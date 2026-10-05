Ένα χωροκατακτητικό ψάρι από την Ασία, που μπορεί να μετακινείται στην ξηρά, εξαπλώνεται σε νέες πολιτείες των ΗΠΑ, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους Αμερικανούς να αναλάβουν δράση όταν το εντοπίζουν. Πρόκειται για το βόρειο κεφαλόψαρο-φίδι (northern snakehead), ένα αρπακτικό ψάρι που είναι γνωστό για την επιθετική συμπεριφορά του, αλλά και για την εντυπωσιακή ικανότητά του να αναπνέει αέρα και να επιβιώνει εκτός νερού για αρκετές ημέρες.

Από την πρώτη καταγραφή του το 2022, το συγκεκριμένο είδος έχει εντοπιστεί στις μεσοατλαντικές πολιτείες και στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Πρόσφατα, ωστόσο, οι αρχές του Μιζούρι ανακοίνωσαν την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνισή του στην πολιτεία. Αξιωματούχοι του Τμήματος Διατήρησης του Μιζούρι (MDC) αφαίρεσαν ένα βόρειο κεφαλόψαρο-φίδι στην κομητεία Όρεγκον.

Η οικολόγος χωροκατακτητικών ειδών του MDC, Άντζελα Σοκολόφσκι, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται η παρουσία του είδους στο τμήμα του ποταμού Έλεβεν Πόιντ που βρίσκεται στο Μιζούρι. Όπως ανέφερε, αυτό υποδηλώνει ότι τα ψάρια εξαπλώνονται στο Μιζούρι από γνωστούς πληθυσμούς που βρίσκονται κατάντη, στο Αρκάνσας.

Η έκκληση προς τους ψαράδες

Όπως αναφέρει η Daily Mail oι Aρχές προειδοποιούν τους ψαράδες να μην επιστρέφουν το ψάρι στο νερό εάν το πιάσουν. Επειδή τα βόρεια κεφαλόψαρα-φίδια μπορούν να αναπνέουν αέρα και να επιβιώνουν στην ξηρά για ημέρες, το να τα αφήσει κάποιος απλώς στην όχθη συχνά δεν αρκεί για να τα σκοτώσει.

Αντίθετα, το Τμήμα Διατήρησης του Μιζούρι καλεί τους πολίτες να «σκοτώνουν το ψάρι κόβοντας το κεφάλι του, αφαιρώντας τα εντόσθια ή τοποθετώντας το σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα».

Μέχρι στιγμής, η παρουσία του βόρειου κεφαλόψαρου-φιδιού έχει επιβεβαιωθεί μόνο σε δύο ποτάμια του Μιζούρι: στον ποταμό Σεντ Φράνσις και στον ποταμό Έλεβεν Πόιντ, αμφότεροι στο νότιο τμήμα της πολιτείας. Τα συγκεκριμένα υδάτινα συστήματα συνδέονται με περιοχές του Αρκάνσας όπου το είδος έχει ήδη εγκατασταθεί, προσφέροντας στο ψάρι μια φυσική διαδρομή εξάπλωσης προς το Μιζούρι.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί πληθυσμοί του είδους στα υπόλοιπα ποτάμια συστήματα της πολιτείας. Ωστόσο, η παρακολούθηση της εξάπλωσης του χωροκατακτητικού αρπακτικού παραμένει σημαντική, καθώς μπορεί να ανταγωνίζεται τα υπάρχοντα ψάρια για τους διαθέσιμους πόρους.

«Αναμένουμε αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματά μας, καθώς το χωροκατακτητικό ψάρι ανταγωνίζεται τους υπάρχοντες πληθυσμούς ψαριών για πόρους», ανέφερε η Σοκολόφσκι σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Τα κεφαλόψαρα-φίδια είναι αρπακτικά ψάρια και πιθανότατα θα θηρεύουν τα ντόπια ψάρια και τα ψάρια αθλητικής αλιείας, όπως το λαβράκι με το μικρό στόμα, προκαλώντας ενδεχομένως άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς τους», πρόσθεσε.

Το «ψάρι-Φρανκενστάιν» που προκαλεί ανησυχία

Το είδος έχει συχνά αποκαλεστεί «ψάρι-Φρανκενστάιν» και τον Ιούνιο καταγράφηκε και στη Νέα Υόρκη. Η ανησυχητική ανακάλυψη έγινε στη λίμνη Λίλι, στην κομητεία Σάφολκ του Λονγκ Άιλαντ, όταν ένας ψαράς έπιασε ένα από τα αρπακτικά που θυμίζουν φίδι. Το περιστατικό οδήγησε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης της Νέας Υόρκης (DEC) να εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση του είδους στην πολιτεία.

Η Χάιντι Ο’Ρίορνταν, περιφερειακή υπεύθυνη αλιείας του DEC της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο CBS News: «Δεν ανήκουν εδώ, δεν έχουν φυσικό θηρευτή, θα καταστρέψουν τους πληθυσμούς των ντόπιων ψαριών μας και τείνουν να τρώνε σχεδόν οτιδήποτε μπορούν να βάλουν στο πολύ μεγάλο στόμα τους».

Παρότι το βόρειο κεφαλόψαρο-φίδι μπορεί αρχικά να μοιάζει με ένα συνηθισμένο ψάρι, οι αρμόδιες υπηρεσίες άγριας ζωής προειδοποιούν ότι αποτελεί σοβαρή απειλή για τα αυτόχθονα οικοσυστήματα.

Το χωροκατακτητικό αρπακτικό αναπαράγεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Τα θηλυκά μπορούν να γεννήσουν έως και 15.000 αυγά κάθε φορά και να αναπαραχθούν έως και πέντε φορές τον χρόνο. Τα αυγά εκκολάπτονται μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, επιτρέποντας στους πληθυσμούς να αυξάνονται γρήγορα από τη στιγμή που το είδος εγκατασταθεί σε μια περιοχή.

Ανησυχία προκαλεί και η διατροφή του. Ως κορυφαίο αρπακτικό, το βόρειο κεφαλόψαρο-φίδι τρέφεται με ψάρια, βατράχους, καραβίδες και άλλα υδρόβια ζώα, διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία των υδάτινων συστημάτων και ανταγωνιζόμενο τα αυτόχθονα είδη για τροφή.

«Το είδος αυτό προκαλεί ανησυχία επειδή είναι κορυφαίο αρπακτικό και διαταράσσει τη φυσική δομή τροφής στα υδάτινα οικοσυστήματα», αναφέρει το Πρόγραμμα Πληροφόρησης για τα Χωροκατακτητικά Είδη της Νέας Υόρκης.

Πώς αναγνωρίζεται το βόρειο κεφαλόψαρο-φίδι

Τα κεφαλόψαρα-φίδια συναντώνται συνήθως σε λίμνες γλυκού νερού, υγροτόπους, ποτάμια και ρυάκια με αργή ροή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν στάσιμα νερά.

Το ψάρι αναγνωρίζεται εύκολα από την εμφάνισή του που θυμίζει φίδι. Έχει μακρύ και λεπτό σώμα, ένα επιμηκυμένο ραχιαίο πτερύγιο που εκτείνεται σχεδόν σε όλο το μήκος της ράχης του και καφέ διάστικτο μοτίβο που θυμίζει βόα. Τα ενήλικα άτομα μπορούν να φτάσουν σε μήκος περίπου τα τρία πόδια.

Η εξάπλωση του είδους στις ΗΠΑ συνεχίστηκε τα τελευταία χρόνια. Πριν από την ανακάλυψη στη Νέα Υόρκη, είχαν καταγραφεί εμφανίσεις σε πολιτείες όπως το Αρκάνσας, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, η Φλόριντα, η Τζόρτζια, το Ιλινόι, η Λουιζιάνα, το Μέριλαντ, το Μέιν, το Μισισίπι, το Μιζούρι, το Νιου Τζέρσεϊ, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσιλβάνια και η Βιρτζίνια, καθώς και στην Περιφέρεια της Κολούμπια.