Με μια δέσμη έξι παρεμβάσεων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να ανοίξει νέους δρόμους ρύθμισης για εκατομμύρια οφειλέτες, προσφέροντας παράλληλα πρόσθετα εργαλεία προστασίας της κύριας κατοικίας και ενίσχυσης της οικονομικής τους βιωσιμότητας.
Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να βαραίνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ιδιωτικό χρέος υπερβαίνει τα 240 δισ. ευρώ.
Οι νέες ρυθμίσεις θα ενεργοποιηθούν σταδιακά από τα τέλη Ιουνίου έως και τον Σεπτέμβριο και κινούνται σε έξι βασικούς άξονες: διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, επαναφορά ρύθμισης έως 72 δόσεων, δυνατότητα άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, προστασία της κύριας κατοικίας μέσω αξιοποίησης άλλης περιουσίας, παράταση του προγράμματος για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αύξηση του ακατάσχετου ορίου.
Οι νέες παρεμβάσεις
- Ρύθμιση 72 δόσεων. Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά την επαναφορά της δυνατότητας ρύθμισης παλαιών οφειλών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση καλύπτει χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν ήταν ενταγμένα σε ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026. Προϋπόθεση είναι οι νεότερες οφειλές να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν τακτοποιηθεί μέσω της πάγιας ρύθμισης. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, περισσότεροι από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως το τέλος του 2026. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ και το επιτόκιο στο 5,84%.
- Εξωδικαστικός μηχανισμός. Μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ το ελάχιστο ύψος οφειλής για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η αλλαγή διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, επιτρέποντας σε μικρότερους οφειλέτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα παρέμενε εκτός εμβέλειάς τους. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η παρέμβαση μπορεί να αφορά έως και ένα εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις. Το επιτόκιο των ρυθμίσεων παραμένει σταθερό στο 3%, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών.
- Άρση κατασχεμένου λογαριασμού. Σημαντική θεωρείται και η πρόβλεψη για άρση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ζητούν την αποδέσμευση λογαριασμού εφόσον έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα όσων αποδεικνύουν έμπρακτα ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
- Προστασία κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η δυνατότητα διατήρησης της κύριας κατοικίας μέσω αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα επιτρέπει τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό, ο δανειολήπτης θα μπορεί να διασώσει το σπίτι στο οποίο κατοικεί, αξιοποιώντας άλλα ακίνητα ή περιουσιακά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. Ως αντάλλαγμα θα προβλέπεται κούρεμα οφειλών, χαμηλότερη μηνιαία δόση και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις.
- Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τρίμηνη παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, του προγράμματος για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η παράταση δίνει επιπλέον χρόνο στους δανειολήπτες να εξετάσουν τη μετατροπή των δανείων τους σε ευρώ με ευνοϊκότερους όρους και σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο που για χρόνια επιβάρυνε τις δόσεις τους.
- Αύξηση ακατάσχετου ορίου τραπεζικού λογαριασμού. Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το Δημόσιο και τις τράπεζες. Πρόκειται για μέτρο που ενισχύει την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων και μικρών επαγγελματιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό.