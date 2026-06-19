Ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, που φιλοδοξεί να αλλάξει τις συναλλαγές των φορολογουμένων με την εφορία, θέτει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ, επενδύοντας στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου εξυπηρέτησης. Η αρχή γίνεται με τη λειτουργία του πρώτου «myPoint» στον Χολαργό, ενώ έως το τέλος του έτους προβλέπεται η ανάπτυξη συνολικά 15 αντίστοιχων σημείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα νέα «myPoint» αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης και θα λειτουργούν ως σύγχρονα κέντρα ενημέρωσης και υποστήριξης, παρέχοντας καθοδήγηση στους πολίτες για τη διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων.

Η νέα δομή συμπληρώνεται με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων «my1521» και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας με τη φορολογική διοίκηση, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.

Το επόμενο βήμα έρχεται εντός του έτους, με την ενεργοποίηση νέων ψηφιακών εφαρμογών που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εξάλειψη της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις περισσότερες συναλλαγές με την εφορία.

Νέες ψηφιακές εφαρμογές

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης, μέσω του οποίου πολίτες, λογιστές και επιχειρήσεις θα έχουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, σε κωδικοποιημένα νομοθετήματα, εγκυκλίους και διοικητικές αποφάσεις.

Παράλληλα, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αναβαθμίζεται σημαντικά. Με την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ένας ψηφιακός βοηθός θα παρέχει απαντήσεις και καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ όλες οι υπηρεσίες επικοινωνίας θα ενοποιηθούν σε μία πλατφόρμα. Το «my1521» θα λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ κάθε αίτημα θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά μέχρι την ολοκλήρωσή του, δίνοντας στους φορολογούμενους πλήρη εικόνα της πορείας της υπόθεσής τους.

Επίσης, μεταβολές που αφορούν ακίνητα, κληρονομιές, επιχειρηματική δραστηριότητα ή στοιχεία του φορολογικού μητρώου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στις φορολογικές υπηρεσίες.

Ακίνητη περιουσία

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στις συναλλαγές που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία. Οι δηλώσεις Ε9 θα μπορούν να υποβάλλονται και να τροποποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ ψηφιακά θα διεκπεραιώνονται και διαδικασίες που αφορούν αποβιώσαντες φορολογούμενους. Ταυτόχρονα, συμβολαιογράφοι και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες αποκτούν περισσότερες ηλεκτρονικές δυνατότητες, με στόχο την επιτάχυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων και των κληρονομικών διαδικασιών.

Στο σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται ακόμη η αυτοματοποιημένη έκδοση και κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού φόρου στις μεταβιβάσεις κεφαλαίου που δεν εκκαθαρίζονται μέσω του myPROPERTY, η αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων, οι ηλεκτρονικές μεταβολές στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η πλήρης ψηφιοποίηση των εξουσιοδοτήσεων στο φορολογικό μητρώο.

Παράλληλα, προωθείται η διασύνδεση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων επιχειρήσεων, η συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα για τον περιορισμό υπερεισπράξεων, η ηλεκτρονική άρση κατασχέσεων, καθώς και νέες εφαρμογές για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις αγορές ταξιδιωτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εξαγωγές αγαθών.

Στο ίδιο πακέτο παρεμβάσεων εντάσσεται και η δυνατότητα εξόφλησης ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μέσω τραπεζικής κάρτας, IRIS και της εφαρμογής myAADEapp, διευρύνοντας τις ηλεκτρονικές επιλογές πληρωμής και μειώνοντας περαιτέρω την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.