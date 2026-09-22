Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας καταγράφηκε από κάμερα να κατασπαράζει μια αβοήθητη φώκια στο Ναντάκετ, νησί στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, μετατρέποντας μια ήσυχη παραλία σε σκηνή από ταινία τρόμου.

Η επίθεση καταγράφηκε από την Κάρι Ντρέιτον, καθώς εκείνη και ο σύντροφός της περνούσαν με το αυτοκίνητο από την παραλία Γκρέιτ Πόιντ το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου και παρατήρησαν μια φώκια να προσπαθεί να βγει βιαστικά από το νερό.

Λίγο αργότερα, το ζευγάρι είδε τα πτερύγια του καρχαρία και έγινε αμέσως φανερό ότι η φώκια βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει τις τελευταίες στιγμές της φώκιας και τις αιματηρές εικόνες που ακολούθησαν, καθώς το τεράστιο αρπακτικό φαίνεται να κατασπαράζει ό,τι έχει απομείνει από το ζώο, μόλις λίγα μέτρα από την ακτή.

«Ήταν πραγματικά τρελό. Ήταν τόσο κοντά στην ακτή, που θα μπορούσα να απλώσω το χέρι μου και να την αγγίξω», είπε η Ντρέιτον.

Μια άλλη φώκια, που βρισκόταν πιο μακριά, παρακολουθεί ανήμπορη τη σκηνή, προτού προσπαθήσει να επιστρέψει προς τη θάλασσα, όπως φαίνεται στο βίντεο. «Μείνε έξω από το νερό, φίλε. Θα σε πιάσει κι εσένα», ακούγεται να λέει η Ντρέιτον στη δεύτερη φώκια, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο επιστήμονας αλιείας, Γκρέγκορι Σκόμαλ, δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι ο καρχαρίας εμφανίστηκε τόσο κοντά στην ακτή, η συμπεριφορά του δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Οι καρχαρίες συνήθως περνούν από το Ναντάκετ κατά τη μετανάστευσή τους και οι φώκιες στο Γκρέιτ Πόιντ αποτελούν «διαθέσιμη πηγή τροφής», εξήγησε.