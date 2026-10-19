«Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν γράφτηκε το 1890 και είναι ένα έργο – φόρο τιμής για το φεμινιστικό κίνημα. Στο επίκεντρο της παράστασης, που παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη, βρίσκεται η περίπτωση της χειριστικής συμπεριφοράς στη συντροφική σχέση, εκεί όπου η εξουσία καλύπτεται από το προσωπείο της στοργής και η φροντίδα μετατρέπεται σε εργαλείο ελέγχου.

Μέσα από τον λόγο της ηρωίδας, αναδεικνύεται η ψυχολογική φθορά που προκαλεί το gaslighting – ο αργός, υπόγειος αποσυντονισμός της αυτοαντίληψης και το επώδυνο ταξίδι μέχρι να σπάσει ο κύκλος της βίας. Παράλληλα, η παράσταση προσεγγίζει με ειλικρίνεια την αμφιθυμία που συχνά συνοδεύει τη μητρότητα.

Με αφορμή τον καθηλωτικό μονόλογο «Η κίτρινη ταπετσαρία», η πρωταγωνίστρια Μαρία Μαλταμπέ (έχει αναλάβει και τη θεατρική διασκευή του έργου) μίλησε στο Newsbeast, σε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

– Η παράσταση επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Δεδομένου ότι πρόκειται για μονόλογο και μάλιστα με ένα δύσκολο και «σκοτεινό θέμα», πού θα αποδίδατε την επιτυχία που γνώρισε και την αποδοχή από το κοινό; Είναι, θα λέγαμε, και μια ανάγκη του κόσμου να έρθει αντιμέτωπος με αλήθειες που συχνά κρύβουμε κάτω από το χαλί;

Νομίζω ότι, παρά το γεγονός ότι το έργο γράφτηκε το 1890, τα ζητήματα που θέτει εξακολουθούν να μας αφορούν άμεσα. Χρειάζεται να φωτίσουμε αυτό το «σκοτεινό θέμα». Η έμφυλη βία, η καταπίεση των γυναικών, ο έλεγχος πάνω στο σώμα και στις επιλογές τους δεν έχουν εξαφανιστεί. Έχουν αλλάξει μορφή και συχνά είναι πιο δύσκολο να τις αναγνωρίσουμε. Σήμερα μιλάμε πολύ περισσότερο για την χειριστική συμπεριφορά, για τις κακοποιητικές σχέσεις, για την ανάγκη μιας γυναίκας να έχει τον έλεγχο της ζωής και του σώματός της. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε να συνεχίζονται ακραίες μορφές έμφυλης βίας, μέχρι και τις γυναικοκτονίες. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Το κοινό, λοιπόν, έρχεται στην παράσταση γιατί τα θέματα που θίγονται εξακολουθούν να υπάρχουν, να απασχολούν, να προβληματίζουν. Το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς έτσι: να ανοίξει μια συζήτηση για πράγματα που μας δυσκολεύουν, μας θυμώνουν ή μας φοβίζουν, αλλά δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.

– Η «Κίτρινη Ταπετσαρία» ποιες αλήθειες αποκαλύπτει που εξακολουθούν να κρύβονται κάτω από το χαλί 136 χρόνια μετά τη συγγραφή του έργου; Θεωρείται τρομακτικό ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά;

Η «Κίτρινη Ταπετσαρία» μιλάει για την ανάγκη μιας γυναίκας να έχει φωνή, να έχει χώρο, να μπορεί να αποφασίζει για τον εαυτό της και να μην αντιμετωπίζεται ως κάποια που δεν ξέρει τι της συμβαίνει. Μιλάει επίσης για τον τρόπο με τον οποίο, πολλές φορές, η καταπίεση δεν εμφανίζεται με τη μορφή της βίας που όλοι αναγνωρίζουμε εύκολα. Μπορεί να έρχεται μέσα από την υπερπροστασία, μέσα από το «εγώ ξέρω καλύτερα», μέσα από μια σχέση στην οποία ο άλλος αρχίζει σταδιακά να αμφισβητεί τη δική σου πραγματικότητα. Το ότι, 136 χρόνια μετά, αναγνωρίζουμε ακόμη αυτά τα ζητήματα είναι σίγουρα κάτι που προβληματίζει. Δεν θα έλεγα όμως ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν αλλάξει πολλά. Έχει αλλάξει η γλώσσα με την οποία μιλάμε για αυτά τα θέματα, έχουμε περισσότερη γνώση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμη στερεότυπα και κοινωνικές προσδοκίες που μας πιέζουν. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του έργου: μας κάνει να αναρωτηθούμε πόσα από αυτά που θεωρούμε «φυσιολογικά» είναι πραγματικά επιλογές μας.

– Το έργο αναφέρεται και στο «gaslighting», τον οποίο ως όρο γνωρίσαμε τα τελευταία, κυρίως χρόνια. Τη συμπεριφορά την ίδια την αναγνωρίζουμε, πλέον; Μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα σε μια χειριστική «αγάπη» κι ένα ειλικρινές νοιάξιμο;

Η χειριστική συμπεριφορά ή αλλιώς «gaslighting» είναι ένα από τα κύρια σημεία που θίγονται στο έργο. Ο χειρισμός δεν εμφανίζεται πάντα με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Μπορεί να κρύβεται πίσω από το ενδιαφέρον, την προστασία. Το «το κάνω για το καλό σου». Μπορεί να είναι πραγματικό ενδιαφέρον, μπορεί όμως και να γίνει ένας τρόπος να περιορίσεις τον άλλον. Για μένα, η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο αν μέσα σε μια σχέση εξακολουθείς να αισθάνεσαι ότι έχεις φωνή και ελευθερία. Το πραγματικό νοιάξιμο δεν σε κάνει να αμφιβάλλεις διαρκώς για τον εαυτό σου. Δεν ακυρώνει αυτό που αισθάνεσαι. Μπορεί να διαφωνεί μαζί σου, αλλά δεν χρειάζεται να σε πείσει ότι αυτό που νιώθεις δεν είναι αληθινό.

– Η ηρωίδα υποφέρει από επιλόχεια κατάθλιψη, ένα θέμα που ακόμη και σήμερα δεν συζητάμε εύκολα. Υπάρχει κάτι που να σας δυσκόλεψε μπαίνοντας σε μια τόσο ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση;

Προσωπικά, βίωσα τη μητρότητα εντελώς διαφορετικά. Ένιωθα μια ανείπωτη χαρά και, ακόμη κι όταν εργαζόμουν, ανυπομονούσα να επιστρέψω στο μωρό μου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα βιώνει τη μητρότητα με τον ίδιο τρόπο. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό, χωρίς να κρίνουμε και χωρίς να έχουμε προκατασκευασμένες αντιλήψεις για το πώς πρέπει να αισθάνεται μια μητέρα. Η προσέγγιση είχε δυσκολία. Μελέτησα αυτή την πολύ ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση μιας νέας μητέρας, διάβασα μαρτυρίες γυναικών που έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία και αναζήτησα τα απαραίτητα στηρίγματα ώστε να μπορέσω να την κατανοήσω και να την υποστηρίξω ερμηνευτικά. Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν οι σιωπές της. Όλα όσα δεν λέει, όσα προσπαθεί να κρύψει από τους άλλους, αλλά ίσως και από τον ίδιο της τον εαυτό.

– Πρόσφατα, παρακολουθήσαμε την ιστορία της Lindsay Clancy στις ΗΠΑ. Ακούγοντας την ιστορία της – βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε με επιλόχεια ψύχωση – πώς λειτουργεί μέσα σας η «Κίτρινη Ταπετσαρία»;

Η υπόθεση αυτή με συγκλόνισε, όπως πιστεύω πολλούς από εμάς. Ταυτόχρονα με έκανε να σκεφτώ ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε για την ψυχική υγεία της γυναίκας μετά τη γέννα και να μην θεωρούμε αυτονόητο ότι η μητρότητα είναι μόνο χαρά και ευτυχία. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να εξισώσω την ιστορία της Lindsay Clancy με την ηρωίδα της «Κίτρινης Ταπετσαρίας». Στην περίπτωση της Clancy μιλάμε για επιλόχεια ψύχωση και αναγνωρίζουμε την ανάγκη να καταλάβουμε πόσο σοβαρές μπορεί να είναι κάποιες ψυχικές καταστάσεις και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει έγκαιρη αναγνώριση και βοήθεια. Η ηρωίδα της «Κίτρινης Ταπετσαρίας» βιώνει μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά τη γέννηση του παιδιού της. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε την κατάρρευσή της αποκλειστικά σε αυτό. Η ψυχική της κατάσταση δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την καταπίεση που υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα από το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον. Είναι συγγραφέας, αλλά της απαγορεύουν να γράφει. Την απομονώνουν από κάθε ουσιαστική κοινωνική συναναστροφή και περιορίζουν διαρκώς την ελευθερία της. Ακόμη και ο σύζυγός της, που είναι και γιατρός της, αρνείται να ακούσει όσα του λέει, επειδή είναι πεπεισμένος ότι εκείνος γνωρίζει καλύτερα τι είναι καλό για εκείνη. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σκληρό στοιχείο της ιστορίας: όλοι θεωρούν ότι ενεργούν για το καλό της, αλλά κανείς δεν αναγνωρίζει πραγματικά τις ανάγκες της ούτε της επιτρέπει να έχει λόγο στη ζωή της. Η κατάρρευσή της, επομένως, δεν αφορά μόνο την ψυχική της υγεία, αλλά και τον ασφυκτικό εγκλωβισμό της σε ένα περιβάλλον που την αποδυναμώνει, την απομονώνει και σταδιακά της στερεί τη δυνατότητα να ορίζει τον εαυτό της.

– Τι είναι τελικά η Κίτρινη Ταπετσαρία;

Η Κίτρινη Ταπετσαρία είναι όλα όσα μας εγκλωβίζουν και δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Είναι οι φόβοι, οι κοινωνικές επιταγές, οι ρόλοι που μας επιβάλλονται, οι σχέσεις που παρουσιάζονται ως προστατευτικές αλλά μπορεί να γίνουν ασφυκτικές. Είναι και όλα εκείνα που κάποια στιγμή αρχίζουμε να πιστεύουμε για τον εαυτό μας επειδή μας τα έχουν επαναλάβει τόσες πολλές φορές. Αλλά η ταπετσαρία είναι και κάτι ακόμη. Είναι η προσπάθεια της ηρωίδας να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει, να καταλάβει τι της συμβαίνει και τελικά να διεκδικήσει την ελευθερία της. Γι’ αυτό και δεν είναι μόνο σύμβολο εγκλωβισμού αλλά ταυτόχρονα και ελευθερίας. Γιατί όταν φτάσεις να αναγνωρίσεις τα σημάδια ο δρόμος προς την έξοδο είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

– Έχουν περάσει 136 χρόνια και ακόμη υπάρχει αυτή η κοινωνική πίεση για τη μητρότητα. Πιστεύετε ότι οι νεότερες γυναίκες σήμερα επηρεάζονται από αυτή την πίεση στον ίδιο βαθμό με τις προηγούμενες γενιές;

Νομίζω ότι η κοινωνική πίεση για τη μητρότητα εξακολουθεί να υπάρχει, ίσως με διαφορετικές μορφές, αλλά εξίσου ισχυρή. Η κοινωνία εξακολουθεί, σε μεγάλο βαθμό, να αντιμετωπίζει τη μητρότητα όχι ως μια πιθανή επιλογή, ένα ρόλο στη ζωή μιας γυναίκας, αλλά ως ένα σχεδόν υποχρεωτικό κομμάτι της ταυτότητάς της. Μια γυναίκα χωρίς παιδιά μοιάζει να χρειάζεται ακόμη να εξηγήσει. Αν δεν έχει παιδιά επειδή δεν μπορεί, συχνά αντιμετωπίζεται ως μια δυστυχισμένη, μια «καημένη» γυναίκα που της λείπει κάτι. Αν δεν έχει παιδιά επειδή δεν το επιθυμεί, μπορεί να χαρακτηριστεί εγωίστρια, άκαρδη ή ακόμη και να αμφισβητηθεί η ίδια η γυναικεία της φύση. Σαν να μην μπορεί μια γυναίκα να είναι ολοκληρωμένη χωρίς να γίνει μητέρα. Αυτό δείχνει ότι, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να συνδέουμε τη γυναικεία ολοκλήρωση με έναν συγκεκριμένο ρόλο. Και το πρόβλημα δεν είναι φυσικά η μητρότητα, αλλά η προσδοκία ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να την επιθυμούν και να την επιλέγουν. Για μένα, μια γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα να γίνει μητέρα, αλλά και το ίδιο ακριβώς δικαίωμα να μη γίνει, χωρίς να χρειάζεται να απολογηθεί σε κανέναν. Η μητρότητα μπορεί να είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία στη ζωή μιας γυναίκας, δεν είναι όμως το μέτρο της αξίας της ούτε προϋπόθεση για τη γυναικεία της ταυτότητα.

– Αλήθεια, την παράσταση σε τι ποσοστό την έχουν παρακολουθήσει άνδρες θεατές; Και πώς αντιδρούν στα θέματα που θίγει;

Δεν έχω κρατήσει ακριβές ποσοστό, αλλά οι άνδρες θεατές είναι σίγουρα ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού μας. Έχω δει άνδρες να συγκινούνται, να προβληματίζονται και μετά την παράσταση να θέλουν να συζητήσουν. Άλλωστε, η «Κίτρινη Ταπετσαρία» δεν μιλάει μόνο για τη γυναικεία εμπειρία. Μιλάει για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, για την ανάγκη να ακούμε τον άλλον. Έχει υπάρξει άνδρας στο κοινό που στην συζήτηση που ακολούθησε μετά την παράσταση μας εξομολογήθηκε πως έχει βιώσει ο ίδιος κάτι παρόμοιο με την ηρωίδα, εξαιτίας της χειριστικής συμπεριφοράς της συντρόφου του.

– Αν μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια γυναίκα που βλέπει σήμερα την παράσταση και ίσως περνάει κάτι παρόμοιο στην προσωπική της ζωή της, ποιο θα ήταν αυτό;

Θα της έλεγα: Μίλησε. Μην κρατήσεις μέσα σου αυτό που σε πονάει επειδή φοβάσαι ότι δεν θα σε καταλάβουν ή ότι θα σε κρίνουν. Και κυρίως, μην αμφισβητείς διαρκώς αυτό που αισθάνεσαι. Αν κάτι μέσα σου λέει ότι δεν είσαι καλά, αξίζει να το ακούσεις. Ζήτησε βοήθεια. Από έναν καλό φίλο, έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, από έναν ειδικό, από όπου μπορείς να βρεις στήριξη. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Είναι ένας τρόπος να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Η δύναμη είναι μέσα σου.

Η παράσταση

Μια γυναίκα σε «θεραπεία». Κλεισμένη σε ένα εξοχικό δωμάτιο «ξεκουράζεται για το καλό της», ανάμεσα σε χάπια, οδηγίες και στοργικές απαγορεύσεις. Στον τοίχο του δωματίου, μια κίτρινη ταπετσαρία με παράλογα σχέδια. Ένα κίτρινο μοτίβο που ανασαίνει. Όταν αρχίζει να βλέπει μια γυναίκα παγιδευμένη πίσω από το μοτίβο, το δωμάτιο μεταμορφώνεται σε πεδίο εσωτερικού πολέμου. Η ψυχική διαδρομή της ηρωίδας ταλαντεύεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραίσθηση, το χιούμορ και τον τρόμο, τη λογική και την κατάρρευση – ή μήπως τελικά στην απελευθέρωση;

Απόδοση – Θεατρική Διασκευή: Μαρία Μαλταμπέ

Σκηνοθεσία: Francesca Minutoli

Ερμηνεία: Μαρία Μαλταμπέ

Μουσική: Γιώργος Βαρσαμάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Stelios Aghelidis, Δήμητρα Στατήρη, Ιωάννης Νικολάου

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νατάσα Παππά

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη στις 21:30

Διάρκεια: 65 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Αλκμήνη: Αλκμήνης 8 – 12, Κ. Πετράλωνα, Στάση μετρό «Κεραμεικός»