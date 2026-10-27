Το «Ρομπέρτο Τσούκκο», το εμβληματικό έργο του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Μπερνάρ- Μαρί Κολτές, ανεβαίνει στο Θέατρο Προσκήνιο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και με τον Δημήτρη Καπουράνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του Ιταλού εγκληματία Ρομπέρτο Τσούκκο, το έργο ξεπερνά τα όρια μιας ιστορίας εγκλήματος, θέτοντας ερωτήματα για τη βία, την κοινωνική καταπίεση και την ανθρώπινη ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό.

Ένας φυγάς σε έναν κόσμο γεμάτο περιορισμούς

Η ιστορία του Ρομπέρτο Τσούκκο ξεκινά με ένα έγκλημα που τον οδηγεί στη φυγή και τον φέρνει αντιμέτωπο με έναν κόσμο γεμάτο περιορισμούς και προκαθορισμένους ρόλους. Περιπλανώμενος σε μια πόλη που μοιάζει με φυλακή, συναντά ανθρώπους εγκλωβισμένους στις κοινωνικές ταυτότητες που τους έχουν αποδοθεί, ενώ ο ίδιος αναζητά έναν τρόπο να υπάρξει έξω από κάθε επιβεβλημένο πλαίσιο.

Η πορεία του σημαδεύεται από εγκλήματα, φόβο και μια παράξενη έλξη που ασκεί στους ανθρώπους γύρω του. Καθώς οι αρχές τον καταδιώκουν, η μορφή του αποκτά διαστάσεις αστικού μύθου, με την ιστορία του να κινείται ανάμεσα στον ρεαλισμό και το συμβολικό στοιχείο. Η τελική του πράξη, η αινιγματική «ανάληψη στον ήλιο», αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την ελευθερία και την αυτοκαταστροφή.

Γραμμένο το 1988, λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατο του Κολτές, το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου. Η επεισοδιακή δομή, οι γρήγορες εναλλαγές σκηνών και η ποιητική γλώσσα συνθέτουν ένα θεατρικό σύμπαν που φωτίζει τους μηχανισμούς αποκλεισμού και τη βία που διαπερνά την κοινωνία.

Συντελεστές παράστασης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Παίζουν οι: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης και Βασίλης Ζαφειρόπουλος.

Πληροφορίες

Θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνάρη, Αθήνα

Εισιτήρια: Από €14

Προπώληση: more.com