Έντονη και συνεχής είναι τα τελευταία έτη η σπουδή ισχυρών ξενοδοχειακών παικτών του εξωτερικού για την είσοδό τους στην ελληνική αγορά. Η Ελλάδα εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τις μεγάλες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, οι οποίες ερίζουν για την παρουσία τους σε δημοφιλείς αλλά και ανερχόμενους προορισμούς της χώρας. Οι πελάτες τους φλερτάρουν διαρκώς με την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να θέλουν να εντάξουν και στο portfolio των Loyalty προγραμμάτων τους προορισμούς της χώρας μας. Από τις Κυκλάδες και το Ιόνιο μέχρι την Κρήτη, τη Χαλκιδική και την Αττική, νέα brands πραγματοποιούν την είσοδό τους στην ελληνική αγορά, ενώ κολοσσοί της παγκόσμιας φιλοξενίας υλοποιούν φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια με επίκεντρο τον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δυναμική αυτή δεν είναι τυχαία. Οι υψηλές αποδόσεις, η αναβάθμιση των αεροπορικών συνδέσεων, οι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και η αυξανόμενη ζήτηση για πολυτελείς εμπειρίες διακοπών έχουν μετατρέψει τη χώρα σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τους διεθνείς ομίλους φιλοξενίας.

Επενδύσεις στις Κυκλάδες

Στην κατεύθυνση αυτή, στην Πάρο προχωρά το Luura Paros Cliff, ένα boutique πολυτελές κατάλυμα περίπου 40 σουιτών, που αναπτύσσεται από τη Vivium και φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα του νησιού στις αγορές υψηλού εισοδήματος.

Οι επενδύσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι Κυκλάδες παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών brands, τα οποία αναζητούν προορισμούς με ισχυρή αναγνωρισιμότητα και υψηλή ζήτηση από ταξιδιώτες πολυτελείας.

Στη Μύκονο, η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την άφιξη τριών νέων διεθνών brands. Το Fouquet’s Mykonos φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ιστορικό γαλλικό brand του ομίλου Barrière. Το νέο resort στην παραλία Παράγκα διαθέτει 61 σουίτες και τρεις πολυτελείς βίλες, αποτελώντας μόλις την πέμπτη παρουσία του brand παγκοσμίως.

Στο ίδιο νησί κάνει την εμφάνισή του και το Kove Hotel & Spa, το οποίο εντάσσεται στο δίκτυο MGallery της Accor. Με 35 δωμάτια και σουίτες, το ξενοδοχείο ενισχύει την παρουσία του γαλλικού ομίλου στην ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί τη συνεργασία του με την οικογένεια Δακτυλίδη.

Παράλληλα, η BWH Hotels επεκτείνεται στη χώρα μέσω του Collini Hotel Mykonos, το οποίο εντάσσεται στη συλλογή World Hotels Elite Collection και αποτελεί την πρώτη παρουσία του συγκεκριμένου δικτύου στην ελληνική αγορά.

Άκρως επιθετική η επέκταση της Hilton

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα επιθετικό εμφανίζεται το πλάνο ανάπτυξης της Hilton στην Ελλάδα. Μετά την επαναλειτουργία του πρώην Hilton Αθηνών ως Conrad Athens The Ilisian, ο αμερικανικός όμιλος προχωρά σε νέες προσθήκες σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα ξεχωρίζει το Conrad Corfu στη νότια Κέρκυρα, το πρώτο resort του συγκεκριμένου brand στην Ελλάδα, το οποίο θα διαθέτει 136 δωμάτια, σουίτες και βίλες. Στην Κρήτη δρομολογείται το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, ενώ στη Σαντορίνη το πολυτελές Sandblu Santorini εντάσσεται στη συλλογή LXR Hotels & Resorts, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Hilton στην κατηγορία της υπερπολυτελούς φιλοξενίας.

Το στοίχημα της Χαλκιδικής

Παράλληλα, μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα αφορά το Ikos Kassandra στη Χαλκιδική. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ, το έργο θα οδηγήσει στη δημιουργία του μεγαλύτερου Ikos Resort παγκοσμίως, με 750 δωμάτια, σουίτες και βίλες, περισσότερα από 30 εστιατόρια και μπαρ, αθλητικές εγκαταστάσεις, spa και χώρους ψυχαγωγίας.

Τα ανανεωμένα ξενοδοχεία αναμένεται να υποδεχθούν τους πρώτους επισκέπτες τους το 2029, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα luxury all-inclusive συγκροτήματα της Μεσογείου.

Ισχυρά Brands σε Εύβοια και δυτική Ελλάδα

Σημαντική είναι και η κινητικότητα της Radisson Hotel Group, η οποία εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των ελληνικών θερέτρων μέσω του Paradise Resort Evia στην Ερέτρια. Με 322 δωμάτια, bungalows και σουίτες, το συγκρότημα αποτελεί το πρώτο resort του brand στη χώρα και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης προορισμών κοντά στην Αθήνα.

Στη δυτική Ελλάδα, η Banyan Group ετοιμάζεται να αποκτήσει παρουσία μέσω του μεγάλου project Varko Bay Resort στην περιοχή της Παλαίρου. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες και εκτεταμένες εγκαταστάσεις αναψυχής, δημιουργώντας έναν νέο τουριστικό πόλο που στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Είναι κοινός τόπος πλέον ότι η έντονη δραστηριοποίηση διεθνών brands αποτυπώνει τη μετατόπιση της Ελλάδας από έναν παραδοσιακό προορισμό «ήλιου και θάλασσας» σε μία ώριμη αγορά πολυτελούς φιλοξενίας με διεθνή απήχηση. Οι νέες αφίξεις και οι μεγάλες επενδύσεις επιβεβαιώνουν ότι οι κορυφαίοι παίκτες της παγκόσμιας ξενοδοχειακής βιομηχανίας βλέπουν στη χώρα σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Εν κατακλείδι, η τάση αυτή δεν ενισχύει μόνο το τουριστικό προϊόν της χώρας, αλλά συμβάλλει και στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης και στη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών σε προορισμούς που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν εκτός του διεθνούς επενδυτικού χάρτη.