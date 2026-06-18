Κορυφαίο όργανο του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) ενέκρινε πακέτο μεταρρυθμίσεων προς τη διεύρυνση της οικονομίας της αγοράς στη νήσο, ανέφερε χθες Τετάρτη 17/6 η κρατική τηλεόραση της Κούβας, καθώς η χώρα της Καραϊβικής, υπό εντεινόμενη πίεση των ΗΠΑ, παραμένει αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση.

«Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ενέκρινε τις νέες προτάσεις οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, έπειτα από συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΕ για να συζητηθούν προτάσεις για περίπου 20 μεταρρυθμίσεις.

Τα μέτρα, που εισηγήθηκε η κυβέρνηση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σκοπό έχουν να ανοίξουν περισσότεροι τομείς σε ιδιωτικές επενδύσεις, να προσελκυστούν κεφάλαια Κουβανών του εξωτερικού και να μειωθεί το μέγεθος του κράτους. Την υποστήριξή του στις μεταρρυθμίσεις εξέφρασε νωρίτερα ο πρώην πρόεδρος Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, που διατηρεί επιρροή στα πολιτικά πράγματα της νήσου.