Σύμφωνα με το Δελτίο για τον Πληθωρισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,8% το 2026, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το 3,0% που προβλέπεται για την Ευρωζώνη.

Οι αναλυτές της κεντρικής τράπεζας αποδίδουν τη νέα επιτάχυνση κυρίως στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, καθώς οι αυξήσεις στις σχετικές τιμές συνεχίζουν να επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας.

Γιατί η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο πληθωρισμό

Η έκθεση επισημαίνει ότι η απόκλιση μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαφορετική ένταση με την οποία μεταφέρονται οι ενεργειακές ανατιμήσεις στην οικονομία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η ενεργειακή πληθωριστική πίεση στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο μήνες ήταν περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κυρίως λόγω της ιστορικά ισχυρότερης προσαρμογής του ενεργειακού πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη».

Οι προβλέψεις της ΤτΕ δείχνουν ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός θα φτάσει το 11,1% το 2026, έναντι 8,4% στην Ευρωζώνη, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Αποκλιμάκωση από το 2027

Παρά τις αυξημένες πιέσεις για το επόμενο έτος, οι προβλέψεις δείχνουν σταδιακή επιβράδυνση από το 2027.

Ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 2,6% στην Ελλάδα και στο 2,3% στην Ευρωζώνη, καθώς αναμένεται να μειωθεί η επίδραση των ενεργειακών ανατιμήσεων και να εξασθενήσουν οι συγκρίσεις με τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, ο ενεργειακός πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει κοντά στο 1% το 2027.

Τι αναμένεται το 2028

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών ETS2 εκτιμάται πως θα επηρεάσει εκ νέου τις ενεργειακές τιμές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να διαμορφώσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΠ) αυξήθηκε τον Μάιο στο 4,9% στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Την ίδια περίοδο, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανήλθε στο 4,2%, με τις διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια και τα εμπορεύματα να συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο.