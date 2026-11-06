«Ένα καντήλι που σιγοκαίει». Έτσι συστήνει την «Ήμερη» η Ανθή Κολέση, την παράσταση που πέρυσι γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Η νουβέλα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι (1876), σε μετάφραση Λευτέρη Βογιατζή, ξεκινά ένα βράδυ μετά από μια αυτοκτονία. Ένας άνδρας μένει με τη νεκρή γυναίκα του και προσπαθεί, μέσα από έναν καταιγιστικό μονόλογο, να καταλάβει τι πήγε στραβά. Είχε παντρευτεί μια δεκαεξάχρονη κοπέλα, απλή και ήρεμη, με σκοπό να τη μεταμορφώσει στην ιδανική σύζυγο. Το σχέδιο κατέρρευσε, και τώρα το ερώτημα «γιατί;» δεν τον αφήνει σε ησυχία.

Μια πρώτη σκηνοθεσία που δοκιμάζετε για 2η σεζόν

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση, που παίζουν και οι ίδιες στην παράσταση. Πέρσι ήταν η πρώτη τους φορά. «Υπήρχε η ορμή και η άγνοια κινδύνου», θυμάται η Δανάη Καρούμπη, στο Newsbeast. Φέτος ξέρει ότι μπορούν να το κάνουν, αλλά αυτή η γνώση, όπως λέει, «παραδόξως» τη βαραίνει, γιατί γνωρίζει πια το μέγεθος του κόπου, της μοναξιάς και της ευθύνης.

Γι’ αυτό η ομάδα προσπαθεί να δει την παράσταση ξανά από την αρχή και να ξεχάσει όσα πιστεύει ότι ξέρει. Θέλει κάθε βράδυ να διακυβεύεται κάτι. Για τη Δανάη Καρούμπη, αυτό είναι ο πυρήνας του θεάτρου: να σκέφτεσαι ζωντανά μπροστά στα μάτια των άλλων και να ψάχνεις την αλήθεια.

credits: Karol Jarek

Χωρίς έτοιμες απαντήσεις

Η παράσταση δεν απαντά στο «γιατί» της αυτοκτονίας, και είναι συνειδητή επιλογή. «Αν είχαμε να δώσουμε μια απάντηση, δεν θα κάναμε την παράσταση. Να πεις ότι η ηρωίδα έφυγε από εκδίκηση, αδυναμία ή απελπισία θα ήταν, κατά τη Δανάη Καρούμπη, αυθαιρεσία που υποτιμά το μυστήριο της ύπαρξης. Η ομάδα προσπαθεί να μοιραστεί με το κοινό τη στιγμή του μετεωρισμού, γιατί «η ποίηση και το φως βγαίνουν μέσα από τις ρωγμές» μας λέει η Δανάη.

Ένας κόσμος με χρώματα

Αν η ιστορία είναι «βαριά», η εικόνα της παράστασης δεν είναι σκοτεινή. Η Ανθή Κολέση, που επιμελήθηκε και τα κοστούμια, εξηγεί στο Newsbeast ότι φαντάστηκαν με τη Δανάη Καρούμπη έναν κόσμο με χρώματα, για να ρίξουν φως στη στεναχώρια, τη σύγκρουση και τον θάνατο. Απέφυγαν σκοπίμως τα σκούρα κοστούμια, γιατί ο θάνατος και η θλίψη, λέει, έρχονται πάντα μέσα στο φως και τη ζωή.

Η ίδια, αν και αφηγείται πάνω στη σκηνή, παρακολουθεί κάθε βράδυ τη στιγμή της αυτοκτονίας με θαυμασμό και δέος, για τη συγκίνηση που δημιουργούν οι συνάδελφοί της.

credits: Karol Jarek

Ένας ρόλος, πολλά πρόσωπα

Ο μονόλογος του βιβλίου γίνεται στη σκηνή συλλογική αφήγηση. «Συνθέτουμε όλοι μαζί το πρόσωπο που αφηγείται», εξηγεί ο Νικηφόρος Κουγιουμτζόγλου. Για τον ίδιο, ο ήρωας που θέλει να φτιάξει τη γυναίκα του στα μέτρα του δεν ανήκει στο παρελθόν: συνδέει την ανάγκη ελέγχου με τις γυναικοκτονίες που συνεχίζονται και υποψιάζεται ότι η αδυναμία του ήρωα να αγαπήσει σχετίζεται με το ότι ο ίδιος δεν έχει αγαπηθεί.

Ο Λεωνίδας Μπακάλης βλέπει στο έργο δύο θανάτους: την αυτοχειρία της Ήμερης και τον θάνατο-καταδίκη του ήρωα, που τους προκαλεί και τους δύο προσπαθώντας να φτιάξει τη ζωή τους. Θύτης ή θύμα; Ο ήρωας, λέει, ισορροπεί ανάμεσα στα δύο, και αυτό κάνει το κείμενο τόσο γοητευτικό.

Η σιωπή ως πράξη

Η Μάρω Γκόρτσου παίζει μια γυναίκα που σχεδόν δεν μιλά. Για εκείνη, η σιωπή δεν είναι απραξία: «Είναι κι αυτή μια απάντηση, κάποιες φορές πολύ πιο ισχυρή από τον λόγο». Αφήνει την αναπνοή της να την οδηγεί και ακούει όχι μόνο όσα λέει ο δικός της ήρωας αλλά και όσα του απευθύνονται. Ίσως, καταλήγει, το ζητούμενο να μην είναι να παίξεις τη σιωπή, αλλά να ζεις όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτήν.

credits: Karol Jarek

Εικόνες, φράσεις, μουσική

Ο Γιώργος Μπουφίδης αν πρέπει να περιγράψει την παράσταση με μια εικόνα, διαλέγει τη Θεοτόκο του Βλαντίμιρ, ένα οικογενειακό κειμήλιο που δίνεται ως ενέχυρο. Θυμάται και μια φράση του Κωστή Παπαγιώργη για τον κόσμο του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι: «Αν δεν υπάρχει δίλημμα, γκρεμός, σκοτεινή προοπτική, άρνηση, καταστροφή, σφαγείο, τι νόημα έχει η αγαθότητα;». Ο Λεωνίδας Μπακάλης ξεχωρίζει τον χορό των τριών κοριτσιών στην έναρξη. Η Δανάη Καρούμπη και ο Λεωνίδας Μπακάλης «κυνηγιούνται» από την ίδια φράση του ήρωα: «Τότε εγώ ο ίδιος όλο το χειμώνα που βρισκόμουν; Ήμουν μαζί με την ψυχή μου εγώ;»

Η πρωτότυπη μουσική του The Boy, γραμμένη ειδικά για την παράσταση, λειτουργεί κατά τον Γιώργο Μπουφίδη ως «μία ακόμα πύλη χρόνου» μέσα στους πολλούς χρόνους που συνυπάρχουν στη σκηνή.

Όσο για την επιστροφή τους στη σκηνή του Θεάτρου Σφενδόνη, τη βλέπει σαν μια ανάγκη: να υπάρξουν ξανά μαζί σκηνικά, μέσα σε μια αφήγηση τόσο πλούσια που τη δέχονται ως δώρο και θέλουν να το μοιραστούν.

Νέα στη διανομή είναι η Λαζάρια Φράγκου, αλλά όχι στην ομάδα: ήταν βοηθός των σκηνοθετριών από την πρώτη χρονιά και τώρα περνά στον ρόλο της ηθοποιού. Κάθε πρόβα, λέει, της δείχνει κάτι καινούργιο, είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς. Μέσα από κάθε πρόβα ανακαλύπτει και η ίδια καινούργια πράγματα και νιώθει όλο και πιο δυνατή.

Στο τέλος, οι ηθοποιοί της «Ήμερης» δεν υπόσχονται λύσεις, μόνο παρουσία. Μια ιστορία χωρίς έτοιμη απάντηση, ένας ήρωας που δεν είναι ούτε θύτης ούτε θύμα, και μια σκηνή γεμάτη χρώμα, όπου το φως και το σκοτάδι ζουν δίπλα δίπλα. Αν είχαν απάντηση, όπως λένε, δεν θα έκαναν την παράσταση. Έτσι, από τις 9 Νοεμβρίου, οκτώ Δευτέρες και Τρίτες στο Θέατρο Σφενδόνη, η ερώτηση μένει ανοιχτή και περιμένει και το δικό σας βράδυ.

credits: Karol Jarek

Ταυτότητα παράστασης

Πού: Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Ακρόπολη

Πότε: από 9 Νοεμβρίου, Δευτέρα και Τρίτη, 21:00 (οκτώ παραστάσεις)

Διάρκεια: 105 λεπτά

Εισιτήρια: 15 € · Early bird 10 € μέχρι 31/10

Προπώληση: more.com

Μετάφραση: Λευτέρης Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση

Βοηθοί σκηνοθετών: Χαρά Μητσοπούλου, Σίλια Μπισιώτη

Σκηνικά: Δάφνη Ηλιοπούλου · Κοστούμια: Ανθή Κολέση

Κίνηση: Έλσα Σίσκου · Μουσική: The Boy

Φώτα, φωτογραφίες: Karol Jarek · Αφίσα: Ιωάννης Χαριτίδης

Παίζουν: Μάρω Γκόρτσου, Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση, Νικηφόρος Κουγιουμτζόγλου, Λεωνίδας Μπακάλης, Γιώργος Μπουφίδης, Λαζάρια Φράγκου