Μακριά από τα φώτα της πίστας και τη ζωή στο τσίρκο, η Τζούλι, ένας θηλυκός ελέφαντας περίπου 45 ετών, κάνει μια νέα αρχή στην Πορτογαλία, αφήνοντας πίσω της χρόνια κακοποίησης. Στους λόφους του Αλεντέζου, σε ένα καταφύγιο που άνοιξε το καλοκαίρι, απολαμβάνει πλέον την ελευθερία να κινείται και να επιλέγει η ίδια πώς θα περνάει τη μέρα της.

Η Τζούλι, στην οποία αρέσει να κοιμάται κάτω από τα αστέρια και να κυλιέται στη λάσπη, ζει πλέον με τους δικούς της ρυθμούς σε αυτή την τεράστια περιοχή, ανάμεσα σε δέντρα, βοσκοτόπια και σημεία με νερό.

Έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια στο πορτογαλικό τσίρκο Cardinalli, όπου είχε ενταχθεί το 1988, η φροντίδα του θηλυκού αυτού ελέφαντα των 2,65 μέτρων και των περίπου 2.930 κιλών ανατέθηκε στο καταφύγιο αυτό πριν από τρεις μήνες.

Η Τζούλι ήταν το τελευταίο άγριο ζώο που ανήκε ακόμη σε τσίρκο στην Πορτογαλία, μολονότι δεν μετείχε πια σε παραστάσεις από το 2024, τη χρονιά που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης άγριων ζώων στα τσίρκα της Πορτογαλίας.

Το βρετανικό ίδρυμα Pangea Trust ελπίζει να υποδεχθεί μακροπρόθεσμα μεταξύ 20 και 30 ελέφαντες που προέρχονται από ζωολογικούς κήπους ή ευρωπαϊκά τσίρκα.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάνω από 600 ελέφαντες στην Ευρώπη (…) από τους οποίους ένας αριθμός χρειάζεται πραγματικά βοήθεια», υπογράμμισε ο διευθυντής του καταφυγίου Ράιαν Χόκλι, ο οποίος διαθέτει πείρα άνω των 30 ετών στη φροντίδα άγριων ζώων.

«Μια καλύτερη ζωή»

«Προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή στους ελέφαντες», πρόσθεσε ο Ράιαν Χόκλι.

Η επιλογή της περιφέρειας Αλεντέζου αιτιολογείται κυρίως από το θερμό κλίμα της, που είναι ευνοϊκό για τα ζώα αυτά, ιδιαίτερα για όσα υποφέρουν από προβλήματα στις αρθρώσεις, αλλά και από τις δυνατότητες επέκτασης του καταφυγίου.

Η μεταμόρφωση της Τζούλι από τότε που έφτασε εκεί είναι ήδη αισθητή, σύμφωνα με την ομάδα που την φροντίζει καθημερινά.

«Στην αρχή ήταν πολύ ντροπαλή και επιφυλακτική», διηγείται ο φροντιστής της, αλλά σταδιακά απέκτησε αυτοπεποίθηση και πλέον περνάει «20 με 22 ώρες την ημέρα έξω».

«Σε τρεις μήνες πήρε πάνω από 100 κιλά», προσθέτει, κάτι το οποίο αποτελεί μια ενθαρρυντική ένδειξη για την ομάδα που παρακολουθεί την προσαρμογή της στο νέο περιβάλλον.

Η Τζούλι δεν αναμένεται να μείνει μόνη της για πολύ καιρό. Ένας δεύτερος θηλυκός ελέφαντας ονόματι Καρίμπα, που ζει σήμερα σε πάρκο στο Βέλγιο, αναμένεται προσεχώς στο καταφύγιο και ένας τρίτος στις αρχές της ερχόμενης χρονιάς.

Η Καρίμπα, που έχει γεννηθεί στη Ζιμπάμπουε, είχε χάσει την οικογένειά της όταν ήταν ακόμη νεαρό ελεφαντάκι.

Στη συνέχεια είχε μεταφερθεί αεροπορικώς στην Ευρώπη και από το 2012 ζει στο Βέλγιο αφού προηγουμένως είχε ζήσει στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Μετά τον θάνατο της παρέας της, της Τζένι, το 2022, είναι ο τελευταίος αφρικανικός ελέφαντας που βρίσκεται στο Βέλγιο, σύμφωνα με το Pangea Trust, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Διαθέτουν μεγάλο εύρος συναισθημάτων (…) τα οποία τα νιώθουμε και τα μοιράζονται και οι ελέφαντες. Και πιστεύω ότι αυτό μας επιτρέπει να συνδεθούμε μαζί τους αρκετά εύκολα», παρατήρησε ο Ράιαν Χόκλι, υπενθυμίζοντας τη συναισθηματική εγγύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στους ανθρώπους και τους ελέφαντες.