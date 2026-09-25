Πρόωρα εγκαταλείπουν φέτος την Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο οι σπάνιες πεταλούδες Panaxia quadripunctaria, με την εξέλιξη να καταγράφεται αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η απότομη μείωση του πληθυσμού μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα κινητοποίησε τη ΔΕΡΜΑΕ, η οποία έσπευσε να λάβει μέτρα προκειμένου να προλάβει πιθανές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην τουριστική επισκεψιμότητα.

Το ζήτημα έγινε γνωστό έπειτα από γραπτή αναφορά του υπεύθυνου λειτουργίας της Κοιλάδας, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι πεταλούδες εγκατέλειπαν μαζικά τα υγρά καταφύγιά τους, με τον πληθυσμό τους να μειώνεται δραματικά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τον βιότοπο, η πρόωρη φυγή συνδέεται με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, την έλλειψη υγρασίας και τις πιέσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια το μικροκλίμα της περιοχής.

Το φαινόμενο αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τουρίστες που πλήρωναν το κανονικό εισιτήριο να μην συναντούν τον πληθυσμό της πεταλούδας που περίμεναν, κάτι που απ’ ό,τι φαίνεται προκάλεσε παράπονα.

Έτσι, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές διεθνείς κριτικές, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ, Βαλάντης Λάμπης, έθεσε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό». Ο ίδιος τόνισε ότι, με γνώμονα τη διατήρηση της θετικής εικόνας του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, η τιμή πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα στην πραγματικότητα, ώστε να αποφευχθούν τα παράπονα των επισκεπτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τα δεδομένα, αποφάσισε ομόφωνα να ανατρέψει τον προηγούμενο σχεδιασμό ο οποίος προέβλεπε ότι η μείωση της τιμής θα γινόταν την 1η Οκτωβρίου. Έτσι, ως νέα ημερομηνία εφαρμογής του μειωμένου εισιτηρίου, αξίας 3,00 ευρώ (αντί για 6,00 ευρώ), ορίστηκε η σημερινή, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η στρατηγική τιμολόγησης της ΔΕΡΜΑΕ συνδέει άμεσα την Κοιλάδα των Πεταλούδων με το έτερο μεγάλο Μνημείο που διαχειρίζεται η Εταιρεία, τις «Πηγές Καλλιθέας», σύμφωνα με τη rodiaki.gr.