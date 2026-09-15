Σοβαρό είναι το πρόβλημα καθαριότητας που αντιμετωπίζει η νότια Κέρκυρα, με περιοχές όπως ο Άγιος Ματθαίος, τα Μοραΐτικα και οι Αργυράδες να βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιους όγκους συσσωρευμένων απορριμμάτων.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το Mega σκουπίδια έχουν συγκεντρωθεί δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, δάση, αλλά ακόμη και σχολικές μονάδες, δημιουργώντας μια κατάσταση που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους και εγείρει σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η κατάσταση, όπως τονίζουν οι κάτοικοι είναι πλέον οριακή και μάλιστα, σε ορισμένα σημεία έχει επιστρατευτεί ακόμη και η ρίψη ασβέστη κοντά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα προβλήματα υγιεινής και η παρουσία τρωκτικών.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ έχει ενταθεί από τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν σταμάτησε η αποκομιδή των απορριμμάτων από ιδιώτη εργολάβο, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ακυρώσει τη σχετική σύμβαση της Δημοτικής Αρχής, κρίνοντάς την μη σύννομη. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, με περιορισμένες δυνατότητες και προσωπικό, αδυνατεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών χωρίς τη συνδρομή ιδιώτη εργολάβου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η Κέρκυρα δεν διαθέτει δικό της χώρο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι, τα σκουπίδια θα πρέπει να μεταφέρονται εκτός νησιού, όπως για παράδειγμα στην Πάλαιρο, όμως και αυτή η διαδικασία έχει προς το παρόν «παγώσει». Ο τόπος έχει γεμίσει με ποντίκια και κατσαρίδες.

Άμεση λύση ζητούν οι κάτοικοι

Πριν δύο μήνες οι κάτοικοι αναγκάστηκαν και σήκωσαν drone και ήταν χιλιόμετρα ξανά τα απορρίμματα, και δεν ήταν πάνω στο δρόμο τον κεντρικό για να μη φαίνονται. Ήταν από την πίσω πλευρά.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση λύση, καθώς κάθε ημέρα που περνά οι όγκοι των απορριμμάτων αυξάνονται, ενώ μαζί τους εντείνονται οι ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.