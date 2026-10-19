Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το νέο έργο της ομάδας blindspot, σε σκηνοθεσία και κείμενο Γιώτας Αργυροπούλου με τίτλο ΒΑΒΕΛ. Πρόκειται για μία σύγχρονη παράσταση που εστιάζει στη διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, με πρωταγωνιστές τους Χρήστο Κραγιόπουλο, Νικολίτσα Ντρίζη και Δημήτρη Ξανθόπουλο.

Το κεντρικό διαδραστικό μηχανισμό του έργου έχει σχεδιάσει η ομάδα δημιουργικής τεχνολογίας Uncharted Limbo Collective.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

«Καλώς ήρθατε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Babel Novelties Ltd.» Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης ΒΑΒΕΛ αναζητά μια νέα υπάλληλο. Ως μέρος μιας τεράστιας αλυσίδας εξυπηρέτησης πελατών, το μικρό και απομονωμένο παράρτημα Babel Novelties Ltd. λειτουργεί με μόλις δύο εργαζομένους και ένα «έξυπνο μηχάνημα» τεχνητής νοημοσύνης: τη Βαβέλ.

Η Βαβέλ καταγράφει και διαχειρίζεται αδιάκοπα συναισθηματικές κρίσεις, παράπονα και αιτήματα βοήθειας. Ένα μοντέλο επικοινωνίας που συνδυάζει την ανθρώπινη παρουσία με την αυτοματοποίηση και μετατρέπει τη φροντίδα σε οργανωμένη διαδικασία. Προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη, συντροφιά και εξατομικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινης επικοινωνίας.

Εδώ η ανάγκη για συντροφιά γίνεται υπηρεσία. Η μοναξιά γίνεται κατηγορία δεδομένων. Το συναίσθημα γίνεται προϊόν. Ο προηγούμενος διευθυντής της Βαβέλ έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Ο νέος διευθυντής, φιλόδοξος και αφοσιωμένος στην αποστολή της εταιρείας, παίρνει συνέντευξη από μια νεαρή υποψήφια. Μέσα από ένα τεστ συναισθηματικής ανθεκτικότητας, εκείνη καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται τις κλήσεις χωρίς συναισθηματική εμπλοκή ή προσωπικές πρωτοβουλίες. Αν και έξυπνη, αποδεικνύεται πιο απρόβλεπτη απ’ όσο απαιτεί η θέση. Παρ’ όλα αυτά, ο διευθυντής τής δίνει μια ευκαιρία.

Κατά τη διάρκεια της βραδινής βάρδιας, η Νέα Υπάλληλος μαθαίνει τα πρωτόκολλα, τη γλώσσα και τους κανόνες μιας εταιρείας που έχει βρει τον τρόπο να παράγει και να διαχειρίζεται το ανθρώπινο συναίσθημα. Παράλληλα, αναζητά κρυφά παλιές καταγεγραμμένες συνομιλίες. Μέσα στα αρχεία και στις φωνές της Βαβέλ αρχίζει να συναντά το παρελθόν της εταιρείας — και κάτι που συνδέεται προσωπικά μαζί της.

Στο τηλεφωνικό κέντρο, η φωνή γίνεται εργαλείο.

Ποιος ακούει πραγματικά;

Τι μπορεί να συμβεί όταν εμπιστευτούμε το συναίσθημά μας σε μια τεχνητή νοημοσύνη;

Και ποιες είναι οι συνέπειες όταν η φροντίδα γίνεται εμπόρευμα;

Η ΒΑΒΕΛ είναι μια σύγχρονη παράσταση για την εργασία, την τεχνολογία, τη μοναξιά και την οικονομία της προσοχής. Πραγματεύεται την ανθρώπινη επιθυμία για επικοινωνία και τα συστήματα που εκπαιδεύονται να τη μετατρέπουν σε εμπόρευμα.

Ενας καθρέφτης ενός κόσμου όπου όσα νιώθουμε καταγράφονται, ταξινομούνται και προβλέπονται.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιώτα Αργυροπούλου

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Δημιουργική ομάδα τεχνολογίας: Uncharted Limbo Collective (Ελεάνα Πολυχρονάκη, Γιώργος Αδαμόπουλος)Πρωτότυπη Μουσική: Μαριλένα Ορφανού (Someone Who Isn’t Me)

Σκηνογραφία: Μικαέλα Λιακάτα

Eπιμέλεια κοστουμιών: Γιώργος Καραγιώργος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Καραμπάτσος

Βοηθός σκηνοθέτριας: Σίλια Γεωργέλου

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Ευθύμης Χρήστου, Βασίλης Ψυλλάς, blindspot theatre group

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Ερμηνεία: Χρήστος Κραγιόπουλος, Νικολίτσα Ντρίζη, Δημήτρης Ξανθόπουλος.

Ημερομηνίες: Από τις 19 Νοεμβρίου – 27 Δεκεμβρίου 2026

Μέρες: Πέμπτη – Σάββατο στις 20.30 & Κυριακή στις 19.00

Εισιτήρια:

17€ (κανονικό) 12€ (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65 ετών) 8€ (άνεργοι, ΑΜΕΑ, ομαδικό άνω των 6 ατόμων) 5€ (ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ)

Προπώληση – Early Bird για λίγα εισιτήρια: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, Πειραιάς