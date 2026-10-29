Η ιστορική πλέον παράσταση «Συρανό» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα και την αισθαντική μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που είχε αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και είχε σημειώσει διαδοχικά sold-out, επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι ο «Συρανό», σε έναν ρόλο -σταθμό της καριέρας του και η Δανάη Παππά είναι η όμορφη Ρωξάνη. Στον ρόλο του γοητευτικού Κριστιάν θα συναντήσουμε τον Νίκο Μέλλο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Μίλα μου για Τέχνη» του Newsbeast με τη Δήμητρα Ζάρκου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «Σήμερα για να πούμε το “Σ’ αγαπώ” πρέπει να περάσουμε από σαράντα κύματα».

Για τον ρόλο του ως Κριστιάν και αν έχει κοινά στοιχεία με τον ήρωα που υποδύεται, ο Νίκος Μέλλος τόνισε πως και ο ίδιος είναι «καλός φίλος». Κι εκτιμά τη φιλία, όπως και ο Κριστιάν. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη «μάστιγα» των κινητών την ώρα της παράστασης και παρόλο που οι συντελεστές λένε ξανά και ξανά να κλείσουν οι θεατές τα κινητά, τα αφήνουν ανοιχτά και χτυπάνε, κάτι που δυσκολεύει τους ηθοποιούς. «Είναι μεγάλη ασέβεια», λέει χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση έγινε πριν την πρεμιέρα και ο καλεσμένος μίλησε για τη διαδικασία των προβών. «Μου αρέσουν πολύ, διότι είναι το σημείο που μπορείς πραγματικά να δεθείς με τους συναδέλφους». Όσο για το αν πιστεύει στους ρομαντικούς ρόλους όπως ο Κριστιάν, αναφέρει: «Δεν ξέρω αν είμαι ρομαντικός, γιατί σκέφτομαι πολύ ορθολογικά. Πιστεύω ότι ο ρομαντισμός έχει χαθεί, δεν υπάρχει χώρος». Ο ίδιος έχει γράψει ένα ερωτικό γράμμα στη ζωή του για την τότε κοπέλα του, και αργότερα κατάλαβε πόσο σημαντική είναι αυτή η επαφή.

«Βάζω μια συνθήκη πως είμαστε σε ένα μπαρ, βλέπεις μια ωραία κοπέλα και περνάει κάποιος με λουλούδια. Παίρνεις ένα και της το προσφέρεις. Φαντάζομαι πως εκείνη τη στιγμή θα πέθαινε στα γέλια, όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών σήμερα. Το οποίο κι εγώ που το λέω, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα σκεφτόμουνα τι καραγκιόζης θα ήμουνα», αναφέρει ο Νίκος Μέλλος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρεται στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνος και Αγκάθι», όπου υποδύεται τον Θωμά, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πώς πήρε τον συγκεκριμένο ρόλο, σε μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, αφού είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο πόδι και είχε κάνει επέμβαση, ενώ κούτσαινε.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον Νίκο Μέλλο στο στούντιο του Newsbeast

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Εντμόντ Ροστάντ

Μετάφραση: Λουΐζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία/ Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δανάη Παππά, Λευτέρης Ζαμπετάκης και Νίκος Μέλλος

Παίζουν: Δημήτρης Ντάσκας, Στεφάνια Σωτηροπούλου, Νίκος Μυλωνόπουλος, Ερατώ Καραθανάση, Άρης Κακλέας, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Ανδρέας Γιαννακούλας, Γιώργος Γκιόκας, Ιωσήφ Αλί, Μαριλένα Σεφτελή, Χρήστος Μαρκόπουλος, Νίκος Γονίδης, Νικόλας Αγαπίου και Νίκος Αποστολόπουλος, Χρήστος Παπαγεωργίου και Σαμψών Φύτρος

Μουσικοί: Ιρίνα Βαλεντίνοβα (μουσική διεύθυνση- πλήκτρα), Θοδωρής Ματούλας (άρπα), Νίκος Παπαναστασίου (ακορντεόν), Νίκος Παπαβρανούσης (κρουστά), Χρυσή Ντάβλα (βιολί), Μαρία Μιχαλάκα (βιολί)

Πρεμιέρα: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Προπώληση: more.com

Θέατρο Ακροπόλ: Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα