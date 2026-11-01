Το εμβληματικό έργο που «σπάει» ταμεία παγκοσμίως, «Ο Θεός της Σφαγής», μετά την πετυχημένη πορεία του, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν και για λίγες παραστάσεις στο Studio Μαυρομιχάλη, σε συν-σκηνοθεσία Ζωρζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.

Τέσσερις χαρακτήρες που θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες, οι συνάδελφοι, εμείς οι ίδιοι. Μια κωμωδία που μιλά για τη σχολική βία και για όλες τις άλλες μορφές βίας που τη γεννούν και την υποθάλπτουν. Γιατί, όπως είπε και ο G. B. Shaw, «αν θέλεις να πεις στους ανθρώπους την αλήθεια, κάν’ τους να γελάσουν. Αλλιώς θα σε σκοτώσουν»

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Ποιος πιστεύει στον Θεό της Σφαγής;

Όταν ο εντεκάχρονος Φερντινάν χτυπά στο πρόσωπο τον συμμαθητή του Μπρουνό, σπάζοντάς του δύο δόντια, οι γονείς τους αποφασίζουν να συναντηθούν. Γρήγορα η καλοπροαίρετη, ειρηνική συζήτηση ανάμεσα σε υπεύθυνους ενήλικες μετατρέπεται σε άγρια σύγκρουση. Τα κοινωνικά προσωπεία πέφτουν, το λούστρο της συμπεριφοράς διαρρηγνύεται και από τις ρωγμές ξεφυτρώνουν άναρχα ο θυμός, η οργή και τα καταπιεσμένα βίαια ένστικτα. Πού βρίσκεται ο πολιτισμός και πού η βαρβαρότητα;

Η Γιασμίνα Ρεζά αντιμετωπίζει με χιούμορ και σαρκασμό τις βεβαιότητες και τα κλισέ που μας φυλακίζουν και μας οχυρώνουν στον αστικό πολιτισμό μας, αποκαλύπτοντας την πρωτογονική μας γύμνια

Η Ζωρζίνα Τζουμάκα και η Χριστίνα Χριστοφή σημειώνουν για το έργο: «Με αφορμή ένα περιστατικό σχολικής βίας όλη η δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στον πολιτισμό ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Σε ένα αποδομημένο αστικό σαλόνι, τοποθετούμε τα θεατρικά μας πρόσωπα απέναντι στις νευρώσεις, τις φαντασιώσεις, τις ιδεολογίες και τις διαψεύσεις τους. Τα αντιμετωπίζουμε με συμπάθεια και κατανόηση και τα εκθέτουμε ανελέητα και περιπαικτικά στα μάτια των θεατών μας – με ένα κλείσιμο του ματιού. Πότε επιτέλους θα δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη; Ολόκληρο, αδιάσπαστο;»

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές:

Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Σκηνοθεσία: Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Φωτογραφίες: Χριστίνα Δενδρινού

Παραγωγή: ΜΠΙΠ

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος, Δημοσθένης Φίλιππας

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15

Για τις Κυριακές του Νοεμβρίου 1+1 δώρο

Τελευταία παράσταση: 6 Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 75 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων), 10 ευρώ (ατέλεια).

Προπώληση: more.com

Studio ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια