Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί το μοσχαρίσιο κρέας λόγω της ακρίβειας με την τιμή του να έχει ανέβει στα ύψη. Έτσι οι καταναλωτές στρέφονται στο χοιρινό και στο κοτόπουλο.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης, μίλησε στο ΕΡΤ News και την εκπομπή «Συνδέσεις» και αναφέρθηκε στους λόγους αυτής της «στροφής» του καταναλωτικού κοινού, ενώ εξήγησε πότε αναμένεται μείωση και πώς σχετίζεται το θέμα με τα Στενά του Ορμούζ.

«Υπάρχουν τρεις παράμετροι που έχουν συγκρατήσει πολύ τις τιμές στο μοσχάρι και έχουν την τάση της πτώσης. Ήδη στη χονδρική, από 0,30 έως 0,50 ευρώ το κιλό στην τιμή στη χονδρική στην Ευρώπη, υπάρχει μείωση και σιγά σιγά αν συνεχίσει θα φανεί στην Ελλάδα. Από το Μάρτιο ισχύει η συμφωνία της Mercosur και τμήματα μοσχαριού από Αργεντινή και Βραζιλία, ή ολόκληρα βοοειδή πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Σάββας Κεσίδης.

«Με τις ανατιμήσεις στα κρέατα ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος»

«Δυστυχώς με τις ανατιμήσεις στα κρέατα ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος, έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, στο χοιρινό στη λιανική πώληση, άρα συγκρατείται και από εκεί η τιμή. Τρίτο και κυριότερο είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κλπ έπαιρναν από Ολλανδία, Γαλλία μέσω των στενών του Ορμούζ ζωντανά μοσχάρια, για να χρησιμοποιηθούν για τροφές εκεί. Εδώ και μήνες αυτό έχει σταματήσει, άρα αν ξαναξεκινήσει ίσως αλλάξουν και πάλι οι τιμές», ανέφερε και τόνισε ότι από πέρσι τα Χριστούγεννα τι έπεσε πανελλαδικά η κατανάλωση μοσχαριού.

«Σε κάποιες περιοχές είμαστε στο 20-30% μείωσης του μοσχαριού που δουλεύαμε. Είναι τραγικό μεν. Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή, αλλά την αγοραστική του δύναμη», πρόσθεσε o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών.