Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν διεθνώς, τα νέα για όσους ταξιδεύουν με πλοίο αυτό το καλοκαίρι είναι σε γενικές γραμμές θετικά. Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ειδικά για την οικονομική θέση, δεν έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, κάτι που αποτελεί σημαντική «ανάσα» για τα ελληνικά νοικοκυριά και τους επισκέπτες των νησιών.

Συγκεκριμένα, το απλό εισιτήριο για επιβάτες – είτε πρόκειται για θέση στο κατάστρωμα είτε για κάθισμα σε εσωτερικό χώρο – παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, αλλά και με τη θερινή περίοδο του 2024 σε πολλές περιπτώσεις καθώς ούτε πέρυσι είχαμε μεγάλες αυξήσεις τιμών. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τη βασική μετακίνηση προς τα νησιά.

Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η μία πλευρά. Στην πραγματικότητα, πίσω από τη σταθερότητα των τιμών κρύβονται σημαντικές δυσκολίες για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Πολλές από αυτές, κυρίως οι μικρότερες, λειτουργούν με πολύ περιορισμένα περιθώρια κέρδους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμη και ζημίες.

Ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Τα καύσιμα αποτελούν το μεγαλύτερο έξοδο για μια ακτοπλοϊκή επιχείρηση, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας το 50% του συνολικού λειτουργικού κόστους. Όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν συνεχώς, όπως συμβαίνει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με τη στήριξη του Ισραήλ, η επιβάρυνση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες γίνεται πολύ μεγάλη, επηρεάζοντας άμεσα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Παρά το γεγονός αυτό πάντως, οι εταιρείες έχουν επιλέξει, τουλάχιστον προσώρας, να μην μετακυλήσουν αυτό το κόστος στους επιβάτες της οικονομικής θέσης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις πουθενά. Σε ορισμένες κατηγορίες εισιτηρίων, όπως οι καμπίνες και ιδιαίτερα στα πιο μακρινά δρομολόγια, έχουν γίνει στοχευμένες ανατιμήσεις.

Την ίδια στιγμή, αλλαγές καταγράφονται και στα προγράμματα επιβράβευσης των συχνών ταξιδιωτών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εκπτώσεις που προσφέρονταν έχουν μειωθεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση από 20% σε 10%. Πρόκειται για έναν έμμεσο τρόπο προσαρμογής των εταιρειών στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των τιμών παίζει και η παρέμβαση του κράτους. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο να στηρίξει τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και να αποτρέψει γενικευμένες αυξήσεις στα εισιτήρια. Ένα από τα βασικά μέτρα ήταν η μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, κάτι που μείωσε άμεσα το λειτουργικό κόστος των εταιρειών. Επιπλέον, το κράτος άρχισε να καταβάλλει αποζημιώσεις για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, πολύτεκνοι και άλλες ομάδες. Το ποσό αυτής της στήριξης φτάνει κάθε χρόνο περίπου τα 55 έως 57 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζεται και το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Μέσω αυτού, επιδοτείται ένα μέρος του κόστους μετακίνησης για τους κατοίκους των νησιών, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις επιχειρήσεις ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις δίνονται μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Παρά τη σημερινή εικόνα σταθερότητας, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα συμβεί στο μέλλον. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν να δημιουργούν έντονη πίεση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν αποκλείεται να δούμε αυξήσεις και στα απλά εισιτήρια. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου και της κυβέρνησης, προκειμένου να βρεθούν τρόποι στήριξης. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι τιμές σε προσιτά επίπεδα και να αποφευχθεί μια νέα επιβάρυνση για τους επιβάτες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό. Αν οι πιέσεις από το κόστος ενέργειας συνεχιστούν, οι ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν. Προς το παρόν, όμως, οι ταξιδιώτες μπορούν να σχεδιάζουν τα καλοκαιρινά τους ταξίδια χωρίς να αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές – τουλάχιστον στα βασικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ήτοι σε αυτά της οικονομικής θέσης.