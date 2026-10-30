Υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν με ένα μήνυμα. Άλλα με μια σιωπή. Στο «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ», τη γαλλική κωμωδία σχέσεων -που αποτελεί και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Κόρας Καρβούνη και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα- χωρίζουν με εξωτερικό συνεργάτη.

Βάσω Καβαλλιεράτου, Στάθης Κόικας και Μιχάλης Συριόπουλος πρωταγωνιστούν σε μία αέναη πάλη των φύλων, που αναδεικνύει την αδυναμία του ανθρώπου να ομολογήσει την αλήθεια του τέλους μιας σχέσης και τον φαύλο κύκλο του ψεύδους. Με αφορμή την παράσταση, που ανεβαίνει στο Θέατρο Θησείον, ο Στάθης Κόικας μιλάει στο Newsbeast για τις σχέσεις σήμερα, για τον εικονικό κόσμο των social media, αλλά και για την κωμωδία, την οποία θεωρεί «πάρα πολύ δύσκολη» ως είδος. Μάλιστα, το «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» είναι η πρώτη καθαρόαιμη κωμωδία που παίζει στο θέατρο και, όπως μας λέει, «το απολαμβάνω πολύ».

– Φέτος, σε βλέπουμε στην παράσταση «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ», που αποτελεί και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Κόρας Καρβούνη, με την οποία συνεργαστήκατε για δύο χρόνια στη σειρά «Grand Hotel». Ήταν κάτι που το είχατε συζητήσει τότε; Είχε μοιραστεί μαζί σας την επιθυμία της να σκηνοθετήσει; Και πώς είναι για σένα να αποτελείς μέρος αυτής της πρώτης της προσπάθειας;

Το είχαμε συζητήσει αυτό, ναι. Δηλαδή, εκεί ήταν και η πρώτη φορά που είπε σε εμένα και τον Μιχάλη (Συριόπουλο) ότι σκεφτόταν να ανεβάσει το συγκεκριμένο έργο και πως ήθελε πολύ να το κάνουμε μαζί. Στα γυρίσματα της σειράς μάς έκανε την πρόταση και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Την Κόρα τη γνωρίζω από τότε που παίζαμε στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» -και πιο πριν είχαμε συναντηθεί, αλλά τότε συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά- και την εκτιμούσα πάρα πολύ. Και τώρα την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Η Κόρα είχε πάρα πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό της τι ήθελε να κάνει με το έργο, δηλαδή ποιος θα είναι ο κώδικας της παράστασης, οπότε ήταν ξεκάθαρο και για εμάς τι έπρεπε να κάνουμε και ήταν επίσης μια φοβερά δημιουργική διαδικασία.

– Είναι ένα έργο, το οποίο φέτος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή. Πώς είναι για έναν ηθοποιό -πέρα από τον σκηνοθέτη- το να συστήνει στον κόσμο ένα έργο που δεν το γνωρίζει; Είναι λίγο σαν αχαρτογράφητα νερά;

Με έναν τρόπο είναι, γιατί όντως το έργο μπορεί να μην έχει παιχτεί, ανήκει όμως σε ένα είδος το οποίο είναι γνωστό, οι γαλλικές κωμωδίες. Νομίζω ότι ο κόσμος τρέφει κι ένα αίσθημα συμπάθειας προς αυτά τα έργα. Αλλά, πράγματι, είναι ένα νέο έργο, σύγχρονο, το οποίο μιλάει και για τον σύγχρονο άνθρωπο και τις σύγχρονες σχέσεις. Αλλά ως ατμόσφαιρα, η παράσταση προτείνει κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον ρεαλισμό του κειμένου. Προτείνουμε, δηλαδή, κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς ρεαλιστικό.

– Ο δικός σου ρόλος στην παράσταση ποιος είναι;

Κάνω τον Ιππόλυτο. Δεν μπορώ να σου πω και πολλά, γιατί θα κάνω σπόιλερ.

– Όσα μπορείς.

Έχει χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία, την οποία προσφέρει ο Ερίκ (τον υποδύεται ο Μιχάλης Συριόπολος) και τελευταία στιγμή μετανιώνει για αυτή την υπηρεσία που έχει προσλάβει τον Ερίκ και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ακυρώσει αυτή την αποστολή που του έχει αναθέσει.

– Όταν αναλαμβάνεις έναν ρόλο, ψάχνεις να βρεις κοινά στοιχεία με εσένα;

Φυσικά, πάντα όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν ρόλο, βλέπουμε από πού μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία. Μπορούμε να αντλήσουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό, από καταστάσεις που έχουμε ζήσει, από φιλικά πρόσωπα, από πρόσωπα που παρατηρούμε κάθε μέρα μπροστά μας ή μπορεί να μεγεθύνουμε κιόλας δικές μας στιγμές, δικά μας συναισθήματα. Το λέω τώρα αυτό, γιατί ο χαρακτήρας που υποδύομαι βρίσκεται στην παράστασή μας σε ακραίες «θερμοκρασίες», τις οποίες εγώ πολύ σπάνια πια φτάνω.

– Είναι πιο εύκολο για εσένα να βάλεις στοιχεία του χαρακτήρα σου σε έναν δραματικό ρόλο ή σε έναν κωμικό;

Κοίταξε, νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο το να βάλεις πράγματα δικά σου, είτε μιλάμε για κωμωδία είτε μιλάμε για δράμα, γιατί είσαι εσύ πάνω στη σκηνή. Εννοείται ότι πάντα μετακινείσαι από τον εαυτό σου, από τον χαρακτήρα σου, δηλαδή μπορεί να αλλάξει ακόμα και ο τρόπος που περπατάς που κοιτάς, που μιλάς, αλλά είσαι εσύ πάνω στη σκηνή. Ο ηθοποιός πάντα φέρει κάτι από τον εαυτό του και με αυτό παλεύουμε κιόλας, προσπαθούμε να είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, ώστε αυτό που δοκιμάζουμε πάνω στη σκηνή να είναι αληθινό, αλλά και να είναι κάποιος άλλος. Είναι παράδοξη η δουλειά μας.

– Και είναι μία παράσταση που έχει να κάνει με τις σχέσεις, με τις ερωτικές σχέσεις.

Ναι, έχει να κάνει με τις σχέσεις. Έχει να κάνει πολύ -κατά τη γνώμη μου- και με το χάος που υπάρχει μέσα στον σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή μιλάμε για μια χαοτική κατάσταση, που είναι ανάμεσα σε πλούτη, σε δουλειά, σε αναγνώριση, σε ναρκισισμό, σε αυτό το ατελείωτο που τα θέλουμε όλα. Ξέρεις, αυτό που δεν μας φτάνει ούτε μία γυναίκα ή ένας άντρας αντίστοιχα, τα θέλουμε όλα. Θέλουμε να τα κατακτήσουμε όλα και χάνουμε την ουσία στην πραγματικότητα.

– Δεν υπάρχει κορεσμός.

Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν φταίει μόνο ο άνθρωπος -είναι επιρρεπής βέβαια σε αυτό-, αλλά το σύστημα στο οποίο ζούμε, νομίζω ότι το θρέφει αυτό το πράγμα. Μας ωθεί δηλαδή σε αυτήν την υπερκατανάλωση και σχέσεων και υλικών.

– Ναι, μόνο στην υπερκατανάλωση συναισθημάτων δεν μας ωθεί.

Ακριβώς, ακριβώς. Όταν έχουμε να επενδύσουμε συναισθηματικά σε κάτι, εκεί τσιγκουνευόμαστε, γιατί νομίζω πως όλα αυτά απαιτούν έναν χρόνο, έναν ρυθμό και τώρα πια έχουμε συνηθίσει να γίνονται όλα γρήγορα. Και όταν πρέπει να επενδύσεις συναισθηματικά, δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Πρέπει να γίνει με τον βιορυθμό του κάθε ανθρώπου. Πώς μπορεί να ερωτευτεί και τα λοιπά. Και πια έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, που όλα πρέπει να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Γρήγορα να δω αυτό το βίντεο, γρήγορα να διαβάσω αυτή την πληροφορία, γρήγορα να φτάσω εκεί, γρήγορα να γυρίσω. Και όταν πρέπει να δώσουμε βάση σε κάτι, να ρίξουμε τους ρυθμούς μας για να είμαστε παρόντες εκεί, μας είναι πάρα πολύ δύσκολο.

– Μα και οι σχέσεις πια δεν είναι fast food κατά κάποιο τρόπο;

Ακριβώς. Γι’ αυτό βγαίνουν εφαρμογές fast food, δηλαδή είναι σαν να λες «τι θέλω να παραγγείλω; Θέλω να παραγγείλω ένα ποτό με κάποια, θέλω να παραγγείλω ένα σεξ με κάποια», μπαίνεις και το παραγγέλνεις να γίνει αυτό ακόμα γρήγορα. Από την άλλη, έχει γίνει έτσι η ζωή μας πια και ο χρόνος που έχουμε είναι τόσο λίγος, που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το κάνουν και από ανάγκη, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, όπως παλιά που έβγαιναν να φλερτάρουν, να γνωρίσουν κάποια. Τώρα λένε θα το κάνω μέσω της εφαρμογής. Δεν δαιμονοποιώ τις εφαρμογές. Εστιάζω στον χρόνο και στη διάθεση που δεν υπάρχουν πια. Πρέπει να μπει ένα φρένο, να γίνει ξανά ανθρώπινο.

– Η αλήθεια είναι ότι ακούς από αρκετούς να λένε «βαριέμαι τώρα, πού να πας να γνωρίσεις έναν άλλον, να μπεις σε μια νέα σχέση». Και μένεις έτσι σε μία σχέση, η οποία ξέρεις ότι έχει τελειώσει και δεν σου προσφέρει, πια.

Αυτό ακριβώς που λες, ακριβώς έτσι όπως το είπες, είναι το κέντρο της παραστάσης μας.

– Το βλέπουμε, είναι φαινόμενο των καιρών μας, έτσι δεν είναι;

Ακριβώς. Και νομίζω ότι υπάρχει μια συγγένεια σε αυτά τα δύο πράγματα που συζητάμε. Δηλαδή, το ότι βρίσκομαι σε μια ασφάλεια, γιατί μια σχέση, είτε πια έχει περάσει, ας το πούμε έτσι, ο έρωτας ή η επιθυμία, δίνει μια ασφάλεια. Και με το άλλο, το να μιλάω μέσω μιας εφαρμογής για να γνωρίσω κάποιον, δεν εκτίθεμαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μας έχει τόσο πολύ διαλύσει. Δεν θέλει πια ο κόσμος να εκτίθεται. Δεν θέλει να εκτεθεί, να βγει ραντεβού και να πει κάτι λάθος. Να αισθανθεί άβολα. Δεν θέλει να μπει σε μια άβολη ζώνη, να μιλήσει για τα συναισθήματά του και να χωρίσει μια σχέση, η οποία δεν λειτουργεί πλέον. Νομίζω ότι πια προσπαθούν όλοι να είναι απλά όλα εντάξει. Χωρίς να σπάσουμε τα αυγά, που λέμε.

– Βέβαια από την άλλη, βλέπεις ότι δεν εκτίθενται συναισθηματικά, αλλά στα social media τα δημοσιοποιούν όλα…

Ναι, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι τόσο ελεγχόμενο, που νιώθουν ασφάλεια γιατί ακριβώς δεν εκτίθενται. Δεν δείχνει ο καθένας την αλήθεια. Δείχνει την αλήθεια του. Ό,τι θέλει δηλαδή να δείξει ότι είναι. Ό,τι θέλει να προτείνει, ας πούμε σαν εικόνα του εαυτού του. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό είναι ο πραγματικός εαυτός μας στα social media.

– Καλά το βλέπεις πλέον και με τις φωτογραφίες με τα χίλια δύο φίλτρα που βάζουν. Οπότε, πλέον δεν είναι ούτε και εμφανισιακά ο εαυτός μας.

Ναι, καλά. Αλλά πέρα από τα φίλτρα γύρω από την εμφάνισή μας, είναι και το τι προφίλ θέλω εγώ να βγάζω προς τα έξω. Αν ανεβάζω τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, το ακριβό μου κότερο – που πολύ αμφιβάλλω αν αυτό είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων που ανεβάζουν αυτά τα πράγματα ή αν έτυχε μία φορά το καλοκαίρι και πήγαν πέντε μέρες σε ένα κότερο, αλλά αυτό θέλουν να προβάλλουν σαν εικόνα, γιατί αυτό πουλάει πια. Οπότε, ξαφνικά, βλέπεις ότι τα social media γεμίζουν από τέτοιες -ας πούμε- πολυτέλειες, με έναν τρόπο που νομίζω ότι είναι μία τάση και αυτό. Δηλαδή προβάλλουν μία πολυτέλεια, η οποία στην πραγματικότητα δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν πράγματι ισχύει.

– Θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι, αν ίσχυαν όλα αυτά. Θα ζούσαμε όλοι σε έναν παράδεισο.

Ακριβώς, ακριβώς.

– Οπότε, όλα αυτά που θίγονται στο έργο είναι θέματα κοινωνικά. Επειδή η παράσταση είναι κωμωδία, τελικά, μέσα από το χιούμορ, μπορείς να περάσεις τις μεγαλύτερες αλήθειες, χωρίς να ενοχλήσεις τον άλλο;

Η κωμωδία νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να πει λίγο τα πράγματα πιο μαλακά. Δηλαδή μπορεί μέσω του χιούμορ – και το κάνουμε πάρα πολύ και στη ζωή μας αυτό, δηλαδή κάτι που μπορεί να μας ενοχλεί ή κάτι που μπορεί να ξέρουμε ότι θα ενοχλήσει θα το πούμε με χιούμορ, θα κάνουμε πλάκα σε σχέση με αυτό. Δεν θα έρθουμε σε ρήξη, δεν θα πούμε «ξέρεις κάτι, δεν αντέχω αυτό που κάνεις», αλλά θα κάνουμε πλάκα, θα το πούμε με τη μορφή αστείου, λίγο ειρωνικά. Για να το κάνουμε αυτό σημαίνει ότι κάτι μας «τσιμπάει», κάτι μας ενοχλεί, αλλά ο τρόπος που βρίσκουμε να το κάνουμε είναι μέσω του χιούμορ. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Με έναν τρόπο, η κωμωδία το κάνει αυτό μέσα από έναν δραματουργικό φακό, δηλαδή θίγει, για παράδειγμα, την ανευθυνότητα των ανθρώπων, τη μοναξιά των ανθρώπων και την αδυναμία τους να έρθουν αντιμέτωποι με τα ίδια τους τα πραγματικά προβλήματα για να προσπαθήσουν να τα λύσουν. Η κωμωδία τραβάει το χαλί κάτω από όλα αυτά τα θέματα και δείχνει τη γύμνια των ανθρώπων μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή, σου φτιάχνει μερικές γελοιογραφίες ανθρώπων και, όταν είναι καλή η κωμωδία, μπορείς να ταυτιστείς με αυτές τις γελοιογραφίες. Και να πεις, αυτό το καταλαβαίνω που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου ή αυτό που λέγεται, γιατί το έχω πει ή το έχω σκεφτεί ή μου το έχουν πει.

– Και είναι αυτό που λέμε, είμαστε για γέλια.

Εντελώς. Και πιο πολύ αυτοί που παίρνουν πολύ σοβαρά τον εαυτό τους. Εμένα αυτό μου φαίνεται ακόμα πιο αστείο.

– Σου αρέσει να παίζεις σε κωμωδίες;

Μου αρέσει πάρα πολύ η κωμωδία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ως είδος. Στο θέατρο είναι η πρώτη φορά που παίζω μια τόσο καθαρόαιμη κωμωδία και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Καταλαβαίνω τη δυσκολία του, προσπαθώ να βρω τα γράδα και νομίζω ότι κάτι έχουμε καταφέρει.

– Σου πηγαίνει όμως η κωμωδία. Και στο «Grand Hotel» που σε έβλεπα, σου πήγαινε πάρα πολύ ο ρόλος του Ιορδάνη.

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωμωδία, λοιπόν, όπως με πρόλαβες και είπες, έχω δοκιμάσει περισσότερο τηλεοπτικά, όπου στην αρχή είχα την τύχη να είμαι στη «Μουρμούρα» κι εκεί ξε-φοβήθηκα πάρα πολύ για το τι σημαίνει κωμωδία. Δηλαδή, το ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε τόσο αυτή τη στιγμή το βιογραφικό του ήρωα ή τον ρεαλισμό του πράγματος, αλλά πιο πολύ ότι είναι μια καθαρόαιμη κωμωδία. Και τώρα στη σκηνή πια, το οποίο μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ πιο απολαυστικό από το να το κάνεις μπροστά στον φακό.

– Επειδή βλέπεις και τις αντιδράσεις του κοινού;

Όχι μόνο αυτό. Είναι εντελώς άλλη δουλειά η τηλεόραση από το θέατρο. Ενώ έχουν πάρα πολλά κοινά, έχουν και πάρα πολλές διαφορές. Όταν είσαι πάνω στη σκηνή, διαχειρίζεσαι μαζί με τους παρτενέρ σου τον ρυθμό της παράστασης, τον ρυθμό του κειμένου, της δράσης. Όταν είσαι στο γύρισμα, αυτά μπορεί να είναι στη διαχείριση του μοντάζ μετά. Των πλάνων που θα γίνουν κοντινά και μετά θα γίνουν γενικά. Οπότε, δεν είναι ακριβώς, το ίδιο.

– Παίζει και ρόλο το ότι είστε μια παρέα και ο ένας γνωρίζει τον άλλον;

Νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όχι ότι γνωριζόμαστε, αλλά ότι κολλήσαμε. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι από το ίδιο «ύφασμα», που λέμε. Οπότε, δεν δυσκολευτήκαμε ούτε στη συνεργασία, ούτε στη συνεννόηση. Με τον Μιχάλη ήδη γνωριζόμασταν πολύ καλά από το «Grand Hotel», είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Και με τη Βάσω που γνωριστήκαμε τώρα, έχουμε κολλήσει και είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια.

– Και να σε ρωτήσω, είναι πιο εύκολο να κάνεις τον θεατή να κλάψει ή να γελάσει;

Ωραία ερώτηση. Θα σου πω, νομίζω ότι πιο εύκολα θα γελάσει ένας θεατής, γιατί έχει να κάνει θεωρώ πάλι με την έκθεση. Στο θέατρο ο θεατής είναι κατά κάποιον τρόπο εκτεθειμένος στους διπλανούς του. Το γέλιο στον κόσμο μας και στην εποχή μας είναι πολύ πιο απενοχοποιημένο από το κλάμα. Νιώθεις πολύ πιο ελεύθερος σε μια παράσταση να γελάσεις, παρά να κλάψεις. Πολλές φορές μου έχει τύχει στο θέατρο να βλέπω θεατές να προσπαθούν να κρατηθούν για να μην κλάψουν, ενώ τους συμβαίνει. Το γέλιο δεν το κρατάει κάποιος εύκολα, ειδικά σε μια κωμωδία. Όταν του βγαίνει να γελάσει, θα γελάσει. Στη δική μας παράσταση νομίζω ότι υπάρχουν και τα δύο μέσα. Υπάρχει και γέλιο, αλλά υπάρχει και πολλή συγκίνηση.

– Και είναι και αυτό ωραίο, γιατί έτσι δεν είναι και η ζωή μας; Εκεί που γελάμε, εκεί κλαίμε και το αντίστροφο.

Ακριβώς, ακριβώς.

– Οπότε είναι, κατά κάποιοn τρόπο, ένα είδος «ψυχοθεραπείας» αυτή η παράσταση και για το κοινό, αλλά και για εσάς που παίζετε; Να πηγαίνεις, δηλαδή, στη δουλειά σου και να γελάς.

Κοίταξε, η ψυχοθεραπεία είναι πολύ σημαντική και βαριά ως λέξη.

– Ναι, εντός εισαγωγικών.

Μου δίνεις πάσα να πω ότι η ψυχοθεραπεία είναι ψυχοθεραπεία. Δεν αντικαθίσταται με κάτι άλλο. Και καλό είναι όλοι να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί βοηθάει πάρα πάρα πάρα πολύ. Εννοείται ότι μια παράσταση, μια ωραία ταινία, ένας πίνακας μπορεί να ξεκλειδώσει κάτι μέσα μας. Αλλά πρέπει να γίνει δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή για να μετακινηθεί ένας άνθρωπος από ένα καλλιτεχνικό έργο, πρέπει να είναι σε θέση να μετακινηθεί. Πρέπει να έχει φτάσει ήδη σε ένα σημείο.

– Επειδή σου είπα πριν «όταν πηγαίνεις στη δουλειά», εσύ το θέατρο το βλέπεις ως δουλειά ή πηγαίνεις και λες πάω να παίξω; Όχι μόνο εσύ, γενικά οι ηθοποιοί λέτε «πάμε στη δουλειά ή πάμε να ανεβάσουμε το έργο, να παίξουμε το έργο»;

Τώρα θα σου απαντήσω λίγο διττά. Είναι δώρο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ρήμα «παίζω». Δηλαδή να λέμε «πάω να παίξω». Αλλά το «πάω να παίξω» είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς, πολύμηνης συνήθως και πολύωρης καθημερινά πρόβας. Και μετά πια, όταν η παράσταση είναι έτοιμη, πάμε να παίξουμε για τον κόσμο, για να έρθει ο κόσμος να το δει. Αλλά αυτό είναι για μας η δουλειά μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, από αυτό ζούμε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε αυτονόητο και στους παραγωγούς και στο κράτος με τις επιδοτήσεις για τις παραστάσεις. Γιατί δεν είναι ένα παιχνίδι για μας, είναι η δουλειά μας. Από αυτό ζούμε. Δηλαδή, ναι, πάμε να παίξουμε κάθε βράδυ, αλλά από αυτό ζούμε. Θέλω να πω ότι, όταν παίζεις κάθε βράδυ, είτε για δύο ώρες, είτε για τρεις ώρες, είτε για μιάμιση ώρα, όσο είναι η δική μας παράσταση, το σώμα σου, η ψυχή σου, η φωνή σου, όλα πάλλονται. Το παιχνιδικό σου σύστημα διαστέλλεται και συστέλλεται με τέτοιους τρόπους που, ναι, μπορεί να είναι ωραίο πάνω σκηνή, αλλά μετά είναι σαν να έχεις τρέξει Μαραθώνιο. Οπότε, όση χαρά έχει ένα παιχνίδι, την έχει δηλαδή η δουλειά μας, αλλά είναι δουλειά.

Η παράσταση

Ο Ερίκ έχει στήσει μια παράξενη, απολύτως οργανωμένη επιχείρηση: αναλαμβάνει να ανακοινώνει χωρισμούς κατ’ οίκον. Πηγαίνει στη θέση εκείνων που δεν βρίσκουν το θάρρος, τη γλώσσα ή την ψυχραιμία να πουν «τελειώσαμε». Με ευγένεια, μεθοδικότητα και επαγγελματική απόσταση, μπαίνει στα σπίτια των άλλων και παραδίδει το τέλος μιας σχέσης σαν υπηρεσία. Μέχρι τη μέρα που μια ακόμη ανάθεση τον φέρνει αντιμέτωπο με την Γκαέλ, τη γυναίκα που κάποτε τον εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις. Δίπλα της, ο Ιππόλυτος, ο νυν σύντροφός της, έχει ήδη μετανιώσει για την παραγγελία του χωρισμού. Η δουλειά ακυρώνεται, το παρελθόν ανοίγει, οι ρόλοι αλλάζουν χέρια. Κανείς δεν βρίσκεται πια στη σωστή θέση. Κανείς δεν λέει ακριβώς αυτό που εννοεί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει χωρίς να εκτεθεί.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Tristan Petitgirard

Σκηνοθεσία: Κόρα Καρβούνη

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Συριοπούλος, Βάσω Καβαλλιεράτου, Στάθης Κόικας

Προπώληση: more.com

Θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, Αθήνα