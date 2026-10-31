Τα οικογενειακά «δράματα» σε μία κωμωδία είναι μια συνταγή που δύσκολα δεν πετυχαίνει. Και αν πρόκειται για γαλλική κωμωδία, τότε η επιτυχία είναι μάλλον εγγυημένη. Αυτό συμβαίνει και με την παράσταση «Ακριβοί μας γονείς» που έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Εμπορικόν, σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου.

Η παράσταση σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελένης Κούρκουλα στο σανίδι, μετά από 26 χρόνια, η οποία μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη αποτελούν ένα από τα δυνατά κωμικά ζευγάρια της φετινής σεζόν. Είδαμε το έργο «Ακριβοί μας γονείς» και σου έχουμε τρεις λόγους για να κάνεις κι εσύ το ίδιο.

Θα γελάσεις με την ψυχή σου

Ας είμαστε ειλικρινείς, ένα έργο που ανήκει στο είδος της κωμωδίας, δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα σε κάνει να γελάσεις. Το έχουμε δει ουκ ολίγες φορές στο θέατρο, με τους συντελεστές σχεδόν να «εκβιάζουν» το γέλιο σου. Ωστόσο, αυτό, δε συμβαίνει με τη συγκεκριμένη παράσταση. Οι «Ακριβοί μας γονείς» θα σε κάνουν να γελάσεις αβίαστα, ενώ πολλές σκηνές θα σου θυμίσουν κάτι από τη δική σου οικογένεια, ακόμη και στην υπερβολή της. Αλλά και θα σε προβληματίσουν. Εξάλλου, πρόκειται για μία έξυπνη κωμωδία, που συνδυάζει το χιούμορ με τον προβληματισμό.

Η ευρηματική σκηνοθεσία

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος ανεβάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κωμωδία των Armelle και Emmanuel Patron, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο θεατές στη Γαλλία. Το να συστήσεις ένα άγνωστο έργο στο κοινό, δεν είναι εύκολο, αφού πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να το «πείσεις». Και ο Αλειφερόπουλος σκηνοθετικά, το πέτυχε. Κρατά αμείωτο τον ρυθμό, αποφεύγει τις υπερβολές και «κεντάει» πάνω στις οικογενειακές σχέσεις με ακρίβεια, προσφέροντας συνεχείς ανατροπές που σε κρατούν σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η χημεία μεταξύ του θιάσου

Η Ελένη Κούρκουλα επιστρέφει στο σανίδι μετά από 26 χρόνια και για να είμαστε ειλικρινείς, ερμηνευτικά, είναι σαν να μην έλειψε μια μέρα. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης αποδεικνύει, γι’ ακόμη μία φορά, γιατί θεωρείται ένας από τους «μετρ» της σύγχρονης κωμωδίας, καθώς γεμίζει τη σκηνή με την ενέργειά του, ενώ ξέρει καλά πώς να σε κάνει να γελάσεις και την ίδια στιγμή να σε συγκινήσει. Με την Ελένη Κούρκουλα ταίριαξαν πολύ οι χημείες τους, ως γονείς. Δίπλα τους οι τρεις ταλαντούχοι ηθοποιοί Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης και Άννα Λουιζίδη, που υποδύονται τα τρία ενήλικα παιδιά τους και όλοι μαζί αποτελούν μια εκρηκτική οικογένεια, όπου ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Μάλιστα, αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία της παράστασης, αφού έχουν δέσει τόσο πολύ μεταξύ τους, που αισθάνεσαι ότι έχεις μπροστά σου μια πραγματική οικογένεια.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένα αγαπημένο ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών καλεί επειγόντως στο εξοχικό του σπίτι τα τρία ενήλικα παιδιά του. Τα αδέλφια φοβούμενα τα χειρότερα, παρατάνε αμέσως οικογένειες, δουλειές, σπουδές, μπουγάδες και κατοικίδια και καταφθάνουν έτοιμα να ακούσουν τα πάντα. Ένα πολύ κακό νέο, μια θανάσιμη αρρώστια, μια επικείμενη καταστροφή.

Όχι όμως έτοιμα για αυτό που πρόκειται να ακούσουν.

Οι γονείς ανακοινώνουν στα έκπληκτα παιδιά, ότι σφύζουν από υγεία, αλλά πως ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα. Η ανακούφιση είναι παροδική, οι απορίες πολλές, τα ζητήματα λεπτά και μέσα σε λίγη ώρα η διακριτικότητα πάει περίπατο και η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.

Πρέπει οι γονείς να μοιράζονται τα πάντα με τα παιδιά τους; Μέχρι που πρέπει να τα στηρίζουν; Που σταματάει η διαπαιδαγώγηση και που αρχίζει ο σαδισμός; Πόσο πρέπει να θυσιάζουμε τα προσωπικά μας όνειρα στο βωμό της οικογένειας ή της ιδεολογίας;

Το Πολυτεχνείο συγκρούεται με το όνειρο του γκολφ, η φιλανθρωπία πετάει μέχρι την Αφρική, η οικολογία πατάει στις πλάτες της Ασίας και η Μοντεσσόρι συναντά τον Στάλιν! Οι οικογενειακές αξίες σύντομα αρχίζουν να καταρρέουν σαν τους δίδυμους πύργους – ή μήπως σαν το τείχος του Βερολίνου;

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφείς: Armelle Patron & Emmanuel Patron

Μετάφραση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίραμις Αμπατζόγλου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο: 21:00

Κυριακή 18:00

Διάρκεια παράστασης: 90’

Προπώληση: more.com

Θέατρο Εμπορικόν

Σαρρή 11, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365