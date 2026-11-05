Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι η μακροβιότερη θεατρική παράσταση όλων των εποχών στην Ελλάδα, που πρωτοανέβηκε στη σκηνή τον Οκτώβριο του 1999 και με μία ανάπαυλα, συνεχίζει φέτος ακάθεκτη για 18η χρονιά!

Η θρυλική διαδραστική κωμωδία μυστηρίου των Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς, ανεβαίνει στο Θέατρο Γκλόρια, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά και σε διασκευή του Θοδωρή Πετρόπουλου, με μια ομάδα εξαιρετικών και ταλαντούχων ηθοποιών και το κοινό να αποφασίζει ποιος είναι ο δολοφόνος!

Η Νίκη Λάμη είναι η μεγαλοαστή κυρία Χατζηπατέρα και καλεσμένη στο νέο vidcast του Newsbeast, «Μίλα μου για Τέχνη» με τη Δήμητρα Ζάρκου. Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για την παράσταση, που – όπως είπε- είναι σαν «επιτραπέζιο παιχνίδι με φίλους», για τη συμμετοχή του κοινού και τις ερωτήσεις που κάνει και πολλές φορές είναι εντυπωσιακές. «Με εκπλήσσει κάθε φορά η ευστροφία κάποιων θεατών», δηλώνει.

Όταν η κουβέντα ήρθε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η Νίκη Λάμη είπε μεταξύ άλλων: «Αυτός που θα ρωτήσει το AI για θέματα υγείας, είναι αυτός που ρωτούσε τη Google, που ρωτούσε τον περιπτερά. Ο γιατρός είναι ο ειδικός που θα σου πει. Είναι, λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που θα ρωτήσει να μάθει από το AI». Η ίδια, πάντως, δεν θα ψάξει ως αυτοπροστασία. «Έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην ψυχολογία μου», τονίζει.

Για το αν υπάρχει κάποια ερώτηση που έχει κάνει το κοινό στην παράσταση και την έχει φέρει σε δύσκολη θέση, η Νίκη Λάμη απαντά: «Όχι εμένα. Έχει συμβεί, όμως, όταν έχει να κάνει με τον ήρωα, τον ομοφυλόφιλο που υποδύεται ο Χάρης (Χιώτης), εκεί μπορεί κάποιος να πετάξει κάτι να πει κάτι πιο ειρωνικό. Ή τη Σόφη που είναι πιο αλέγρα και πιο “τσαπερδόνα” να πει κάτι πιο δεικτικό. Ωστόσο, έχω παρατηρήσει και χαίρομαι πάρα πολύ, ότι όλο αυτό το πράγμα έχει μειωθεί. Γιατί, ουσιαστικά, οι θεατές είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, οπότε στατιστικά έχουν μειωθεί πολύ οι κακεντρέχειες και όλα αυτά τα σεξιστικά σχόλια».

Για ρτο αν έχει σκεφτεί ποτέ πως ως ηθοποιός, ειδικά όταν συμμετέχει σε μία κωμωδία, βοηθάει τον κόσμο, τον κάνει να γελάει και να περνάει καλά, η Νίκη Λάμη ανέφερε: «Έχω κάνει τέτοιες σκέψεις μεγαλώνοντας. Στην αρχή είχα την απαίτηση να βοηθιέμαι μόνο εγώ. Τώρα βλέπω και πόση ανάγκη έχω να δώσω. Δηλαδή να νιώσω ότι κάποιος άνθρωπος θα φύγει, θα με βρει έξω και θα μου πει “γελάσαμε, να’ σαι καλά κορίτσι μου, πόσο πολύ το ήθελα”. Αυτό πια μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση».

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τη Νίκη Λάμη στο στούντιο του Newsbeast

Η παράσταση

Στο Studio Antony, όλα αρχίζουν όπως πρέπει: κουτσομπολιό, βαφές, πελάτες, νεύρα, ύποπτες σιωπές και ακόμη πιο ύποπτες ατάκες. Μόνο που στον πάνω όροφο έχει μόλις βρεθεί δολοφονημένη η Αμαλία Τσαλίκογλου. Από εκεί και πέρα, το κομμωτήριο μετατρέπεται σε τόπο εγκλήματος, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι σε υπόπτους, και το κοινό σε ανακριτή με δικαίωμα ψήφου.

Ένα ψαλίδι, πολλές εκδοχές. Μία αλήθεια (απλώς κάθε βράδυ διαφορετική!).

Ο τσαχπίνης κομμωτής Τόνυ, η μεγαλοαστή κυρία Χατζηπατέρα, η ροζ τσιχλόφουσκα-βοηθός πιστολάκι Σόφη και ο μυστηριώδης αντικέρ Λεωνίδας μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο. Ο αστυνόμος Σταύρος Σταυράκος αναλαμβάνει την υπόθεση, ο βοηθός του Πανάγος προσπαθεί να φανεί χρήσιμος, και οι θεατές καλούνται να προσέξουν κάθε βλέμμα, κάθε παύση, κάθε απάντηση που ακούγεται λίγο πιο ένοχη απ’ όσο πρέπει.

Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου;

Κείμενο: Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς

Απόδοση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Διασκευή: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης-Δημήτρης Μακαλιάς

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Ο θίασος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη

Παίζουν (αλφαβητικά): Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.

Σε διπλή διανομή: Γιάννης Λατουσάκης, Αθηνά Μουστάκα

Παραστάσεις:

Τετάρτη & Κυριακή: 20.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18:00 & 21.00

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

Θέατρο Γκλόρια

Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103600832