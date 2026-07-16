Διευκρινίσεις σχετικά με το πότε είναι νόμιμη μια αύξηση ενοικίου και ποια είναι τα δικαιώματα των ενοικιαστών, παρέχει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), με αφορμή τις αυξημένες καταγγελίες και τα ερωτήματα που δέχεται το τελευταίο διάστημα από πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με αιτήματα αναπροσαρμογής του μισθώματος, όπως αναφέρει.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, η αύξηση του ενοικίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είναι νόμιμη, μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Εάν στη σύμβαση υπάρχει όρος που προβλέπει, για παράδειγμα, ετήσια αναπροσαρμογή, ο εκμισθωτής μπορεί να τον εφαρμόσει. Αντίθετα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς αύξηση του μισθώματος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

Η Ένωση επισημαίνει ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει νέο ύψος ενοικίου για την ανανέωση της σύμβασης. Αν η μίσθωση συνεχίζεται σιωπηρά, χωρίς νέα συμφωνία, μπορεί επίσης να προτείνει νέα τιμή, η οποία όμως, όπως αναφέρει, δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς τη συναίνεση του ενοικιαστή, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα άρνησης της αύξησης, η ΕΕΚΕ σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης ο ενοικιαστής μπορεί να μην αποδεχθεί την προτεινόμενη αναπροσαρμογή, εφόσον δεν προβλέπεται σχετικός όρος στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα έως τη λήξη της σύμβασης.

Παράλληλα, η Ένωση εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι η αποδοχή της αυξημένης καταβολής για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αντίρρηση μπορεί να εκληφθεί ως σιωπηρή συναίνεση στη μεταβολή των οικονομικών όρων της μίσθωσης.

Η ΕΕΚΕ καλεί τους ενοικιαστές να μελετούν προσεκτικά τους όρους της σύμβασης, να ζητούν κάθε αλλαγή να αποτυπώνεται εγγράφως, να μην αποδέχονται πιέσεις χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και, όπου απαιτείται, να αναζητούν εξειδικευμένη νομική ενημέρωση.