Είναι η παράσταση – φαινόμενο των τελευταίων χρόνων και το τέλειο παράδειγμα της διαφήμισης «από στόμα σε στόμα». Οι «Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα ξεκίνησαν το ταξίδι τους τον Μάρτιο του 2023 στην Πειραματική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου και από τότε έχουν πετύχει ένα θεατρικό «θαύμα» που θα συζητάμε γι’ αυτό για πολύ καιρό.

Ξεκίνησε το ταξίδι της χωρίς ιδιαίτερη διαφημιστική προώθηση ή προβολή, και άρχισε να γίνεται γνωστή στον κόσμο, από στόμα σε στόμα. Το κοινό αγκάλιασε θερμά αυτό που έστησε στη σκηνή ο Κωνσταντίνος Ντέλλας, κάνοντας τα πρώτα της sold out, τα οποία στην πορεία έγιναν απανωτά. Και οι «Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» είναι, πια, μία από τις πιο περιζήτητες παραστάσεις.

Φέτος, επέστρεψε για να ολοκληρώσει τον κύκλο της μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, East West Center, Sarajevo Festival 2025), και σημαντικές διακρίσεις (Πρώτο Βραβείο Κοινού στο GRAPE 2025 και το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου 2024/25). Και έγινε ήδη sold out!

Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Για τον λόγο αυτό, οι «Γριές» που αγαπήσαμε, παίρνουν παράταση στο Θέατρο Σταθμός, από 1 Φεβρουαρίου μέχρι τις 20 Απριλίου 2027, οπότε και θα ρίξουν αυλαία σε αυτό το αναπάντεχο, συναρπαστικό ταξίδι τους.

Τι πρέπει να ξέρεις για την παράσταση

Η παράσταση αποτελεί μια σκηνική προσέγγιση στη σύνδεση της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείο μυστικό κώδικα της περιοχής της Θεσσαλίας. Στη σκιά της ανδρικής εξουσίας, οι γυναίκες παρέμειναν στο περιθώριο, χωρίς να έχουν λόγο στις αποφάσεις που ήταν αποκλειστικά δικαίωμα των ανδρών. Πέρα από τις υπόλοιπες εργασίες, με τις οποίες συνέβαλλαν στην οικονομία της οικογένειας και της κοινότητας ως εργάτριες, είχαν και την ευθύνη της τροφοδοσίας των μελών της οικογένειάς τους, πάντα όμως εντός του οίκου.

Έτσι, ανέπτυξαν έναν μυστικό κώδικα, μια λανθάνουσα εξουσία, που στηριζόταν στη χρήση της μαγείας, των «πρακτικών», του ξεματιάσματος και άλλων δεξιοτήτων, μέσα από τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούσαν και στη μαγειρική, τα βότανα και τα χόρτα της περιοχής, το λάδι, το νερό και το αλεύρι.

Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις μάγισσες της περιοχής να έχουν παραλάβει τις μυστικές δεξιότητές τους από τη Μήδεια και να ειδικεύονται στο «κατέβασμα» του φεγγαριού. Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες.

Με εκφραστικά εργαλεία τις πρώτες ύλες της τελετουργικής διαδικασίας, δηλαδή τη μάσκα και τον συντονισμό του λόγου και του σώματος, και έχοντας ως αφετηρία τα στάδια της παρασκευής της πίτας, αφηγούνται ιστορίες από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και τα Φαρσάλια του Λουκανού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και έρευνας, από παραδοσιακά τραγούδια και συνεντεύξεις γυναικών έως ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Δραματουργία – σκηνοθεσία – έρευνα: Κωνσταντίνος Ντέλλας

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος

Ηχητικό περιβάλλον – πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Κτιστάκης

Φωτογραφίες – βίντεο προώθησης: Χαράλαμπος Βλαχοδήμος, Ηλίας Λαχανάς

Παράταση παραστάσεων: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21 00, από 1η Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου

Διάρκεια: 70΄

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 17€

Φοιτητικό: 15€

Μειωμένο (Άνω των 65, Ανέργων, ΑμεΑ) και Ομαδικό (15 άτομα+): 12€

Ατέλεια: 10€

Προπώληση: more.com

Θέατρο Σταθμός

Βίκτωρος Ουγκώ 55

Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο)

τηλ. 210 52 30 267