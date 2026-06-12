Το εντυπωσιακό ράλι που κατέγραφαν οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές τα τελευταία χρόνια δέχεται ισχυρό πλήγμα το 2026. Η αγορά εκφράζει πλέον έντονες ανησυχίες για το πώς η Ευρώπη θα καταφέρει να χρηματοδοτήσει τα φιλόδοξα εξοπλιστικά της προγράμματα.



Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους μακριά από τις παραδοσιακές βιομηχανίες, αναζητώντας εταιρείες που επικεντρώνονται στον σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας πόλεμο και την παραγωγή drones.



Ο δείκτης Stoxx Europe Targeted Defence έχει σημειώσει βουτιά άνω του 15% από την κορυφή του Ιανουαρίου, με το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών να καταγράφεται μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η εξέλιξη αυτή εξανέμισε δισεκατομμύρια ευρώ από την κεφαλαιοποίηση κολοσσών όπως οι BAE Systems, Rolls-Royce, Thales, Leonardo και Rheinmetall.



Πρόκειται για μια απότομη αναστροφή, καθώς ο κλάδος έτρεχε με ετήσια άνοδο άνω του 40% από το 2022 λόγω της Ουκρανίας, ενώ το 2025 σχεδόν διπλασίασε την αξία του χάρη στα γερμανικά πακέτα και τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

«Πέρυσι όλοι αναρωτιόντουσαν πόσο μεγάλα θα είναι τα εξοπλιστικά πακέτα. Φέτος το ερώτημα είναι πώς θα πληρωθούν», σχολιάζουν αναλυτές της Citi. Το κόστος κρατικού δανεισμού έχει εκτιναχθεί παγκοσμίως εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και του μερικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και φέρνει νέες αυξήσεις επιτοκίων.



Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζονται να στηρίξουν επιχειρήσεις και καταναλωτές από το ενεργειακό κόστος, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους.



Οι τριγμοί στη χρηματοδότηση έγιναν ορατοί με την παραίτηση του Βρετανού Υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για απροθυμία διάθεσης πόρων. Επιπλέον, η Γερμανία απέσυρε τη συμμετοχή της από το κοινό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους με τη Γαλλία (FCAS), ύψους 100 δισ. ευρώ, ενώ η Τσεχία παραδέχθηκε ότι μάλλον θα χάσει τον στόχο του ΝΑΤΟ.



Η Morgan Stanley υποβάθμισε τον κλάδο σε «ουδέτερο», βλέποντας έλλειψη καταλυτών, ενώ τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου των Rheinmetall, Airbus και Thales απογοήτευσαν, αποδεικνύοντας ότι η μετατροπή των παραγγελιών σε καθαρά κέρδη είναι μια αργή διαδικασία.

Ταυτόχρονα, τα κέρδη των αμυντικών εταιρειών δείχνουν πλέον ισχνά μπροστά στα αμύθητα έσοδα των κολοσσών της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Η κρίση στη Μέση Ανατολή απέδειξε ότι ο σύγχρονος πόλεμος κρίνεται στα drones και τους πυραύλους και όχι στα τανκς.



Έτσι, το έξυπνο χρήμα μετακινείται. Ενώ οι παραδοσιακές μετοχές υποχωρούν, η γαλλική εταιρεία παραγωγής drones Parrot καταγράφει άνοδο 36% φέτος, και η σουηδική MilDef, που ειδικεύεται στα στρατιωτικά συστήματα πληροφορικής, έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν δύο τρίτα, επιβεβαιώνοντας ότι το εύκολο κέρδος στην κλασική αμυντική βιομηχανία έχει πλέον τελειώσει, σύμφωνα με τους Financial Times.