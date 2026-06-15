Η Boots, η κορυφαία αλυσίδα καταστημάτων υγείας και ομορφιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο με περισσότερα από 1.800 καταστήματα, μπορεί από το 2022 να αναζητά αγοραστή, ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα βρει σύντομα, καθώς η εξαγορά της τρομάζει τις αγορές.

Ο αυστραλιανός όμιλος φαρμακείων Sigma Healthcare βρισκόταν σε συζητήσεις, προσφέροντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Εντούτοις, απέσυρε την προσφορά του, καθώς από την έναρξη των διαπραγματεύσεων είδε τη μετοχή του να κατρακυλά, γιατί οι επενδυτές εμφάνισαν επιφυλάξεις απέναντι στην προοπτική μιας μεγάλης διεθνούς εξαγοράς.

Η Sigma Healthcare ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ενδεχομένως μοναδική ευκαιρία» για την εξαγορά της Boots, προσθέτοντας ότι «η εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια εξαγορά δεν θα ανταποκρινόταν, προς το παρόν, στους στρατηγικούς της στόχους και στους στόχους της όσον αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίου».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μετοχές της Sigma να σημειώσουν άνοδο 8%, μετά τη σημαντική πτώση τους.

Οι Financial Times έγραψαν ότι η απόσυρση της συγκεκριμένης προσφοράς είναι κακό σημάδι για το μέλλον της Boots, καθώς η Sigma Healthcare δεν είναι ένας τυχαίος αυστραλιανός όμιλος.

Πέρυσι, ολοκλήρωσε συγχώνευση αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη μεγάλη αλυσίδα Chemist Warehouse, ενώ επεκτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα μέσω μιας κοινοπραξίας με την GreenLight Healthcare.

Ο Adrian Lemme, αναλυτής της Citi, δήλωσε ότι η Sigma απέκτησε «τουλάχιστον δύο πολύτιμες πληροφορίες από αυτή τη διαδικασία» μετά τη διερεύνηση μιας συμφωνίας για την Boots.

Είπε ότι η εταιρεία κατάλαβε πώς θα αντιδρούσαν οι επενδυτές της σε μια μεγάλης κλίμακας συμφωνία με έναν καθιερωμένο παίκτη στην αγορά και πως απέκτησε καλύτερη εικόνα της βρετανικής αγοράς εν όψει της δικής της επέκτασης μέσω της κοινοπραξίας με την GreenLight.