Δύο πωλήσεις ακινήτων μέσα σε λίγες εβδομάδες, νέα έργα γραφείων που προχωρούν, επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και περιορισμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών χώρων συνθέτουν το νέο σκηνικό στον άξονα της Κηφισίας. Από το Δαχτυλίδι του Αμαρουσίου μέχρι την Αμαρουσίου – Χαλανδρίου και τη ζώνη γύρω από το Ιατρικό Κέντρο, η αγορά εμπορικών ακινήτων βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης, με επενδυτές και επιχειρήσεις να αναζητούν θέση σε μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές της χώρας.

Η πιο πρόσφατη απόδειξη της κινητικότητας ήρθε από την αγορά γραφείων. Η Trastor προχώρησε στην πώληση ακινήτου επί της λεωφόρου Κηφισίας 168 και της οδού Σοφοκλέους στο Μαρούσι έναντι 9,9 εκατ. ευρώ. Το τίμημα ήταν σχεδόν 20% υψηλότερο από την τελευταία αποτίμηση του ακινήτου, γεγονός που αποτυπώνει τη ζήτηση για ποιοτικά επαγγελματικά ακίνητα στην περιοχή. Λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί η πώληση ακόμη ενός κτιρίου γραφείων της εταιρείας στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 57 στο Μαρούσι έναντι 7,7 εκατ. ευρώ.

Οι δύο συναλλαγές δεν αντιμετωπίζονται από την αγορά ως μεμονωμένα γεγονότα. Αντιθέτως, θεωρούνται ενδεικτικές της αξίας που αποκτά πλέον ο άξονας της Κηφισίας, όπου τα διαθέσιμα κτίρια γραφείων υψηλών προδιαγραφών παραμένουν περιορισμένα. Μεσίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αναφέρουν ότι οι διαθέσιμοι χώροι νέας γενιάς είναι ελάχιστοι σε σχέση με τη ζήτηση, ενώ αρκετές επιχειρήσεις εξετάζουν τη μεταφορά ή την επέκταση των εγκαταστάσεών τους στα βόρεια προάστια.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην περιοχή της Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, η οποία εξελίσσεται σταδιακά σε ξεχωριστό επιχειρηματικό πυρήνα. Εκεί συγκεντρώνονται σήμερα ορισμένες από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις γραφείων της Αττικής, ενώ οι αξίες γης ακολουθούν ανοδική πορεία. Η παρουσία μεγάλων επενδυτών και θεσμικών χαρτοφυλακίων έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό για κάθε διαθέσιμο ακίνητο με προοπτικές αξιοποίησης.

Το ίδιο συμβαίνει και στη ζώνη γύρω από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η περιοχή που εκτείνεται από το Δαχτυλίδι έως το ΥΓΕΙΑ, το ΜΗΤΕΡΑ, το ΙΑΣΩ, το ΟΑΚΑ και το Golden Hall μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ενιαίο πυρήνα δραστηριοτήτων, όπου συνυπάρχουν υγεία, γραφεία, εμπόριο, φιλοξενία και ψυχαγωγία. Η καθημερινή παρουσία χιλιάδων εργαζομένων και επισκεπτών δημιουργεί ισχυρή ζήτηση για καταστήματα, χώρους εστίασης και επαγγελματικές χρήσεις.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Παλιότερα, η Κηφισίας λειτουργούσε κυρίως ως ένας γραμμικός άξονας γραφείων με διάσπαρτες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Σήμερα, όμως, η περιοχή αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η διαφορά είναι ότι πλέον οι επενδύσεις δεν περιορίζονται μόνο στα γραφεία αλλά επεκτείνονται σε μικτές χρήσεις, ξενοδοχεία, υπηρεσίες υγείας και νέες μορφές εμπορικής δραστηριότητας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή γνωρίζει αναπτυξιακή έκρηξη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την ανάπτυξη του ΟΑΚΑ και τη δημιουργία μεγάλων εμπορικών και επιχειρηματικών υποδομών, η Κηφισίας είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η σημερινή φάση είναι διαφορετική, καθώς στηρίζεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δραστηριοτήτων και όχι αποκλειστικά στα γραφεία.

Η ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στα μισθώματα. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της αγοράς, τα σύγχρονα γραφεία υψηλών προδιαγραφών στα βόρεια προάστια προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 30-35 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν. Την ίδια στιγμή, ακόμη και παλαιότερα κτίρια σε καλές θέσεις διατηρούν υψηλή εμπορικότητα λόγω της έλλειψης διαθέσιμων επιλογών.

Στην εξίσωση έρχεται να προστεθεί και η επένδυση του Voria στο Μαρούσι. Αν και το έργο βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, η προοπτική λειτουργίας ενός νέου συγκροτήματος φιλοξενίας και ψυχαγωγίας ύψους 380 εκατ. ευρώ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επισκεψιμότητα της περιοχής και να αυξήσει το ενδιαφέρον για εμπορικές χρήσεις στην ευρύτερη ζώνη.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άξονας της Κηφισίας μετατρέπεται σταδιακά σε μία από τις πιο ακριβές και περιζήτητες αγορές επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι πρόσφατες συναλλαγές δείχνουν ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερα τιμήματα για ποιοτικά ακίνητα, ενώ η περιορισμένη προσφορά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο των αξιών. Για τους ανθρώπους της αγοράς, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της περιοχής, αλλά πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η επόμενη φάση μετασχηματισμού του σημαντικότερου επιχειρηματικού διαδρόμου της χώρας.