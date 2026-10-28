Πότε η βία γίνεται έγκλημα και πότε εμφανίζεται ως ιστορική αναγκαιότητα; Μπορεί ποτέ να νομιμοποιηθεί στο όνομα της δικαιοσύνης; Και ποιος αποφασίζει πού τελειώνει η εξέγερση και πού αρχίζει η σφαγή;

Το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ παρουσιάζει για τη νέα θεατρική περίοδο, το «Τελευταίο Debate ή Το Μενού της Επανάστασης», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Νίκου Καμτσή, μια παράσταση που αγγίζει ένα από τα πιο επικίνδυνα και διαρκώς επίκαιρα ερωτήματα της ανθρώπινης Ιστορίας: μπορεί η βία να νομιμοποιηθεί; Και αν ναι, από ποιον και με ποιο τίμημα;

Λίγο πριν την πρεμιέρα, στις 13 Νοεμβρίου, ο πρωταγωνιστής της παράστασης Νίκος Αλεξίου, μιλάει στο Newsbeast.

– Τι πρόκειται να δούμε επί σκηνής και τι σας έκανε να πείτε «θέλω να είμαι μέρος αυτής της παράστασης»;

Τρία νεαρά άτομα καταφεύγουν σ ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο εν μέσω επεισοδίων κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης. Εκεί σταδιακά θα εμπλακούν και προσωπικά σε ένα «πείραμα». Ένα πείραμα που αναμειγνύει το παρελθόν με το παρόν «ανασταίνοντας» και χρίζοντας πρωταγωνιστές του τον Ζαν Πωλ Μαρά και τον μαρκήσιο Ντε Σαντ, φορείς αντιθέτων ιδεών σε σχέση με την επανάσταση, τη βία, την εξουσία, την ευθύνη και το όριο ανάμεσα στην εξέγερση και την τυφλή καταστροφή. Η Ιστορία χρησιμοποιείται εδώ όχι ως προορισμός αλλά ως δοκιμαστικός σωλήνας για να δούμε εμάς σε σχέση με τη βία. Πότε τη δικαιολογούμε; Πότε την καταδικάζουμε; Τι γίνεται όταν μια μεγάλη ιδέα ζητάει ένα πολύ συγκεκριμένο ανθρώπινο τίμημα; Το πείραμα της παράστασης θέλει να βάλει τον θεατή μέσα στη σύγκρουση ωθώντας τον να αναρωτηθεί πώς θα αντιμετώπιζε ο ίδιος τα παραπάνω ερωτήματα, χωρίς να του δίνει έτοιμες απαντήσεις. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στις συγκρουόμενες ιδέες που έχει επιτύχει ο συγγραφέας, καθώς και το ενδιαφέρον μου για το ρόλο του Ντε Σαντ τον οποίο θα υποδυθώ, στηρίζουν τη συμμετοχή μου σ’ αυτό το εξόχως θεατρικό «πείραμα».

– Η παράσταση μιλά για τη βία, την επανάσταση, την εξουσία και τα όρια της δικαιοσύνης. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να συμμετέχει σε μια παράσταση που δεν δίνει εύκολες απαντήσεις;

Θεωρώ ότι δεν είναι πιο δύσκολο, αλλά πιο «εύκολο» και κυρίως πιο ενδιαφέρον να παίζεις σε ένα έργο που δεν δίνει εύκολες απαντήσεις. Τα έργα που προσφέρουν εύκολες απαντήσεις φανερώνουν περιορισμένη ή και στομωμένη σκέψη και ενίοτε μυρίζουν ιδεολογική στράτευση και έμμεση προπαγάνδα. Φυσικά όλα τα έργα απαιτούν δουλειά πάνω στον ρόλο, όμως κατά τη γνώμη μου τα έργα αυτού του τύπου έχουν περιορισμένο για τον ηθοποιό όριο. Αντιθέτως, τα «ανοιχτά» θεατρικά κείμενα σού ανοίγουν πλατύτερα πεδία για να παλεύεις με το έργο και τον ρόλο μέχρι το τελευταίο λεπτό της τελευταίας παράστασης.

– Στο κείμενο χρησιμοποιείται η ειρωνεία και το μαύρο χιούμορ. Πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ όταν μιλάμε για τόσο σκληρά ζητήματα;

Η ειρωνεία και το χιούμορ (ιδίως το μαύρο) πρώτον αποφορτίζουν κάθε τόσο τον θεατή και τον ελαφραίνουν από το βάρος του κειμένου που καλείται να αφομοιώσει, και δεύτερον συχνά αποτελούν τον καλύτερο τρόπο έκφρασης τού βαθέως και του ουσιαστικού. Σ αυτά έγκειται και η σημαντικότητά τους.

– Υπάρχει κάτι που ανακαλύψατε μέσα από αυτή τη δουλειά και δεν το είχατε σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο πριν;

Οι ανακαλύψεις έρχονται με την πρόοδο των προβών και κατόπιν των παραστάσεων. Σ’ αυτές προσβλέπω.

– Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ θέτει ένα πολύ επικίνδυνο ερώτημα: αν κάποιος ισχυρίζεται ότι σκοτώνει για έναν ανώτερο σκοπό, ποιος του δίνει το δικαίωμα να αποφασίζει για τη ζωή των άλλων; Πώς σας επηρέασε αυτό το ερώτημα στην προσέγγιση του ρόλου;

Η βία που μπορεί να φτάσει μέχρι τον θάνατο, συνήθως ενδύεται τον μανδύα κάποιου ανώτερου σκοπού για τον οποίο ασκείται. Σε κάποιες περιπτώσεις όλοι θα συμφωνούσαν ότι όντως δικαιολογείται. Σε ποιες; Αυτό το αποφασίζει ή «αποφασίζει» ο καθένας σύμφωνα με το μυαλό, την ψυχή, τη μόρφωση, τις αντιλήψεις, και συχνότατα τις εμμονές και τις ιδεοληψίες του. Άλλωστε το δικαίωμα στη βία όλοι πάντα βρίσκουν κάποιον ή κάτι που θα τους το δώσει. Εδώ, αρχίζει και η μεγάλη συζήτηση που μάλλον δεν θα βγάζει συμπέρασμα εις τους αιώνας των αιώνων. Νομίζω, λοιπόν, ότι ο Σαντ στο έργο μας είναι η ενσάρκωση αυτής της επίμονης αμφιβολίας που διαρκώς υπονομεύει τις όποιες βεβαιότητες.

– Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής βλέποντάς σας στον ρόλο του Σαντ;

Τον καγχασμό του προς τις ιδεολογίες εκείνες που ισχυριζόμενες ότι απελευθερώνουν τον άνθρωπο, τον φυλακίζουν στον ζόφο της ανελευθερίας, της διαλυμένης ατομικότητας και της χαμένης ζωής.

Η παράσταση

Το «Τελευταίο Debate ή Το Μενού της Επανάστασης» φέρνει επί σκηνής δύο εμβληματικές και ακραία συγκρουσιακές μορφές: τον Ζαν-Πολ Μαρά, τη φλογισμένη φωνή της Γαλλικής Επανάστασης, και τον Μαρκήσιο ντε Σαντ, τον σκοτεινό υπερασπιστή της απόλυτης ατομικής επιθυμίας. Ανάμεσά τους δεν στήνεται απλώς μια ιδεολογική αντιπαράθεση – στήνεται μια δίκη της βίας: της επαναστατικής, της κρατικής, της βίας που γίνεται στο όνομα του λαού ή της σωτηρίας.

Ο Μαρά υπερασπίζεται την Ιστορία ως καθήκον: όταν οι θεσμοί λειτουργούν ως μηχανισμοί καταπίεσης, η ρήξη δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Ο Σαντ αποκαλύπτει το σκοτεινό κενό κάθε μεγάλης ιδέας που ζητά ανθρώπινες θυσίες. Η ερώτησή του είναι δηλητηριώδης: ποιος δίνει στον επαναστάτη το δικαίωμα να γίνει δήμιος;

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη Σκηνοθεσία: Νίκος Καμτσής

Σκηνικό-Κοστούμια: Μίκα Πανάγου

Μουσική: Κώστας Χαριτάτος

Video-editing: George Alexiou

AI Editing: Ανδρέας Τυρανόπουλος

Προβολή & Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Ηθοποιοί

Νίκος Αλεξίου (Sade, κάποτε Μαρκήσιος)

Λαμπρινή Θάνου ( Simone Evrard, κάποτε σύντροφος του Μαρά)

Δημήτρης Φραγκιόγλου ( Ο Πειραματιστής/Διοργανωτής)

Νίνα Φραντζεσκάκη ( Charlotte de Corday, κάποτε δολοφόνος του Μαρά)

Νίκος Καμτσής ( Jean-Paul Marat κάποτε ιδεολόγος και ινστρούκτορας)

Μανώλης Γλαντζίνας (Ένας πολίτης, ο μόνος που δουλεύει)

Πού: Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ – Κεντρική Σκηνή (Κεφαλληνίας 17 Αθήνα 210 8656004)

Πότε: 13 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 1.25’

Προπώληση: more.com