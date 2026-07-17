Δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης €80 εκατ. για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), βρίσκονται σε εξέλιξη από την περασμένη Τετάρτη, 15 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία, με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα ποσοστά ενίσχυσης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από €300.000 έως €12.000.000. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε:

60% για μεσαίες επιχειρήσεις

70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κάτωθι κατηγορίες:

Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 ΓΑΚ):

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Αγορά κτιρίου

Εξοπλισμός

Λογισμικό

Μεταφορικά Μέσα φιλικά προς το περιβάλλον

Πιστοποιήσεις προϊόντων & διαδικασιών

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 ΓΑΚ):

Επενδυτικές δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ιδίων αναγκών (ιδιοκατανάλωση)

Απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία (άρθρο 33 ΓΑΚ)