Με μια δέσμη έξι παρεμβάσεων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να ανοίξει νέους δρόμους ρύθμισης για εκατομμύρια οφειλέτες, προσφέροντας παράλληλα πρόσθετα εργαλεία προστασίας της κύριας κατοικίας και ενίσχυσης της οικονομικής τους βιωσιμότητας.

Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να βαραίνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ιδιωτικό χρέος υπερβαίνει τα 240 δισ. ευρώ.

Οι νέες ρυθμίσεις θα ενεργοποιηθούν σταδιακά από τα τέλη Ιουνίου έως και τον Σεπτέμβριο και κινούνται σε έξι βασικούς άξονες: διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, επαναφορά ρύθμισης έως 72 δόσεων, δυνατότητα άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, προστασία της κύριας κατοικίας μέσω αξιοποίησης άλλης περιουσίας, παράταση του προγράμματος για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

Οι νέες παρεμβάσεις