Η «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» δεν είναι απλώς ένα παραμύθι, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για όνειρο, εφευρετικότητα και απόδραση από την καθημερινότητα. Αυτή την πρόσκληση πήρε ο κορυφαίος χορογράφος Μόουζες Πέντλετον και τη μετέτρεψε στο «ALICE», το φαντασμαγορικό θέαμα της διάσημης ομάδας MOMIX, που αποτελεί και μία αποστομωτική απάντηση στον μύθο του ακατόρθωτου.

Στο ονειρικό σύμπαν του Πέντλετον θα δούμε την Αλίκη να μεγαλώνει, να μικραίνει, να πολλαπλασιάζεται και να περιπλανιέται σε έναν κόσμο όπου ελάχιστα πράγματα συμπεριφέρονται φυσιολογικά. Οι γνώριμοι χαρακτήρες του Λιούις Κάρολ είναι εκεί, αλλά μπορεί να μη μοιάζουν ακριβώς έτσι όπως τους θυμόμαστε.

Αυτό εξήγησε, μεταξύ άλλων, στο Newsbeast o Αμερικανός χορογράφος, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής των MOMIX Μόουζες Πέντλετον. Συνομιλήσαμε μαζί του λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα με τους «Μάγους του χορού» για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά στη χώρα μας -στο Christmas Theater στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης– την πολυσυζητημένη και πολυαναμενόμενη παράστασή τους.

– Πότε μπήκε ο χορός στη ζωή σας; Θυμάστε τη στιγμή που είπατε «ναι, αυτό είναι που θέλω να κάνω»;

Δεν μεγάλωσα με το όνειρο να γίνω χορευτής. Ήμουν σκιέρ, ένα παιδί της επαρχίας από το Βερμόντ, και με ενδιέφεραν πολλά διαφορετικά πράγματα. Ο χορός μπήκε στη ζωή μου εντελώς τυχαία, μετά από ένα ατύχημα στο σκι όσο σπούδαζα στο Dartmouth College, όταν γράφτηκα σε ένα μάθημα χορού για την αποκατάστασή μου. Αυτό που με γοήτευσε δεν ήταν ο παραδοσιακός χορός, αλλά η ανακάλυψη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος. Αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε τις δικές μας κινήσεις, προσαρμοσμένες στα σώματά μας. Έτσι προέκυψαν αυτά τα παράξενα, αλληλοσυνδεόμενα σχήματα που έγιναν το σήμα κατατεθέν των Pilobolus. Πριν προλάβω να το καταλάβω, είχα ήδη μαγευτεί. Μερικές φορές βρίσκεις το κάλεσμά σου εκεί που δεν το περιμένεις.

– Μεγαλώσατε σε μια φάρμα στο Βερμόντ. Σας διαμόρφωσε αυτό προσωπικά και επαγγελματικά;

Απολύτως. Νομίζω ότι είμαι ακόμα εκείνο το παιδί που τριγυρνάει στη φάρμα, κοιτάζει κάτω από τις πέτρες και παρατηρεί τα πράγματα να μεγαλώνουν. Η φύση, άλλωστε, είναι ολόκληρη μια παράξενη χορογραφία: τα πουλιά που πετούν, η ακινησία των βράχων, ο κύκλος των εποχών. Τα πάντα κινούνται, αλλάζουν, ανταγωνίζονται, ελκύουν, δραπετεύουν. Δεν χρειάζεται να επινοήσεις πολλά, αρκεί να παρατηρείς. Η φάρμα με έμαθε να παρατηρώ προσεκτικά. Αυτό κάνω ακόμα και τώρα, μόνο που πια, περιστασιακά, μεταφέρω στη σκηνή όσα βλέπω.

– Για εσάς, ο χορός έχει όρια;

Λοιπόν, η βαρύτητα προσπαθεί συνεχώς να επιβάλει μερικά όρια. Σε δημιουργικό επίπεδο, όμως, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά όρια. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα εξαιρετικό όργανο και όταν το συνδυάζεις με το φως, τη μουσική, τα σκηνικά αντικείμενα και τη φαντασία, όλα γίνονται δυνατά. Προσωπικά, με ενδιαφέρει περισσότερο να ανακαλύπτω όσα δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα, παρά να ανησυχώ για το τι δεν μπορεί να γίνει.

– Όρια ηλικίας έχει;

Το σώμα έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα, δυστυχώς. Δεν μας συμβουλεύεται πάντα. Όμως, ο χορός δεν αφορά μόνο το πόσο ψηλά μπορείς να πηδήξεις ή πόσες στροφές μπορείς να κάνεις. Είναι επίσης θέμα φαντασίας, έκφρασης, περιέργειας, αλλά και απόλαυσης της ίδιας της κίνησης. Είμαι 77 ετών και ακόμα γυμνάζομαι, κολυμπάω, δημιουργώ χορογραφίες και κατεβάζω ιδέες που πιθανώς απαιτούν κάποιον σημαντικά νεότερο για να τις εκτελέσει. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του να είσαι χορογράφος.

– Ξεκινήσατε με τους Pilobolus και μετά φτιάξατε τους MOMIX. Διαφέρουν αυτές οι δύο ομάδες και πόσο διαφορετικός είστε εσείς ανάμεσα στις δύο αυτές εποχές;

ΟΙ Pilobolus ήταν ένα υπέροχο πείραμα. Ήμασταν νέοι, περιπετειώδεις και ανακαλύπταμε μαζί μια εντελώς νέα σωματική γλώσσα έκφρασης. Με τους MOMIX, θέλησα να εμβαθύνω ακόμα περισσότερο στη θεατρική εικονοπλασία και την ψευδαίσθηση. Με γοήτευσε το τι συμβαίνει όταν η κίνηση, το φως, η μουσική, τα κοστούμια και τα ασυνήθιστα αντικείμενα ενώνονται σε ένα ιδιότυπο «μείγμα» (mix), αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Υποθέτω ότι οι Pilobolus είχαν να κάνουν με την ανακάλυψη του τι μπορούσαν να καταφέρουν τα σώματα όταν ενώνονται μεταξύ τους. Οι MOMIX επικεντρώθηκαν περισσότερο στο τι θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα σώματα. Όσο για μένα, είμαι μεγαλύτερος, ίσως λίγο σοφότερος, αλλά ακόμα με ελκύουν οι παράξενες ιδέες.

– Τι πρόκειται να δούμε στην παράσταση ΑLICE, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα;

Θα δείτε την Αλίκη να μεγαλώνει, να μικραίνει, να πολλαπλασιάζεται και να περιπλανιέται σε έναν κόσμο όπου ελάχιστα πράγματα συμπεριφέρονται φυσιολογικά. Υπάρχουν, οι γνώριμοι χαρακτήρες του Λιούις Κάρολ, αλλά μπορεί να μη μοιάζουν ακριβώς έτσι όπως τους θυμάστε. Έχουμε δημιουργήσει τη δική μας Χώρα των Θαυμάτων, γεμάτη μεταμορφώσεις, παράξενα πλάσματα, χιούμορ και οπτικές εκπλήξεις. Ελπίζω οι θεατές να νιώσουν ότι έχουν «πέσει» μέσα σε ένα όνειρο και δεν είναι εντελώς σίγουροι για το πώς να βγουν.

– Γιατί επιλέξατε την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»; Τι σας γοητεύει περισσότερο σε αυτό το έργο;

Επειδή η Αλίκη «πέφτει» σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Έρχεται αντιμέτωπη με απίθανες καταστάσεις και κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει, προσπαθώντας να βγάλει άκρη με αυτές. Πάντα με γοήτευε αυτός ο συνδυασμός αθωότητας, περιέργειας και σουρεαλιστικού παραλόγου. Και ο Κάρολ σού επιτρέπει να είσαι εντελώς παράλογος. Αυτό, άλλωστε, είναι πολύ χρήσιμο όταν δημιουργείς μια παράσταση των MOMIX.

– Και γιατί επιλέξατε η παράσταση να λέγεται απλά ALICE;

Επειδή η Αλίκη (Alice) είναι το επίκεντρο της περιπέτειας. Δεν προσπαθούμε να αναπαράγουμε κάθε λεπτομέρεια του βιβλίου. Την ακολουθούμε σε αυτόν τον παράξενο κόσμο και βλέπουμε πού θα μας οδηγήσει η δική μας φαντασία. Και μου αρέσουν οι απλοί τίτλοι. Το «ALICE» αφήνει άφθονο χώρο για εκπλήξεις.

– Πόσο καιρό σας πήρε για να την ολοκληρώσετε; Και πώς ήταν το «ταξίδι» από το ξεκίνημα μέχρι την ολοκλήρωσή του;

Μια παράσταση όπως το «ALICE» ολοκληρώνεται μέσα από πολλούς μήνες πειραματισμού, δοκιμών και ανακαλύψεων. Συνήθως ξεκινάμε με εικόνες, παρά με μια καθορισμένη αλληλουχία βημάτων. Δοκιμάζουμε πράγματα, πετάμε πράγματα, ανακαλύπτουμε κάτι εντελώς απρόσμενο και σταδιακά η παράσταση αρχίζει να αποκαλύπτεται από μόνη της. Μερικές φορές μια ιδέα λειτουργεί αμέσως. Άλλες φορές χρειάζονται εβδομάδες για να ανακαλύψουμε ότι δεν λειτουργεί καθόλου. Είναι μια διαδικασία επινόησης και ανακάλυψης με κάποια απογοήτευση, πολύ γέλιο και, πού και πού, ένα μικρό θαύμα.

– Πώς θα περιγράφατε την «ALICE» με λίγες λέξεις;

Ένα περίεργο κορίτσι, σε έναν αλλόκοτο ονειρικό κόσμο, όπου τίποτα δεν μένει ίδιο για πολύ. Ή ίσως: Ο Λιούις Κάρολ συναντά τους MOMIX και πέφτουν μαζί στην τρύπα του κουνελιού.

– Τι συμβουλή δίνετε στους χορευτές σας πριν ανέβουν στη σκηνή;

Να προσέχετε ο ένας τον άλλον, να εμπιστεύεστε την προετοιμασία που έχετε κάνει και να το απολαμβάνετε. Τους θυμίζω ότι το κοινό δεν ξέρει τι υποτίθεται ότι θα συμβεί, οπότε αν κάτι πάει στραβά, δεν χρειάζεται να το «διαφημίσουν». Μερικές φορές το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, είναι να συνεχίσεις, κάνοντας το λάθος να μοιάζει εσκεμμένο.

– Πώς αισθάνεστε που επιστρέφετε μετά από χρόνια στην Ελλάδα;

Είναι υπέροχο. Η Ελλάδα έχει μια αξιοσημείωτη ιστορία στο θέατρο, τη μυθολογία και την αφήγηση ιστοριών. Είναι ένας τόπος, όπου η φαντασία αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Παράλληλα, υπάρχει κάτι στο ελληνικό τοπίο και το φως που με γοητεύει βαθιά. Είμαι πραγματικά ευτυχής που φέρνω μαζί μου την «Alice».

– Τι ξεχωρίζετε περισσότερο στο ελληνικό κοινό;

Εκτιμώ ιδιαίτερα τον ενθουσιασμό του και την προθυμία του να αφεθεί σε αυτή την εμπειρία. Το έργο των MOMIX δεν βασίζεται στον λόγο, επομένως οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με όσα βλέπουν και αισθάνονται. Απολαμβάνω ιδιαίτερα όταν ακούω γέλια σε σημεία της παράστασης, που δεν περίμενα απαραίτητα. Αυτό μου δείχνει ότι το ελληνικό κοινό «συνομιλεί» με την παράσταση, με τον δικό του τρόπο.

Η παράσταση

Οι ΜΟΜΙΧ δεν ασκούν τον χορό με τη συμβατική του σημασία, αλλά μεταχειρίζονται το ανθρώπινο σώμα ως πρώτη ύλη μιας οπτικής σύνθεσης, όχι ως όργανο εκτέλεσης βημάτων. Ο χορός «παντρεύεται» με τα ακροβατικά του τσίρκου, η υποκριτική με τη μουσική, τα εικαστικά με την παντομίμα.

Με όχημά τους την ανεξάντλητη εφευρετικότητα και εφόδιά τους το χιούμορ, την αψεγάδιαστη κίνηση, την τόλμη και τους πρωτοποριακούς φωτισμούς, οι χορευτές-ηθοποιοί-ακροβάτες του θιάσου, αρχιτέκτονες της οφθαλμαπάτης, δεν ερμηνεύουν χαρακτήρες, αλλά στήνουν ένα σκηνικό τοπίο ανατροπών και μεταμορφώνονται οι ίδιοι σε τοπία, αντικείμενα, καιρικά φαινόμενα φτιάχνοντας μια παράσταση που μοιάζει λιγότερο με «θέαμα» και περισσότερο με συλλογική παραίσθηση. Καμία προβολή, καμία ψηφιακή παρέμβαση δεν μεσολαβεί. Κάθε ψευδαίσθηση γεννιέται ζωντανά, τη στιγμή που συντελείται η παράσταση, από τους ίδιους τους χορευτές.

Αθήνα: Christmas Theater 8 – 13 Δεκεμβρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 16 – 20 Δεκεμβρίου 2026

Τιμές εισιτηρίων: VIP 70€ / Ζώνη Α 60€ / Ζώνη Β 50€ / Ζώνη Γ 40€ / Ζώνη Δ 30€

Προπώληση Αθήνας: more.com

Προπώληση Θεσσαλονίκης: more.com