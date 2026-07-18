Σε εφαρμογή μπαίνουν σταδιακά τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και άλλους φορείς.

Οι αλλαγές ανάμεσα σε άλλα αφορούν στη δυνατότητα εξόφλησης χρεών σε έως 72 δόσεις, τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και την ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Έως τις 20 Ιουλίου, αναμένεται η ενεργοποίηση της ρύθμισης οφειλών προς την ΑΑΔΕ σε έως 72 δόσεις, η οποία αφορά σε χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στις 26 Ιουλίου, ενεργοποιείται η δυνατότητα ένταξης στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών από 5.000 ευρώ, είτε αυτές αφορούν το Δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ και το νέο πλαίσιο που προβλέπει πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ευάλωτοι οφειλέτες

Σημαντική παραμένει και η συμμετοχή των ευάλωτων νοικοκυριών στις ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού. Τον Ιούνιο, το 12,5% των ρυθμίσεων αφορούσε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, από την έναρξη του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται από πλειστηριασμούς η περιουσία και η κύρια κατοικία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις χρεών με servicers

Σε ανοδική τροχιά κινούνται και οι διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς. Τον Μάιο του 2026, οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers -Intrum, Cepal, DoValue και Qquant- προχώρησαν σε 4.821 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 399,3 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορά στεγαστικά δάνεια.

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση

Αυξημένη είναι και η χρήση του myEGDIXlive από οφειλέτες με χρέη και «κόκκινα δάνεια».

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 24.796 ραντεβού, εκ των οποίων τα 16.501 αφορούσαν τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 3.886 ραντεβού για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, 2.283 για γενικές πληροφορίες διαχείρισης οφειλών, 1.178 για όρους ένταξης και προστασίας ευάλωτων οφειλετών, καθώς και 948 για θέματα του Κώδικα Δεοντολογίας.