Η νέα εφαρμογή PosoKanei αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στις τιμές προϊόντων που πωλούνται στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό, καθώς σε άλλα κράτη της ΕΕ είναι φθηνότερα.

Παραδείγματος χάριν, το ελληνικό γιαούρτι στα ευρωπαϊκά ράφια των σούπερ μάρκετ κοστίζει 4,06 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα πωλείται για 4,72 ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με το Star, ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί γνωστό σαμπουάν πολυεθνικής εταιρίας. Στην Ευρώπη η τιμή κατά μέσο όρο είναι 4,73 ευρώ, αλλά στην Ελλάδα η τιμή του διαμορφώνεται στα 5,25 ευρώ.

Άλλη περίπτωση είναι βούτυρο ευρείας κατανάλωσης, το οποίο το βρίσκουμε στην Ευρώπη στα 16,70 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα πωλείται 1 ευρώ ακριβότερα.

Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές τιμών; Σύμφωνα με το Star, οι μεγάλοι κατασκευαστές τροφίμων, απορρυπαντικών και άλλων ειδών ευρείας κατανάλωσης εμποδίζουν τους λιανοπωλητές και τους χονδρεμπόρους να προμηθεύονται προϊόντα από όπου επιθυμούν, για παράδειγμα από κοντινές χώρες με χαμηλότερες τιμές.

Η Κομισιόν εξετάζει μέτρα κατά αυτών των πρακτικών, που υπολογίζεται ότι κοστίζουν 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στους καταναλωτές.