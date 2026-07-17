Αναβρασμός επικρατεί στην Αρκαδία λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων που σημειώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες και είχαν ως αποτέλεσμα τη θανάτωση 230 ζώων.

Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, η ζέστη θα οδηγήσει σε αποβολές και απώλειες ζώων, ενώ παράλληλα, οι αυξημένες ανάγκες σε ζωοτροφές επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

«Προχθές έγινε η σφαγή. Είχαμε δύο νέα κρούσματα, δύο μονάδες, θανατώθηκαν τα ζωντανά τους και τώρα είμαστε σε καραντίνα. Δεν υπάρχει ελπίδα εάν δεν εμβολιάσουν τα ζωντανά. Δεν είχαμε εμείς κρούσματα, είχαμε πριν κάνα μήνα στη Μεγαλόπολη και στα Τρόπαια. Είναι μακριά από εμάς. Ε, τώρα χτύπησε και τη δική μας πόρτα εδώ. Είχαμε δύο νέα κρούσματα, τώρα μας έβαλαν σε καραντίνα. Μας είπανε τώρα να κλείσουμε τα ζωντανά μέσα, τώρα στους 40 βαθμούς», είπε το πρωί της Παρασκευής 17/7 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Φώτης Ζερβογιάννης.

«Και ζέστη πολλή και θα επιβαρυνθούμε πολύ με τις ζωοτροφές. Χρειάζεται επιπλέον, γιατί όταν ήταν έξω βόσκανε. Αλλά και πιο πολύ είναι γιατί η ζέστη είναι πολλή, θα έχουμε και αποβολές, θα χάσουμε τα ζωντανά» τόνισε.

Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν πως υπάρχει μόνο μία λύση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων κι αυτή είναι ο εμβολιασμός.

«Η λύση είναι μία, δεν υπάρχει άλλη. Αν δεν κάνουν εμβολιασμό σε αυτή την κατάσταση, δε σταματάει με τίποτα. Θα κλείνουνε κάθε μέρα μονάδες. Έχει δύο χρόνια αυτή η κατάσταση και δεν έχει γυρισμό. Κάθε μήνα ακούμε καινούργιες θανατώσεις. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα, άμα δεν γίνει εμβολιασμός», είπε κλείνοντας ο Φώτης Ζερβογιάννης.