Έντονη είναι η ανησυχία των επιστημόνων αναφορικά με τους παγετώνες στην Ελβετία καθώς μέσα στα τελευταία χρόνια έχουν συρρικνωθεί σημαντικά.

Ειδικότερα, οι παγετώνες στην Ελβετία έχασαν σχεδόν 20% του όγκου τους σε πέντε χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έπειτα από νέα «καταστροφική» χρονιά, προειδοποιούν ειδικοί σε μελέτη που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Οι παγετώνες, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP απώλεσαν ακόμη 5,5% του όγκου τους αυτή τη χρονιά, έπειτα από το θερμότερο καλοκαίρι στα χρονικά και χειμώνα φτωχό σε χιονοπτώσεις, σύμφωνα με το δίκτυο παρακολούθησης των παγετώνων της Ελβετίας (GLAMOS).