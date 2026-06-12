Η αγορά επαγγελματικών ακινήτων μπορεί να μην κινείται πλέον με τους ρυθμούς των προηγούμενων ετών, ωστόσο συνεχίζει να καταγράφει άνοδο σε τιμές και ενοίκια, με την Αθήνα να διατηρεί τα πρωτεία και να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για σύγχρονους γραφειακούς και εμπορικούς χώρους.

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ανόδου για τα επαγγελματικά ακίνητα, αν και σε αρκετές περιπτώσεις διακρίνεται μια τάση επιβράδυνσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά παραμένει ισχυρή, αλλά πλέον περνά σε μια πιο ώριμη φάση ανάπτυξης.

Στα γραφεία υψηλών προδιαγραφών, οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,1% σε ετήσια βάση, διατηρώντας ουσιαστικά τον ίδιο ρυθμό με το 2024. Ωστόσο, πίσω από τον εθνικό μέσο όρο κρύβονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η Αθήνα συνέχισε να ξεχωρίζει με αύξηση 7%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος περιορίστηκε στο 4,2% και στην υπόλοιπη χώρα στο 2,5%.

Η πρωτεύουσα εξακολουθεί να προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που αναζητούν σύγχρονους, ενεργειακά αποδοτικούς χώρους. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών κτιρίων σε κεντρικές επιχειρηματικές περιοχές διατηρεί την πίεση στις τιμές, καθώς η προσφορά αδυνατεί να καλύψει πλήρως τη ζήτηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τα ποσοστά κενών χώρων στα ποιοτικά γραφεία παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά σε βασικούς άξονες της Αθήνας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα των ενοικίων. Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών πώλησης, τα μισθώματα γραφείων σε πανελλαδικό επίπεδο αυξήθηκαν μόλις κατά 0,8% το 2025. Στην Αθήνα όμως η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς τα ενοίκια κατέγραψαν αύξηση 5,5%, την ώρα που στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα σημειώθηκαν μικρές υποχωρήσεις.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι περιοχές όπου συγκεντρώνονται πολυεθνικές εταιρείες, τεχνολογικοί όμιλοι και μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, και από την άλλη περιοχές όπου η ζήτηση παραμένει πιο συγκρατημένη.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2025, έναντι 8,8% το 2024, γεγονός που δείχνει σαφή επιβράδυνση των ρυθμών ανόδου. Παρά τη μείωση της ταχύτητας, η αγορά παραμένει ανοδική, με την Αθήνα να προηγείται και πάλι με αύξηση 5,3%, ενώ ακολουθούν η υπόλοιπη Ελλάδα με 4,4% και η Θεσσαλονίκη με 2,7%.

Στο μέτωπο των μισθωμάτων καταστημάτων, η εικόνα ήταν πιο δυναμική. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,6% στο σύνολο της χώρας, ενώ στην Αθήνα η άνοδος έφθασε το 5,7%. Οι εμπορικοί δρόμοι υψηλής προβολής και οι περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, διατηρώντας τις αποδόσεις των επενδύσεων σε ελκυστικά επίπεδα.

Η εικόνα της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνολικά η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να κινείται ανοδικά, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,8% το 2025, έναντι 9,1% το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική παραμένει θετική αλλά σταδιακά αποκλιμακώνεται.

Παράλληλα, η αγορά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, η ζήτηση για σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα παραμένει ισχυρή. Από την άλλη, η επιβράδυνση των ξένων επενδύσεων και η αύξηση του κόστους ανάπτυξης νέων έργων δημιουργούν νέα δεδομένα για επενδυτές και κατασκευαστές.

Το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά επαγγελματικών ακινήτων εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά πλέον η ανάπτυξη αυτή δεν είναι οριζόντια. Οι χώροι υψηλών προδιαγραφών σε προνομιακές τοποθεσίες εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, ενώ τα λιγότερο ποιοτικά ακίνητα δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τους ίδιους ρυθμούς ανόδου.