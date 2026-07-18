Η αντίστροφη μέτρηση για τον νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει ξεκινήσει, με το υπουργείο Τουρισμού να προχωρά σε σημαντικές αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και αυξάνουν τα εισοδηματικά όρια συμμετοχής.

Η επιδότηση θα χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλύματα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει αρχές Αυγούστου.

Αυξημένα τα εισοδηματικά όρια

Η σημαντικότερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά.

Ειδικότερα:

για άγαμους χωρίς παιδιά το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ,

για έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα,

για τις πολύτεκνες οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στις 58.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία, θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικό περιορισμό.

Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά στις πολύτεκνες οικογένειες.

Voucher έως 600 ευρώ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Όπως και στους προηγούμενους κύκλους, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με επιπλέον κίνητρα για ταξίδια από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, προκειμένου να ενισχυθούν οι ορεινοί και λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί της χώρας.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα κριτήρια του προγράμματος και τους διαθέσιμους πόρους.

Οι επιλεγμένοι δικαιούχοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση στην ψηφιακή τους κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή καταλυμάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.