Μια ισχυρή ανάσα ανακούφισης πήραν οι διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να κατρακυλούν σε χαμηλά τριμήνου την Παρασκευή, μία εξέλιξη που πυροδοτήθηκε από τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται μια ιστορική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.



Η είδηση προκάλεσε ένα εντυπωσιακό ράλι σε μετοχές και κρατικά ομόλογα, την ίδια ώρα που η Wall Street προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις πρώτες αναγνωριστικές πράξεις της SpaceX του Έλον Μασκ, στην πιο πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) των τελευταίων ετών.



Το πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψε ελεύθερη πτώση της τάξης του 5% διολισθαίνοντας στα 85,80 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τον περασμένο Μάρτιο. Αντίστοιχη πτώση σημείωσε και το αμερικανικό αργό (WTI), κλείνοντας στα 83,20 δολάρια.



Οι επενδυτές αντέδρασαν άμεσα στα λεγόμενα του Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι τα τελικά σημεία της συμφωνίας με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από «όλα τα μέρη», στέλνοντας το πιο ξεκάθαρο μήνυμα για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η προοπτική μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας απομάκρυνε τους φόβους για ένα νέο ενεργειακό σοκ, οδηγώντας τους αναλυτές να μεταθέσουν τις προβλέψεις τους για τις επόμενες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.



Στην Ευρώπη, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,8%, ενώ τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν άλμα. Παράλληλα, οι προσδοκίες για εκτόνωση της κρίσης έδωσαν νέα καύσιμα στην τεχνολογική φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).



Στην Ασία, οι αγορές με έντονη παρουσία κατασκευαστών ημιαγωγών κατέγραψαν θεαματικά κέρδη, καθώς οι οικονομίες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας εξαρτώνται άμεσα από τις εισαγωγές ενέργειας. Ο κορεατικός δείκτης Kospi, παρά την ακραία μεταβλητότητα που παρουσιάζει φέτος, εκτινάχθηκε κατά 4,6%, με τις Samsung και SK Hynix να ηγούνται της ανόδου.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei κέρδισε 2,8%, με την εταιρεία Kioxia να ξεπερνά σε χρηματιστηριακή αξία ακόμα και την Toyota, συμπληρώνοντας μια μυθική άνοδο 3.700% τους τελευταίους 12 μήνες.



Το κλίμα ευφορίας μεταφέρθηκε και στις ΗΠΑ, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να κινούνται σε σταθερά ανοδική τροχιά, σύμφωνα με τους Financial Times.