Συνολικά 11 σκυλιά έπεσαν θύματα ασυνείδητων στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων που τα θανάτωσαν με φόλες.

Τα σκυλιά τα οποία τα είχαν κτηνοτρόφοι στην περιοχή για την φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου των ποιμνιοστασίων τους, βρέθηκαν νεκρά το τελευταίο διήμερο.

Όπως μεταδίδει το ERTnews το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 15/9 και αφορούσε συνολικά 8 σκυλιά που εντοπίστηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους. Την επόμενη ημέρα, οι ασυνείδητοι συνέχισαν απτόητοι το έργο τους θανατώνοντας άλλα τρία σκυλιά.

Η δράση τους έχει κινητοποιήσει και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, τα οποία ζητούν να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της αποτρόπαιας πράξης και να τιμωρηθούν παραδειγματικά.