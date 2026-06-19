Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα, σε μία πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μία δυναμική αποκλιμάκωσης των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη νεότερη μέτρηση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, χθες Πέμπτη η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από έναν μήνα, στις 18 Μαΐου, είχε μετρηθεί στα 2,119 ευρώ.

Παραπλήσια πτώση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης. Το μέσο κόστος αποκλιμακώθηκε κατά 11 λεπτά ανά λίτρο το ίδιο χρονικό διάστημα, υποχωρώντας από τα 1,815 στα 1,697 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε χθες από τις Βρυξέλλες ότι η πτώση στην τιμή του αργού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά πρέπει να περάσει και στους καταναλωτές, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε σήμερα ότι αυτή η μετακύλιση προς όφελος των πολιτών πρέπει να αρχίσει να φαίνεται από «την εβδομάδα που μας έρχεται».

Μέρος της μείωσης του τελευταίου μήνα, της τάξης των τεσσάρων λεπτών στο ντίζελ και των τριών λεπτών στην αμόλυβδη, παρατηρήθηκε από την περασμένη Κυριακή κι έπειτα, δηλαδή μετά την ανακοίνωση ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είχαν καταλήξει σε συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο ρυθμός μείωσης των τιμών των καυσίμων θα επιταχυνθεί όσο αυξάνεται ο εφοδιασμός της παγκόσμιας αγοράς με τα φορτία αργού πετρελαίου που παρέμεναν επί μήνες αποκλεισμένα στον Κόλπο, που σημαίνει ότι η μείωση των τιμών στην αντλία θα γίνει σταδιακά το προσεχές διάστημα.

Υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο στον Κόλπο και το «σφράγισμα» του Ορμούζ ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή αναταραχή στα χρονικά. Η μείωση του εφοδιασμού ήταν τόσο βαθιά, που ο ΔΟΕ υπολογίζει ότι το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 217 εκατομμύρια βαρέλια.