Απότομη πτώση σημειώθηκε στις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας, με αναλυτές να τονίζουν ότι οι χαμηλές επιδόσεις ήταν χειρότερες και από την «Ημέρα Απελευθέρωσης», δηλαδή όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους περίφημους δασμούς του.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές τεχνολογίας, υποχώρησε κατά 4%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε πτώση 3,6%, σε συνέχεια των απωλειών της Πέμπτης στη Wall Street. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 κατέγραψαν πτώση 1,8%, αφού ο δείκτης είχε χάσει 1,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι πιο απότομες διακυμάνσεις παρατηρήθηκαν στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών που σημείωναν ραγδαία άνοδο -ιδίως των κατασκευαστών τσιπ μνήμης- σε μια απότομη αναστροφή της λεγόμενης «momentum trading», όπου οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε περαιτέρω κέρδη για τις εταιρείες που ηγούνται στην αγορά.

«Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην αγορά σχετικά με… όλη αυτή την υπερθέρμανση που έχουμε δει στον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε ο Εμμανουέλ Κάου, επικεφαλής της στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές μετοχές στην Barclays. «Ό,τι είχε σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο αρχικά, τώρα σημειώνει και τη μεγαλύτερη πτώση».

Ο Κάου δήλωσε ότι οι πρόσφατες κινήσεις «φαίνονται πολύ τεχνικές», εννοώντας ότι οφείλονται στην αναγκαστική εκκαθάριση μεγάλων θέσεων σε μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών και όχι σε πιο θεμελιώδεις παράγοντες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor, ο οποίος παρακολουθεί τις μεγαλύτερες εταιρείες μικροεπεξεργαστών των ΗΠΑ, σημείωσε πτώση 8,5% αυτή την εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν κατακόρυφη πτώση της αγοράς.

Η Micron, η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ της οποίας η ραγδαία άνοδος φέτος την εκτόξευσε για λίγο στον κύκλο των μετοχών αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, έχει χάσει πάνω από 25% της αξίας της αυτό το μήνα. Στις προ-αγοραίες συναλλαγές της Παρασκευής σημείωσε περαιτέρω πτώση 4%.

Οι γίγαντες του κλάδου μνήμης Sandisk και Western Digital σημείωσαν πτώση άνω του 6% πριν από το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς της Νέας Υόρκης.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε πτώση 0,9% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ η ASML, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εξοπλισμού παραγωγής μικροτσίπ στον κόσμο, κατέγραψε πτώση 3,9%.