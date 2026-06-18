Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας έχει κηρυχθεί μετά την Αλόννησο και η Τήνος με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι ιδιαιτέρως ανήσυχοι.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος της Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 18/6 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πρόκειται για μία κίνηση που αφορά τη θωράκιση του νησιού μακροπρόθεσμα, ενώ τόνισε ότι αποτελεί ασπίδα για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων και την άμεση υλοποίηση λύσεων, όπως η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα έλλειψης νερού το καλοκαίρι.

«Η Τήνος, μαζί με την Αλόννησο, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από αίτημά μας για το θέμα της λειψυδρίας και απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων και της Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής. Σκοπός είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι η Τήνος δεν θα διψάσει το καλοκαίρι, δεν έχουμε θέμα άμεσο με το νερό. Η κήρυξη είναι ένα εργαλείο, είναι η ασπίδα μας, προκειμένου το πρόβλημα να μην έρθει, να δρομολογήσει τέτοιες καταστάσεις ώστε το πρόβλημα να μην έρθει στην πόρτα μας», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που συμβαίνει είναι να ξεφύγουμε γραφειοκρατικές καταστάσεις. Εμείς πρέπει άμεσα να νοικιάσουμε δύο αφαλατώσεις. Η χρηματοδότηση βγήκε πριν μία βδομάδα απ’ το υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Αν πηγαίναμε με τις διαδικασίες τις κανονικές, χωρίς κήρυξη της Τήνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα τις είχαμε σε 5 μήνες και θα ήταν χειμώνας, όταν δεν θα χρειάζονταν» δήλωσε ο Παναγιώτης Κροντηράς,

«Με αυτό το εργαλείο που έχουμε από χθες στα χέρια μας, θα κάνουμε τη διαδικασία που προβλέπεται για την Τήνο και για όλα τα νησιά και για όλες τις περιοχές που όταν κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και σε 15-20 μέρες θα έχουμε τις αφαλατώσεις να λειτουργούν».

«Πρέπει οι πισίνες να μπορέσουν να γεμίζονται με θαλασσινό νερό ή με νερό που θα δίνεται με μία αφαλάτωση που θα λειτουργεί μόνο για αυτές»

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, υπάρχει η πρόταση να καταργηθούν οι ιδιωτικές πισίνες στο νησί, καθώς και ο περιορισμός της χρήσης νερού για κήπους με γκαζόν σε εξοχικές κατοικίες.

«Πιστεύουμε, και το θέλουμε, στην Τήνο να καταργηθούν οι ιδιωτικές πισίνες. Δεν θεωρώ ότι τα σπίτια πρέπει να έχουν πισίνες, όλα τα σπίτια, όπως γίνεται τώρα στην Τήνο. Λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή, οι πισίνες είναι γεμάτες στην Τήνο. Και κυρίως, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι ότι πρέπει οι πισίνες να μπορέσουν να γεμίζονται με θαλασσινό νερό ή με νερό που θα δίνεται με μία αφαλάτωση που θα λειτουργεί μόνο για αυτές», ανέφερε.