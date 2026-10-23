Από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι φιλοξενεί 18 γνωστά ονόματα της ελληνικής stand-up σκηνής, σε τρεις ξεχωριστές παραστάσεις στο πλαίσιο του Athens Halloween Festival 2026.

Δεκαοκτώ κωμικοί της ελληνικής σκηνής, τρεις διαφορετικές παραστάσεις και ένα τριήμερο γεμάτο ατάκες, ανατροπές και χιούμορ συνθέτουν το comedy πρόγραμμα του φεστιβάλ. Κάθε ημέρα φέρνει ένα διαφορετικό line-up, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να επιλέξει την παράσταση που του ταιριάζει.

Οι 18 κωμικοί του Athens Halloween Festival 2026

Η αυλαία του stand-up comedy προγράμματος ανοίγει με τους Ηλία Φουντούλη, Γιάννη Ρούσσο, Σοφία Κλιάνη, Οδυσσέα Μαυρομμάτη, Ρούλη Μπουραντά και Άγγελο Σπηλιόπουλο.

Το Σάββατο στη σκηνή ανεβαίνουν οι Ήρα Κατσούδα, Απόλλων Roach, Κώστας Κρύος, Αριστοτέλης Ρήγας, Σαββούλα Οικονόμου και Κατερίνα Βρανά, σε μια ακόμη βραδιά αφιερωμένη στην κωμωδία.

Το τριήμερο ολοκληρώνεται με τους Αλέξανδρο Χαριζάνη, Ανδρέα Πασπάτη, Πάρι Ρούπο, Ειρήνη Ξυγκάκη, Ζάνα Μαλίκη και Αριστείδη Ψυλλιάκο.

Με τρία διαφορετικά line-ups, το stand-up comedy προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση στο φεστιβάλ, συνδυάζοντας τη ζωντανή κωμωδία με την ατμόσφαιρα του Halloween.

Τι άλλο περιλαμβάνει το Athens Halloween Festival 2026

Το stand-up comedy είναι μόνο μία από τις εμπειρίες που περιμένουν τους επισκέπτες στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. Το φεστιβάλ απλώνεται σε ένα θεματικό περιβάλλον με Halloween σκηνικά, χαρακτήρες και ειδικά διαμορφωμένα photo spots, προσκαλώντας το κοινό να μπει στο κλίμα της διοργάνωσης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Horror Museum & Escape Room, Halloween Market, σκάλισμα κολοκύθας, workshops, κινηματογραφικές προβολές, performances, Fantasy Choir, χορευτικά shows και Live D&D Game.

Από τον τρόμο και τη φαντασία μέχρι τη μουσική, τις δημιουργικές δραστηριότητες και την κωμωδία, το Athens Halloween Festival 2026 προτείνει ένα πολυδιάστατο τριήμερο στην Αθήνα, με διαφορετικές επιλογές για όσους θέλουν να ζήσουν το Halloween πέρα από τα συνηθισμένα.

Πληροφορίες

ATHENS HALLOWEEN FESTIVAL 2026

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου- Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. | Γκάζι

athenshalloweenfest.gr