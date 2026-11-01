Ένας άντρας σηκώνεται για πρώτη φορά να μιλήσει σ’ έναν κύκλο Ανώνυμων Εξαρτήσεων. Δηλώνει αλκοολικός. Όσο όμως μιλά, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς τι είναι αυτό που προσπαθεί να κρατήσει όρθιο.

Μέσα από χιούμορ, αυτοσαρκασμό και προσωπικές αναμνήσεις, ξετυλίγεται η ιστορία ενός ανθρώπου που έμαθε από παιδί να προσαρμόζεται, να ελέγχει και να επιβιώνει μέσα από τα μάτια των άλλων. Όταν μια φαινομενικά ασήμαντη συνάντηση κλονίζει την προσεκτικά χτισμένη του κατασκευή, έρχεται αντιμέτωπος με το πιο δύσκολο ερώτημα της ζωής του: τι απομένει όταν πάψεις να είσαι όλα όσα έμαθες να είσαι;

Το νέο έργο του Διονύση (Ντένη) Μακρή «Ο Κύκλος των Ανώνυμων Εξαρτήσεων» μετατρέπει μια προσωπική εξομολόγηση σε μια βαθιά ανθρώπινη αναμέτρηση με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ελευθερία. Ένα σύγχρονο έργο με χιούμορ, συγκίνηση και αφοπλιστική ειλικρίνεια, το οποίο συν-σκηνοθετεί με τη Ζαφειρία Δημητροπούλου Del Angel και μόλις έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο ΜΕΤΣ.

Με αφορμή την παράσταση, η σκηνοθέτιδα μίλησε στο Newsbeast.

– Πώς προέκυψε η «επανένωση» με τον Ντένη Μακρή;

Με τον Ντένη είχαμε συνεργαστεί σε μια παραγωγή του Jan Fabre, σε μια πολύ πρώιμη περίοδο και των δύο μας στο θέατρο. Παρά το άγουρο της ηλικίας μας, είχαμε συνδεθεί με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Κυρίως μέσα από το χιούμορ και τον τρόπο που σκεφτόμασταν. Όταν επέστρεψα από την Αμερική και άρχισα να δουλεύω ξανά στην Ελλάδα, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που κάλεσα. Του πρότεινα ένα πρότζεκτ, αλλά δεν καταφέραμε να συνεργαστούμε. Και τελικά συναντηθήκαμε σε αυτό. Σε κάτι βαθιά προσωπικό, δικό του, που ίσως κανένας από τους δυο μας δεν θα μπορούσε να

είχε προβλέψει τότε. Πιστεύω πολύ στον χρόνο των πραγμάτων. Κάποιες συνεργασίες δεν χρειάζεται να τις κυνηγήσεις. Έρχονται όταν είναι η ώρα.

– Όταν σας έδωσε το κείμενο, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις που κάνατε; Τι ήταν αυτό που σας ιντρίγκαρε περισσότερο για να πείτε το «ναι»;

Γέλασα. Πολύ. Στην αρχή μου φάνηκε αστείο με τον τρόπο που είναι αστείος ο Ντένης. Κι αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί όσοι τον γνωρίζουν λίγο τον θεωρούν έναν εξαιρετικά σοβαρό άνθρωπο. Και είναι. Αλλά είναι ταυτόχρονα και εξαιρετικά αστείος. Αυτό που με ιντρίγκαρε περισσότερο ήταν η αυθεντικότητα του κειμένου. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο λιγότερο με ενδιαφέρει να ασχολούμαι με έργα που δεν έχουν κάτι πραγματικά επείγον να πουν. Αναζητώ την αλήθεια, ακόμη κι όταν είναι άβολη, αντιφατική ή καθόλου κολακευτική για τον άνθρωπο που την καταθέτει. Και κάπως έτσι, ενώ γελούσα διαβάζοντας, έφτασα σε σημεία που ήθελα να κλείσω το κείμενο, γιατί δεν ήμουν έτοιμη να αναμετρηθώ με κάποιες από τις πιο απλές αλήθειες του. Εκεί κατάλαβα ότι θέλω να κάνω αυτή την παράσταση.

– Πώς είναι στην πράξη να συν-σκηνοθετείς έναν μονόλογο; Και πώς λειτουργεί όταν ο ένας από τους δύο σκηνοθέτες είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός ερμηνευτής πάνω στη σκηνή;

Με τον Ντένη μιλάμε μια κοινή θεατρική γλώσσα, αλλά ο καθένας μας έχει και τη δική του πολύ συγκεκριμένη διάλεκτο. Το ενδιαφέρον ήταν ακριβώς στο πώς αυτές οι δύο συναντήθηκαν. Ήταν μια διαδικασία δημιουργική, διασκεδαστική, παραγωγική και με τεράστιο αμοιβαίο σεβασμό. Για μένα, όμως, αυτή η συν-σκηνοθεσία είναι και μια μικρή δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους δημιουργικούς ρόλους στο ελληνικό θέατρο. Ένας ηθοποιός όπως ο Ντένης δεν γίνεται να μην αυτο-σκηνοθετείται. Είναι τέτοιου είδους ερμηνευτής. Έχει βαθιά σκηνική αντίληψη, άποψη για τη δραματουργία, τον ρυθμό, τη σύνθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ένα εξωτερικό βλέμμα. Σημαίνει ότι το εξωτερικό βλέμμα οφείλει να συνομιλήσει μαζί του και όχι να επιβληθεί πάνω του. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σκηνοθεσία ως άσκηση εξουσίας. Με ενδιαφέρει η σκηνοθεσία ως πράξη σύνθεσης. Και αυτή η συνεργασία ήταν ακριβώς αυτό.

– Ο ήρωας δηλώνει αλκοολικός, όμως σταδιακά αποκαλύπτεται ότι η εξάρτησή του είναι πολύ ευρύτερη. Πέρα από τις ορατές εξαρτήσεις (αλκοόλ, ουσίες, τζόγος), ποιες είναι οι «αόρατες» εξαρτήσεις που συχνά δεν αναγνωρίζουμε, αν και είναι εξίσου επικίνδυνες;

Υπάρχουν αρχικά αυτές που αναφέρει και ο Ορέστης, ο ήρωας του έργου. Οι φαινομενικά αθώες, καθημερινές εξαρτήσεις. Το delivery, η κατανάλωση, οι μικρές συνήθειες που σταδιακά παύουν να είναι επιλογές. Εμένα, όμως, με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι εξαρτήσεις που έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε ως αρετές. Η εξάρτηση από την αποδοχή. Από την επιβεβαίωση. Από την ανάγκη να είμαστε διαρκώς χρήσιμοι, ευχάριστοι, σωστοί. Η εξάρτηση από συναισθηματικά μη διαθέσιμους ανθρώπους. Από την αυτοϋπονόμευση. Από την ανάγκη να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των άλλων, ακόμη κι όταν αυτό σημαίνει ότι προδίδουμε τις δικές μας ανάγκες. Και νομίζω πως εδώ υπάρχει κάτι βαθιά πολιτικό. Ζούμε σε μια κοινωνία που συχνά επιβραβεύει ακριβώς τις συμπεριφορές που μας εξαντλούν. Μας μαθαίνει να είμαστε παραγωγικοί μέχρι εξάντλησης, διαθέσιμοι μέχρι αυτοκατάργησης, επιτυχημένοι με οποιοδήποτε κόστος. Κάποιες εξαρτήσεις δεν τις κρύβουμε. Τις βάζουμε στο βιογραφικό μας.

– Εσάς προσωπικά, υπάρχει κάποια από αυτές τις ανώνυμες, αόρατες εξαρτήσεις της εποχής μας που να σας τρομάζει πολύ;

Ναι. Η εξάρτηση από το να προδίδω τον εαυτό μου για να χωρέσω στις προσδοκίες και στα θέλω των άλλων. Δηλώνω εξαρτημένη. Ή μάλλον, σε περίοδο απεξάρτησης. Δύσκολη υπόθεση. Ειδικά όταν έχεις περάσει χρόνια πιστεύοντας ότι αυτή η συμπεριφορά είναι αρετή.

– Έχετε αναφέρει ότι η σκηνοθετική σας προσέγγιση βασίζεται στη σωματικότητα. Με ποιους τρόπους η σωματική κίνηση του ήρωα καταφέρνει να «μιλήσει» εκεί όπου οι λέξεις και το κείμενο σταματούν;

Όπως και με τη συν-σκηνοθεσία, έτσι και με τη σωματικότητα, αισθάνομαι ότι χρειάζεται πρώτα να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε. Δεν υπάρχει θέατρο χωρίς σωματικότητα. Κίνηση υπάρχει πάντα, ακόμη και στην απόλυτη ακινησία. Αυτό που με απασχολεί, ήδη από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και σε όλη την επαγγελματική μου πορεία, είναι η σωματική δραματουργία ενός έργου. Η χαρτογράφηση του σώματος στον χώρο, η αρχιτεκτονική της κίνησης, η σχέση ανάμεσα στο σώμα, τον χώρο και τον θεατή. Η κίνηση ως μια πανανθρώπινη γλώσσα που προηγείται συχνά του λόγου. Στον συγκεκριμένο μονόλογο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που μιλάει ακατάπαυστα. Εξηγεί, εξομολογείται, αστειεύεται, υπεκφεύγει, προσπαθεί να ελέγξει την αφήγησή του. Το σώμα του, όμως, δεν είναι πάντα τόσο συνεργάσιμο. Και εκεί βρίσκεται για μένα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σκηνοθετικά πεδία: το στόμα λέει λέξεις, αλλά το σώμα λέει την αλήθεια. Ή τουλάχιστον αποκαλύπτει όσα οι λέξεις προσπαθούν να κρύψουν.

– Σε ένα θέμα τόσο δύσκολο και σκοτεινό όσο αυτό, πιστεύετε ότι η γλώσσα του σώματος αποδεικνύεται τελικά πιο δυνατή από τον λόγο;

Δεν πιστεύω ότι αυτό αφορά μόνο τα σκοτεινά θέματα. Πιστεύω ότι αφορά την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία. Στην πραγματική ζωή το σώμα μάς μιλάει αδιάκοπα. Και δεν αναφέρομαι μόνο μεταφορικά, στα ψυχοσωματικά συμπτώματα ή στον τρόπο που το σώμα κουβαλάει το τραύμα. Μιλάω κυριολεκτικά. Για τον τρόπο που στεκόμαστε, που αναπνέουμε, που πλησιάζουμε ή απομακρυνόμαστε από έναν άλλον άνθρωπο. Απλώς έχουμε μάθει να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις λέξεις.

Υπάρχει μια πολύ απλή άσκηση που κάνω συχνά με τους ηθοποιούς. Αν σας ζητήσω να φανταστείτε μια κηδεία, έναν αποχαιρετισμό, μια επανένωση δύο ανθρώπων έπειτα από χρόνια, τι θα δείτε πρώτα; Πιθανότατα μια εικόνα. Ένα σώμα που καταρρέει, δύο σώματα που αγκαλιάζονται, κάποιον που στέκεται ακίνητος ενώ γύρω του όλα κινούνται. Δεν θα ακούσετε πρώτα έναν διάλογο. Αυτή είναι η δύναμη της σωματικής αφήγησης. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγήσει. Μπορεί απλώς να συμβεί μπροστά σου και να την αναγνωρίσεις.

– Η παράσταση δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να πει την αλήθεια. Με βάση αυτό, τι είναι τελικά πιο δύσκολο: ο δημιουργός να καταθέσει την αλήθεια του ή ο θεατής να τη δεχτεί;

Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω και τα δύο. Γιατί αν ο δημιουργός και ο θεατής είναι εξίσου εξαρτημένοι από την ανάγκη να αρέσουν, τότε και οι δύο κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από την αλήθεια. Ο πρώτος για να γίνει αρεστός και ο δεύτερος για να μη χρειαστεί να αναμετρηθεί με κάτι που τον ξεβολεύει. Θα πάρω, όμως, την ευθύνη από τη δική μας πλευρά. Το πιο δύσκολο είναι να την καταθέσουμε. Χωρίς να την ωραιοποιήσουμε, χωρίς να την κάνουμε πιο εύπεπτη, χωρίς να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τι θα σκεφτεί ο θεατής για εμάς. Αν το καταφέρουμε αυτό, έχω τεράστια εμπιστοσύνη στο κοινό. Δεν πιστεύω ότι ο θεατής χρειάζεται να συμφωνήσει μαζί μας. Ούτε καν να του αρέσει αυτό που βλέπει. Αρκεί να αναγνωρίσει ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά του είναι αληθινό. Από εκεί και πέρα, η δουλειά μας έχει γίνει.

– Πόσο ελεύθεροι είμαστε πραγματικά σήμερα; Μήπως, τελικά, είναι πιο «βολικό» για τον σύγχρονο άνθρωπο να παραμένει «εξαρτημένος»;

Δεν είμαστε ελεύθεροι. Κυρίως γιατί δεν είμαστε όλοι και όλες ελεύθεροι. Και δεν το λέω ως ένα εύηχο πολιτικό τσιτάτο. Είναι μια βαθιά προσωπική και πολιτική μου πεποίθηση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ την ελευθερία ως ένα αποκλειστικά ατομικό προνόμιο, αποκομμένο από την ελευθερία των άλλων. Ναι, είναι βολικό να παραμένουμε εξαρτημένοι. Και κυρίως μουδιασμένοι. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί μηχανισμοί που συντηρούν αυτή τη συνθήκη. Ένας άνθρωπος που δεν προλαβαίνει να αισθανθεί, να σκεφτεί, να αμφισβητήσει, δύσκολα θα διεκδικήσει κάτι διαφορετικό. Αλλά, όπως λέει και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της κόρης μου, το Latinoamérica των Calle 13, υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται. Η χαρά μας, ο πόνος μας, η μνήμη μας, η ταυτότητά μας. Και για μένα εκεί βρίσκεται ακόμη η δύναμη του θεάτρου. Στην ικανότητά του να μας επιστρέφει σε όσα μας κάνουν ανθρώπους. Να μας επιτρέπει να αισθανθούμε, να αναγνωρίσουμε ο ένας τον άλλον και, έστω για λίγο, να φανταστούμε τον κόσμο διαφορετικά. Γιατί αν δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν άλλον κόσμο, πώς θα μπορέσουμε ποτέ να τον διεκδικήσουμε;

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο – Δραματουργία: Διονύσης (Ντένης) Μακρής

Ερμηνεία: Διονύσης (Ντένης) Μακρής

Σκηνοθεσία: Ζαφειρία Δημητροπούλου Del Angel & Διονύσης (Ντένης) Μακρής

Πρωτότυπη Μουσική: Ted Regklis

Σκηνογραφική και Ενδυματολογική Επιμέλεια: Δήμητρα Λιάκουρα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Έλενα Πετρόπουλου

Παραγωγή: Black Spine και Mover

Παραστάσεις

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 21:00

Προπώληση Εισιτήριων: ticketservices.gr

Θέατρο ΜΕΤΣ

Αιδεσίου 19-23, Αθήνα