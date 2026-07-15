Δισεκατομμυριούχοι, δρώντας σαν να ζουν υπό αυταρχικό καθεστώς, αυτοεξορίστηκαν, ώστε να γλιτώσουν τους φόρους, αλλά η κίνησή τους ενδεχομένως τους βάλει σε νομικούς μπελάδες, με αποτέλεσμα να κληθούν να πληρώσουν περισσότερα.

Οι πλούσιοι Αμερικανοί, που μέχρι πρότινος έμεναν στην Καλιφόρνια, πριν λίγους μήνες άρχισαν να εγκαταλείπουν την Πολιτεία, γιατί εξετάζεται νόμος που θα φορολογήσει κατά 5% τις περιουσίες τους. Αρνούμενοι, λοιπόν, να πληρώσουν ένα ποσό που είναι αμελητέο σε σχέση με όσα έχουν, μετανάστευσαν σε άλλες Πολιτείες ή και ακόμη εκτός χώρας.

Ανάμεσα στους αυτοεξόριστους δισεκατομμυριούχους συγκαταλέγεται και ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, που σύμφωνα με το περιοδικό Forbes είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία 270 δισ. δολάρια.

Ο Μπριν φέρεται να αγόρασε μια έπαυλη στις όχθες της λίμνης Τάχο στη Νεβάδα τον Δεκέμβριο και να ανέφερε τη Νεβάδα ως την Πολιτεία διαμονής του σε δήλωση που υπέβαλε νωρίτερα φέτος.

Ακόμη, ο Ντέιβιντ Σακς, επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και σύμβουλος του Λευκού Οίκου, καθώς και ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Καλανίκ, είναι ορισμένοι από τους δισεκατομμυριούχους που μετακόμισαν για να αποφύγουν τους φόρους.

Ο Πατ Ντουάιερ, συνιδρυτής της Aligned Wealth, μιας εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών σε εύπορους ιδιώτες, δήλωσε στους Financial Times ότι οι πλούσιοι που προσπάθησαν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους θα πρέπει να αναμένουν κατά 100% να γίνει έλεγχος στις περιουσίες τους.

«Το ζήτημα της μόνιμης διαμονής είναι ασαφές και η Καλιφόρνια, μαζί με τη Νέα Υόρκη, είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο τον χρόνο που έχει περάσει κάποιος στην Πολιτεία για να αποφασίσουν αν πραγματικά ζει εκεί. Είναι σαν να παίζεις σκάκι, οι δικηγόροι σου εναντίον των δικηγόρων τους, και τελικά η υπόθεση θα καταλήξει στα δικαστήρια», είπε χαρακτηριστικά.