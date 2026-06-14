Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3%, εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.

Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026.

Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, καθώς και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες.

Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Οι εκπτώσεις ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής

Συγκεκριμένα, με βάση το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων 2026:

Έκπτωση 4% κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου.

Έκπτωση 3% θα έχουν όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, εφόσον επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έως 31/7/2026.

Έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι υποβάλουν Ε1 από 16 Ιουνίου έως και 15/7/2026, επίσης με εφάπαξ εξόφληση έως 31/7/2026.

Πώς πληρώνεται ο φόρος

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Χρεωστικά εκκαθαριστικά και μέσος φόρος 1.785 ευρώ

Από τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, περίπου μία στις τρεις είναι χρεωστική. Συγκεκριμένα, 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι ή το 32,3% των εκκαθαριστικών καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 1.785 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση 3% αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος περίπου 53 ευρώ για όσους υποβάλουν τη δήλωση έως τη Δευτέρα και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο. Για όσους υποβάλουν από τις 16 Ιουνίου και μετά, η μέση έκπτωση περιορίζεται στα 35 ευρώ, ενώ όσοι πρόλαβαν την προθεσμία της 15ης Μαΐου εξασφάλισαν μέσο όφελος περίπου 70 ευρώ.

Υψηλό και το ποσοστό των επιστροφών φόρου

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα αυξημένο εμφανίζεται και το ποσοστό των πιστωτικών εκκαθαριστικών. Συγκεκριμένα, το 31,7% των δηλώσεων οδηγεί σε επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να φτάνει περίπου τα 290 ευρώ.

Παράλληλα, το 36% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε επιπλέον φόρος ούτε επιστροφή χρημάτων.

Προσοχή στα αναδρομικά του 2024

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των αναδρομικών αποδοχών του 2024. Η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει στην πλατφόρμα myAADE τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά μισθών και συντάξεων, με προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα συγκεκριμένα ποσά ενδέχεται να εμφανίζονται στα στοιχεία εισοδημάτων του 2026 για τα εισοδήματα του 2025, ωστόσο πρέπει να δηλωθούν στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν και όχι στο έτος που καταβλήθηκαν.

Έλεγχος στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Ένα ακόμη σημείο που απαιτεί προσοχή αφορά τις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε τον Μάιο στην αυτόματη υποβολή 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 999.523 φορολογούμενους. Ωστόσο, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον ίδιο τον φορολογούμενο, ο οποίος πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα δεδομένα και να προχωρήσει σε διορθώσεις όπου απαιτείται.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμα έως τις 15 Ιουλίου

Οι φορολογούμενοι που θα εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της δήλωσής τους μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.