Με την τουριστική κίνηση να κορυφώνεται, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανεβάζουν ταχύτητα, θέτοντας σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε Ελληνικά νησιά και δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Στο «οπλοστάσιο» των αρχών βρίσκονται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, τα tablets και οι online διασταυρώσεις, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, αδήλωτης εργασίας και άλλων παραβάσεων.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και βίλες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών, καταστήματα λιανικής αλλά και δραστηριότητες που συνδέονται με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις των συνεργείων αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και άλλες περιοχές που κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν εκατομμύρια επισκέπτες.

Η τεχνολογία στην πρώτη γραμμή των ελέγχων

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τα drones χρησιμοποιούνται για εναέρια επιτήρηση παραλιών και επιχειρήσεων υψηλού ενδιαφέροντος, μεταφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η επιτόπια έφοδος.

Παράλληλα, οι ελεγκτές διαθέτουν φορητές ψηφιακές συσκευές μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων και να ελέγχουν επί τόπου τις συναλλαγές, τη λειτουργία των POS, τη διαβίβαση δεδομένων στο myDATA και την έκδοση αποδείξεων.

Αλγόριθμοι και AI «δείχνουν» τους ύποπτους στόχους

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι. Οι επιχειρήσεις επιλέγονται μέσω συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα από POS, δηλώσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το myDATA, αναζητώντας ασυνήθιστες αποκλίσεις μεταξύ πραγματικής δραστηριότητας και δηλωμένων εσόδων.

Με τον τρόπο αυτό οι ελεγκτικές υπηρεσίες επιχειρούν να εντοπίζουν εγκαίρως επιχειρήσεις με αυξημένη πιθανότητα παραβατικότητας.

Μικτά κλιμάκια για ταυτόχρονους ελέγχους

Παράλληλα, στο πεδίο θα αναπτυχθούν μικτά κλιμάκια στα οποία συμμετέχουν, ανάλογα με το αντικείμενο, στελέχη της ΑΑΔΕ, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Οικονομικής Αστυνομίας, των Κτηματικών Υπηρεσιών και άλλων αρμόδιων αρχών.

Στόχος είναι να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα φορολογικοί, εργασιακοί και διοικητικοί έλεγχοι, περιορίζοντας τα περιθώρια καταστρατήγησης της νομοθεσίας.

Έμφαση στη νυχτερινή αγορά και στις παραλίες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις βραδινές ώρες, όταν η εμπορική δραστηριότητα σε εστιατόρια, μπαρ και κέντρα διασκέδασης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έλεγχοι για την προστασία των παραλιών και των κοινόχρηστων χώρων, με στόχο τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων και παραβάσεων των όρων παραχώρησης.

Δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι έως το τέλος της τουριστικής περιόδου

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει δεκάδες χιλιάδες ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τις αρχές να επιδιώκουν αφενός την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και αφετέρου τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου θεωρείται και η πιο κρίσιμη δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι φέτος επενδύουν περισσότερο από ποτέ στην τεχνολογία και στις στοχευμένες παρεμβάσεις.