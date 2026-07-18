Η θερινή άδεια αποτελεί βασικό δικαίωμα των εργαζομένων και συνοδεύεται από συγκεκριμένες οικονομικές παροχές και υποχρεώσεις για τους εργοδότες.

Η έγκαιρη χορήγησή της, η καταβολή των αποδοχών και του επιδόματος αδείας, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών ρυθμίζονται από την εργατική νομοθεσία, με στόχο την ουσιαστική προστασία των μισθωτών.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το ύψος του επιδόματος αδείας καθορίζεται με βάση τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου, ενώ κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη.

Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στις τακτικές και συνήθεις αποδοχές που καταβάλλονται κατά την περίοδο της άδειας.

Ωστόσο, υπάρχουν ανώτατα όρια. Για τους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Αντίστοιχα, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με το κομμάτι, με ποσοστά ή με άλλο σύστημα αμοιβής, το ανώτατο όριο είναι οι αποδοχές δεκατριών ημερών.

Στην πράξη, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό δικαιούται επίδομα ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού του, ενώ εκείνος που αμείβεται με ημερομίσθιο λαμβάνει επίδομα που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε ημερομίσθια.

Όσοι επιθυμούν να υπολογίσουν με ακρίβεια το ποσό που δικαιούνται μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο σχετικός υπολογισμός με βάση τα στοιχεία του κάθε εργαζομένου.

Τι ισχύει για τη χορήγηση της άδειας

Η ετήσια άδεια με αποδοχές αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε εργαζομένου και χορηγείται κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο εργοδότης υποχρεούται να εγκρίνει και να χορηγήσει την άδεια μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο.

Παράλληλα, για την καλοκαιρινή περίοδο προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και η άσκηση του σχετικού δικαιώματος από το προσωπικό.