Σημαντικές αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.



Το πρόγραμμα αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε:

βρεφικούς σταθμούς,

βρεφονηπιακούς σταθμούς,

παιδικούς σταθμούς,

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),

ΚΔΑΠ για παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Οι αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν στον νέο κύκλο του προγράμματος για το σχολικό έτος 2026-2027, διευρύνοντας τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.