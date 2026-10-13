Όταν το 1965 πρωτοανέβηκε ο «Σωσμένος» (Saved), συγκλόνισε το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ωμή απεικόνιση της βίας. Μάλιστα, η πρώτη του παρουσίαση στο Royal Court Theatre του Λονδίνου προκάλεσε τη δίωξη των συντελεστών και την απαγόρευση του έργου, γεγονός που πυροδότησε μια ιστορική σύγκρουση, η οποία οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα στην κατάργηση της θεατρικής λογοκρισίας στη Βρετανία.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε πέρυσι στον Τεχνοχώρο Cartel το αμφιλεγόμενο έργο του Έντουαρντ Μποντ, συναντώντας για πρώτη φορά επί σκηνής τη Λένα Κιτσοπούλου. Αυτή η ανατρεπτική καλλιτεχνική συνεργασία, που το κοινό προσδοκούσε από καιρό, αποδείχτηκε μία από τις πιο πετυχημένες των τελευταίων χρόνων και φέτος συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν, με την ίδια δυναμική, το πάθος και την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει και τους δύο δημιουργούς.

Εξάλλου -για να είμαι ειλικρινής- είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς άλλη πρωταγωνίστρια στο συγκεκριμένο έργο πέρα από τη Λένα Κιτσοπούλου, η οποία στη συνέντευξή της στο Newsbeast τονίζει χαρακτηριστικά: «Δεν θα μπορούσα να πάω να παίξω σε οποιονδήποτε σκηνοθέτη».

Στη συζήτηση που είχαμε μαζί της, λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Σωσμένου» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, μιλήσαμε για το έργο και για όλα όσα του προσδίδουν διαστάσεις τραγωδίας, αλλά και για το τι ορίζει η ίδια ως επιτυχία. Με αφορμή την παράσταση, η Λένα Κιτσοπούλου παραδέχεται πως την τρομάζει «το πριν από τον θάνατο», ενώ απαντά στο Newsbeast για το ποιος είναι, τελικά, για εκείνη ο «Σωσμένος».

– Πώς είναι να βουτάτε στο θεατρικό σύμπαν του Βασίλη Μπισμπίκη; Αισθάνομαι πως έχει πολλά κοινά με το δικό σας. Είναι έτσι;

Έχει πολλά κοινά το σύμπαν το δικό του με το δικό μου και πολλά καθόλου κοινά. Όμως έχει ένα βασικό κοινό: τον αυτοσχεδιασμό και την εμπιστοσύνη στον αυτοσχεδιασμό του άλλου, ειδικά όταν αυτός γίνεται με τρόπο που δεν τον κατανοείς απόλυτα ή που δεν μοιάζει με τον δικό σου. Γιατί η αληθινή εμπιστοσύνη και η ελευθερία βρίσκονται εκεί όπου αφήνεις τον άλλον να μην σου μοιάζει και μπορείς να χαίρεσαι με αυτό.

– Και πώς είναι να υπηρετείτε το όραμα ενός άλλου και σε ένα έργο που δεν είναι δικό σας;

Δεν θα μπορούσα να πάω να παίξω σε οποιονδήποτε σκηνοθέτη. Η απόφασή μου να παίξω στην παράσταση του Βασίλη έχει να κάνει με αυτό που προείπα, με το γεγονός ότι ήμουν ελεύθερη ακόμα και να μεταγράψω εγώ η ίδια τον ρόλο μου, να παρέμβω και στον δικό του ρόλο με το δικό μου ύφος. Μπήκα δημιουργικά σε αυτή την παράσταση και σαν συγγραφέας και σαν σκηνοθέτιδα σε πολλά σημεία, έγινα μέρος της συνολικής δημιουργίας της παράστασης.

– Με τον Βασίλη Μπισμπίκη στον «Σωσμένο» συναντιέστε για πρώτη φορά θεατρικά. Πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή;

Είχαμε και στο παρελθόν προσπαθήσει να συνεργαστούμε, αλλά δεν είχαμε συντονιστεί λόγω άλλων υποχρεώσεων, είχαμε όμως κάνει παρέα κατά καιρούς, είχαμε γελάσει κιόλας μέσα σε κάτι ευτράπελες νύχτες με διάφορα συμβάντα, είχαμε τέλος πάντων καταλάβει από παλιότερα ότι κάτι παρατηρούμε με τον ίδιο τρόπο, οπότε όταν ήρθε πέρσι η πρόταση από πλευράς του για τον Σωσμένο, είπα αμέσως το ναι. Νομίζω ότι με κάποιον υπόγειο τρόπο προετοιμαζόταν από καιρό αυτή η συνεργασία.

– Αποδείχτηκε απόλυτα επιτυχής πέρυσι και φέτος συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά. Ποια είναι τα βασικά συστατικά σε μία θεατρική επιτυχία; Ή, μάλλον, τι ορίζετε εσείς ως επιτυχία;

Για μένα η καλλιτεχνική επιτυχία δεν σημαίνει απαραίτητα εμπορική επιτυχία, γιατί αν σκεφτώ πως οτιδήποτε πουλάει καλά είναι και επιτυχημένο, τότε θα πρέπει να αλλάξω πλανήτη. Επιτυχία είναι ένα έργο που επιτυγχάνει να πει αυτό που προσπαθεί να πει, όταν δηλαδή επιτυγχάνεται ο στόχος του έργου και του δημιουργού του. Επιτυχία μπορεί να είναι και μία αποτυχία για το ευρύ κοινό. Ένα καλό βιβλίο μπορεί να πουλήσει 3.000 αντίτυπα και ένα κακό βιβλίο να πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες και συνήθως αυτό συμβαίνει. Στην περίπτωση τώρα του «Σωσμένου», νιώθω επιτυχία το γεγονός ότι κάποιοι θεατές ήδη στο διάλλειμα της παράστασης είναι κάπως σοκαρισμένοι, κάπως δεν πάνε πολύ καλά, κάπως πάντως τα βλέμματά τους είναι λίγο ταρακουνημένα κι αυτό δείχνει ότι η παράσταση αυτή λειτουργεί, το θέμα της βάζει σίγουρα κάποιους σε σκέψη και κάποιους άλλους τους σοκάρει είτε θετικά είτε αρνητικά. Στο δεύτερο μέρος γελάνε και μετά πάλι σιωπούν και συνειδητοποιώ ένα καρδιογράφημα να ανεβοκατεβαίνει από πλευράς θεατών, πράγμα που επίσης είναι στόχος των σκηνών αυτών, οπότε εμείς που είμαστε επί σκηνής νιώθουμε ότι λειτουργεί συναισθηματικά στους θεατές αυτό που λειτουργούσε μέσα και σε εμάς κατά τη διάρκεια των προβών. Κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, μέσα στο θεατρικό τοπίο της χώρας μας, το οποίο σε γενικές γραμμές προτείνει την εγκεφαλική ύπνωση και τη μηδενική σύγκρουση με το «πολίτικλι κορέκτ», αυτό που προτείνουμε εμείς, βλέπω ότι κάνει κάποιους θεατές να πουν σε κάποιους φίλους τους, πηγαίντε να το δείτε αυτό. Οπότε, μοιάζει κάτι να έχει πετύχει.

– Ο «Σωσμένος» έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά και σκληρά έργα του Έντουαρντ Μποντ. Εσείς πώς θα τον χαρακτηρίζατε, τώρα που τον γνωρίσατε καλύτερα μέσα από την παράσταση;

Είναι ένα έργο βίας, είναι ο πόλεμος μέσα σε μία μικροκοινωνία παραβατικών παιδιών και ο πόλεμος μέσα στην οικογένεια, η οποία γεννάει τέτοια παιδιά και η οποία τελικά τα σκοτώνει, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου κάνει το έργο πολύ μεγαλύτερο από τον ρεαλισμό τον οποίο προτείνει σαν φόρμα. Του δίνει διαστάσεις τραγωδίας. Η πρόθεση αυτή του Μποντ φαίνεται και στον τίτλο του έργου. Αναρωτιέται ποιος είναι ο σωσμένος. Είναι αυτός που επιβιώνει σακατεμένος, αναπαράγοντας την κακοποίηση που έχει υποστεί στο σπίτι του ή αυτός που τελικά πεθαίνει και σώζεται από μία κοινωνία που τον πεθαίνει πνευματικά και συναισθηματικά;

– Το έργο μιλάει για την άσκοπη βία. Σας τρομάζει αυτή η έξαρση της βίας και ειδικά των ανηλίκων;

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έξαρση, πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη αρρώστια στο ανθρώπινο είδος από την αρχή της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος πάντα σκότωνε, πάντα βασάνιζε τον συνάνθρωπό του, όλοι οι πόλεμοι της ιστορίας είναι άσκοποι.

– Τι είναι αυτό που τροφοδοτεί τη βία; Μπορεί κάποια στιγμή να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος;

Η ίδια η βία τροφοδοτεί τη βία και δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει όσο το ανθρώπινο είδος επιβιώνει και αναπαράγεται.

– Στην παράσταση υποδύεστε μία μητέρα. Τι χαρακτήρας είναι η ηρωίδα σας; Υπάρχει κάτι σε αυτήν που σας αγγίζει περισσότερο;

Αυτή η μητέρα, έτσι όπως την κάνω εγώ, είναι μία γυναίκα με σπασμένα νεύρα, μία γυναίκα που δεν ικανοποιήθηκε ποτέ, γεννημένη μέσα σε ένα βάναυσο περιβάλλον, η οποία αναπαράγει με τη σειρά της τη βία που έχει υποστεί, χωρίς να μπορεί να την επεξεργαστεί και να κάνει κάτι λίγο καλύτερο για το δικό της το παιδί. Φωνάζει πολύ, γιατί δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί από αυτό που την ενοχλεί, γιατί δεν έμαθε ποτέ της ότι η προσωπική ικανοποίηση είναι κάτι που το δικαιούται. Είναι μία από τις χιλιάδες γυναίκες της εποχής μας, η οποία δεν έχει τρόπο διαφυγής, ούτε λόγο απόδρασης γιατί το βίαιο περιβάλλον το οποίο έχει επιλέξει είναι το μόνο στο οποίο αισθάνεται ασφαλής.

– Σε παλαιότερη συνέντευξη είχατε πει ότι σας αρέσει να ενοχλείτε;

Δεν μου αρέσει ακριβώς να ενοχλώ, μου αρέσει να μην αποδέχομαι αυτό που η πλειοψηφία θεωρεί πρέπον ή mainstream, μου αρέσει να αναρωτιέμαι, μου αρέσει να μην φανατίζομαι με ρεύματα και μόδες, να στέκομαι για λίγο απέξω και να αναρωτιέμαι. Αυτή μου η τάση να μην θέλω να ανήκω κάπου ντε και καλά, ίσως με κάνει να μοιάζω ενοχλητική στα έργα που δημιουργώ. Πάντως δεν έχω ποτέ πρόθεση να ενοχλήσω κανέναν, ούτε να επιβάλω την άποψή μου σε κανέναν. Ό,τι κάνω, το κάνω επειδή μου αρέσει να εκθέτω τον τρόπο που σκέφτομαι, χωρίς να αυτολογοκρίνομαι και σίγουρα στη χώρα που ζω πολύ περισσότερο ενοχλούμαι εγώ, παρά ενοχλώ.

– Η αυθεντικότητα που σας χαρακτηρίζει πιστεύετε ότι ενοχλεί;

Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου αυθεντικό, δεν είμαι τόσο ψώνιο, όλοι οι άνθρωποι είμαστε αυθεντικοί έστω την ώρα που πάμε για ύπνο, έστω την ώρα του ύπνου κι ας μην το θυμόμαστε την επόμενη μέρα, έστω τη στιγμή λίγο πριν πεθάνουμε.

– Στη σκηνή έχετε αρκετές συγκρουσιακές στιγμές. Στην προσωπική σας ζωή είστε της σύγκρουσης ή της άποψης ότι «όλα λύνονται με τον διάλογο»;

Δεν είμαι της σύγκρουσης με τον τρόπο που είμαι πάνω στη σκηνή, δηλαδή με φωνές ή με πανικό, δεν είναι καθόλου αυτός ο τρόπος μου στη ζωή, όμως μου αρέσει να μιλάω όπως σκέφτομαι και δυστυχώς δεν τα καταφέρνω πάντα. Έχω όμως την τάση και την πρόθεση στη ζωή μου να μην ωραιοποιώ τα πράγματα, να μην είμαι συγκαταβατική, να είμαι λίγο αφοριστική και κυνική, πάντα όμως με χιούμορ, χωρίς να παθιάζομαι ιδιαίτερα. Όταν κάτι με ενοχλεί, συνήθως φεύγω, δεν ασχολούμαι, ο διάλογος τις περισσότερα φορές μου φαίνεται χάσιμο χρόνου.

– Το έργο μιλάει και για τον θάνατο. Εσάς σας τρομάζει ο θάνατος;

Περισσότερο νομίζω με τρομάζει το πριν τον θάνατο, το πόσο θα φοβηθώ, το αν θα αρρωστήσω, με τρομάζει ο χρόνος που θα έχω για να συνδιαλλαγώ μαζί του. Ιδανικά, θα ήθελα να πεθάνω σε αεροπορικό δυστύχημα.

– Αν έπρεπε να απομονώσετε μία ατάκα ή μία σκηνή από την παράσταση που σας έχει εντυπωθεί περισσότερο, ποια θα ήταν αυτή;

Θα έχουμε πρόβλημα.

– Σας είχε λείψει να παίζετε;

Όχι, καθόλου. Όταν μου λείπει, παίζω. Αλλά σπανίως μου λείπει. Νομίζω ότι επειδή ό,τι κάνω, το κάνω με μία διάθεση να ζω το παρόν απόλυτα και όχι με μία επαγγελματική διάθεση κατασκευής, μου είναι λίγο επίπονο. Θα μου άρεσε οι παραστάσεις να κρατάνε δυο τρεις μέρες.

– Τελικά ποιος είναι ο «σωσμένος»;

Σίγουρα «σωσμένος» είναι αυτός ο οποίος δεν γεννήθηκε ποτέ. Όλα τα σπερματοζωάρια που αστόχησαν.

Η παράσταση

Η δράση εκτυλίσσεται σε μια εργατική συνοικία του Λονδίνου, όπου μια νεαρή γυναίκα μένει έγκυος εκτός γάμου και έρχεται αντιμέτωπη με την κοινωνική απόρριψη και την οικογενειακή αδιαφορία. Γύρω της κινούνται νέοι άνθρωποι χωρίς σαφή προοπτική, εγκλωβισμένοι σε μια πραγματικότητα αποξένωσης και συναισθηματικής ένδειας. Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από σιωπή, αδυναμία επικοινωνίας και συσσωρευμένο θυμό.

Μετάφραση: Τάσος Μπαντής, Θάλεια Ασλανίδου

Ελεύθερη απόδοση: Ομάδα Cartel

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Κένι ΜακΛέλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: Ομάδα Cartel

Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Λένα Κιτσοπούλου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Αναστασία Δέλτα, Γιάννης Κατσιμίχας, Λευτέρης Αγουρίδας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δαυίδ Σταμούλος, Μιχάλης Τζωρτζάτος, Χρήστος Μιχάκης

Πρεμιέρα: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00

Προπώληση: more.com

Τεχνοχώρος Cartel: Λ. Κηφισού 41, 122 42 Αιγάλεω (εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης)

Στάση μετρό: Ελαιώνας