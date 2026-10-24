Το «Μαγαζάκι του Τρόμου», ένα από τα πιο εμβληματικά μιούζικαλ του διεθνούς θεάτρου, έρχεται στο ανακαινισμένο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε μια νέα θεατρική παραγωγή με ζωντανή ορχήστρα, χιούμορ, εντυπωσιακή μουσική και σκοτεινή ατμόσφαιρα.

Με πρωτότυπο κείμενο και στίχους του Howard Ashman και μουσική του Alan Menken, το έργο συνδυάζει τη μουσική κωμωδία με το θρίλερ και την κοινωνική σάτιρα, αφηγούμενο μια ιστορία όπου η φιλοδοξία και η επιθυμία για επιτυχία έχουν απρόβλεπτες συνέπειες.

Η ιστορία του μιούζικαλ

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Σύμορ, ένας ντροπαλός ανθοπώλης που ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή, και η Ώντρευ, η γυναίκα που αγαπά. Όταν ένα παράξενο φυτό εμφανίζεται στο ανθοπωλείο, όλα μοιάζουν να αλλάζουν. Η μυστηριώδης «Ώντρευ Β» υπόσχεται να εκπληρώσει τις επιθυμίες τους, όμως η ανάπτυξή της κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό: απαιτεί ένα ολοένα και πιο τρομακτικό τίμημα.

Καθώς το φυτό μεγαλώνει, ο Σύμορ βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο κωμικό και το μακάβριο. Η παράσταση αναδεικνύει με σαρκασμό την ανθρώπινη απληστία, τη δίψα για αναγνώριση και τα όρια που μπορεί να ξεπεράσει κάποιος για να αποκτήσει όσα επιθυμεί.

Ένα πολυβραβευμένο μιούζικαλ με διεθνή επιτυχία

Το «Μαγαζάκι του Τρόμου» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εκτός Μπρόντγουεϊ το 1982 και γρήγορα εξελίχθηκε σε θεατρικό φαινόμενο. Η μουσική και οι στίχοι του Alan Menken και του Howard Ashman, οι οποίοι συνεργάστηκαν και σε μεγάλες επιτυχίες της Disney, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχρονική δημοτικότητά του.

Το έργο έχει γνωρίσει πολυάριθμες αναβιώσεις και παραγωγές σε όλο τον κόσμο, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του το 1986 διεύρυνε ακόμη περισσότερο το κοινό του.

Στη νέα ελληνική παραγωγή, η Θέμις Μαρσέλλου αναλαμβάνει την απόδοση του κειμένου και των στίχων, καθώς και τη σκηνοθεσία, μεταφέροντας στη σκηνή μια ιστορία που συνδυάζει τον ρυθμό του μιούζικαλ με το ανατρεπτικό χιούμορ και τη σκοτεινή γοητεία του.

Πληροφορίες:

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, Κυψέλης 54, Κυψέλη

Παίζουν οι: Θανάσης Τσαλταμπάσης, DEMY, Ίαν Στρατής, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μωσαϊδου, Ντόρα Γκέγκα, Ορέστης Στύλος, Άννα Πασπάτη και ο Αντώνης Λουδάρος

Παραστάσεις: Τετάρτη και Κυριακή: 19:30, Πέμπτη και Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 και 21:00

Εισιτήρια: από €20

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