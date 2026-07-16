Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τα στοιχεία που ανταλλάσσουν οι φορολογικές αρχές 93 χωρών. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων και να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις όσων έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιουλίου, όταν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα πρέπει να έχουν ελέγξει τουλάχιστον το 10% των πληροφοριών που έχουν λάβει από το εξωτερικό και αφορούν κυρίως τόκους τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων. Τα στοιχεία θα συγκριθούν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2020, καθώς οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, με στόχο να έχει διασταυρωθεί τουλάχιστον το 50% των πληροφοριών που έχουν αποσταλεί μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος διοικητικής συνεργασίας (DAC1), σε σύγκριση με τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2021.

Τι προβλέπεται για όσους έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία τους

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται όσοι έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία τους. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο του εισοδήματός τους, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αυτό αποκτήθηκε.

Η ΑΑΔΕ θα ελέγξει στοιχεία που αφορούν τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, μισθούς, συντάξεις και κάθε άλλη μορφή εισοδήματος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν μόνο σε όσους έχουν δηλώσει εισόδημα αλλοδαπής, αλλά θα επεκταθούν και σε φορολογουμένους για τους οποίους έχουν αποσταλεί στοιχεία από ξένες φορολογικές αρχές χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν τόκους ύψους 207,75 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς εκτός χώρας, με τον μέσο όρο να προσεγγίζει τις 9.764 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον και πέρα από τους κλασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα εξετάσουν αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, όπως ο χρόνος παραμονής εκτός Ελλάδας, αλλά και το πού βρίσκεται το κέντρο των προσωπικών και οικονομικών τους συμφερόντων.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον και πέρα από τους κλασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών καλύπτει στοιχεία από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, παρόχους ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικούς λογαριασμούς, ασφαλιστικά προϊόντα, ακόμα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα.

Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, οι φορολογούμενοι που θα εμφανίσουν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων του εξωτερικού και των δηλώσεων που έχουν υποβάλει στην Ελλάδα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Εφόσον δεν τεκμηριώσουν επαρκώς τις διαφορές, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον καταλογισμό των αναλογούντων φόρων, μαζί με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τα σχετικά πρόστιμα.